Большунову и Якимушкину вручили медали Игр на церемонии закрытия

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунову и Якимушкину вручили медали Игр на церемонии закрытия

ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин получили медали, завоеванные в масс-старте, в рамках церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Большунов, Щербакова и Иванова. Кто главные герои Олимпиады для России

Спортсменов награждала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В субботу Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км. Якимушкин завоевал серебряную медаль. Третье место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер. Дистанция марафона была сокращена с 50 км до 28,4 из-за погодных условий.

Также в рамках церемонии закрытия медали за женский марафон (30 км) получили норвежка Тереза Йохауг, американка Джессика Диггинс и финка Кертту Нисканен.

 'Защищенная персона'. Что ждет Валиеву в суде после Олимпиады
Топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
Возрастное ограничение 18+
Главные темы
Пекин-2022: самая драматичная Олимпиада в истории
Большунов, Щербакова и Иванова: кто главный герой Игр для России
Золота не будет. Россия снова не смогла справиться с финнами
«Никто не отнимет это золото». Финны радуются победе над Россией
Крутейший пранк на Олимпиаде! Пьяную вечеринку норвежских биатлонистов прервали фейковые ковидные инспекторы
Журова: главное — подойти к следующей Олимпиаде без допинга. А ещё с флагом и гимном
Большунову и Якимушкину вручили медали Игр на церемонии закрытия
В Пекине началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022
Камила Валиева возобновила тренировки в Москве. 18 февраля она вернулась из Пекина после выступления на Олимпиаде
Чернышенко: перед российскими спортсменами поставлена цель попасть в тройку на Играх-2030
Третьяк считает, что ФХР хорошо работает: «Золото и серебро двух последних Олимпиад, у канадцев лишь бронза. Потенциал российского хоккея — чемпионский, золотой»
Игнат Головатюк пронесет флаг Беларуси на закрытии пекинской Олимпиады
Загитова расплакалась после поражения сборной России по хоккею в финале Олимпиады
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Олимпиада в Пекине подошла к концу. До встречи в Милане и Кортина-д'Ампеццо!
Третьяк о победе Финляндии: «Что вы хотите, у них 270 катков на 5 млн людей. В каждом маленьком городке есть тренировки и площадки»
Третьяк: тренерский штаб Жамнова будет готовить сборную России к чемпионату мира по хоккею
Россия завоевала 32 медали в 10 видах спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине, 6 из них — золотые
17-летний словак Юрай Слафковски признан MVP Олимпиады-2022
Россия проиграла Финляндии в 6 матчах из 8 на Олимпиадах. Разница шайб — 14:28
Сборная Финляндии по хоккею впервые в истории победила на Олимпийских играх
Поражение в хоккейном финале: итоги дня в Пекине
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в финале Олимпиады
Викторина
Как внимательно вы следили за Олимпиадой в Пекине?
Сборные России и Финляндии по хоккею играют вничью после двух периодов финала Олимпиады
Сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 медалей на Олимпиаде в Пекине
В олимпийском марафоне Непряева взяла пример с Клебо. Увы, россиянки без медалей
Трусова заменила Валиеву в показательном выступлении Квителашвили на Олимпиаде
Российские хоккеисты после первого периода обыгрывают финнов в финале Олимпиады
«Русские от природы худые — метаболизм позволяет им учить четверные». Что думают о женской прыжковой революции за океаном?
Норвежская лыжница Йохауг завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине
Григоренко забил Финляндии и открыл счёт в финале Олимпиады
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
25Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой
Немецкие бобслеисты завоевали золотую и серебряную медали Олимпиады-2022, россияне заняли 7-е и 8-е места
Американская лыжница рассказала, что использовала носки на батарейках в командном спринте
Стал известен состав сборной России по хоккею на финал Олимпиады
Женская сборная Великобритании по керлингу взяла золото Олимпиады
Непряева сошла с дистанции в масс-старте на Олимпиаде
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Сборная Австрии выиграла смешанный командный турнир горнолыжников на Олимпиаде
«Почему нас наказывают за то, чего мы не делали?» Американские фигуристы Книрим и Фрэйзер об отмене награждения в командном турнире Олимпиады
«Мы запомним это навсегда». Словаки наказали шведов за пассивность и впервые в истории взяли медали Олимпиады
Хоккейный финал, женский марафон, церемония закрытия. Чего ждать на Олимпиаде 20 февраля
CAS отклонил апелляцию фигуристов из США на решение МОК о награждении на Олимпиаде
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь