Чернышенко: перед российскими спортсменами поставлена цель попасть в тройку на Играх-2030

«И даже, если не все наши ожидания оправдались, — это значит, есть над чем работать, мы будем идти вперед к вершинам, — сказал Чернышенко. — Продолжим совершенствовать инфраструктуру для подготовки сборных команд, анализировать результаты и реализовывать целевые программы по видам спорта».

«Наша стратегическая цель — быть в тройке общекомандного зачета на Играх в 2030 году», — сказал Чернышенко.

Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине и обновила национальный рекорд по данному показателю. Спортсмены сборной в Пекине завоевали 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11−9−9), лучшее достижение сборной СССР — 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11−9−9). В неофициальном командном зачете россияне стали девятыми. Тройку лучших составили сборные Норвегии (16−8−13), Германии (12−10−5) и Китая (9−4−2).