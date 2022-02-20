В Пекине началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022

Церемония стартовала в 15:00 по московскому времени на Национальном стадионе Пекина. В ходе церемонии состоятся парад спортсменов и передача олимпийского флага хозяевам следующих зимних Игр. Они состоятся в 2026 году в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.