Большунову и Якимушкину вручили медали Игр на церемонии закрытия
ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин получили медали, завоеванные в масс-старте, в рамках церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.
ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин получили медали, завоеванные в масс-старте, в рамках церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.
Спортсменов награждала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
В субботу Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км. Якимушкин завоевал серебряную медаль. Третье место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер. Дистанция марафона была сокращена с 50 км до 28,4 из-за погодных условий.
Также в рамках церемонии закрытия медали за женский марафон (30 км) получили норвежка Тереза Йохауг, американка Джессика Диггинс и финка Кертту Нисканен.