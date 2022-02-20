В Пекине началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022
В Пекине началась церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В Пекине началась церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Церемония стартовала в 15:00 по московскому времени на Национальном стадионе Пекина. В ходе церемонии состоятся парад спортсменов и передача олимпийского флага хозяевам следующих зимних Игр. Они состоятся в 2026 году в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Сборная России примет участие в параде спортсменов под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцем стал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.
Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. В 2008 году китайская столица принимала летние Олимпийские игры.