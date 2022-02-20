Этери Тутберидзе: Трусова, как Гагарин, уносит нас в космос

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
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Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Этери Тутберидзе: Трусова, как Гагарин, уносит нас в космос

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала пост, в котором подвела итоги Олимпийских игр в Пекине.

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Источник: Reuters

"Завершился еще один очень сложный олимпийский цикл в жизни нашей школы.
Наверное, можно немного проанализировать и подвести итоги.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр. Это наши герои, которые не сдались, обратились к нам за помощью, и мы счастливы, что смогли организовать тренировочный процесс, собрав вокруг команду единомышленников и на самом главном старте в жизни любого спортсмена, ребята выдали лучшие прокаты, показав свой неиспользованный потенциал, в который многие уже не верили", — написала Тутберидзе.

По итогам личного турнира одиночниц Александра Трусова заняла второе место. Она стала первой фигуристкой в истории, исполнившей пять четверных прыжков на соревнованиях. Анна Щербакова выиграла золото.

Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой
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"Александра Трусова — серебряный призер Олимпийских игр. В очередной раз сломала стереотипы о женском фигурном катании, выполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, тем самым всем доказав, что невозможное — возможно. Можно долго дискутировать стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в космос. И в этом она первая, а может быть и единственная.

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка. Этот статус на всю жизнь. У Анны непростой спортивный путь. Много испытаний было на ее пути, но умение этой девочки отдать больше, чем у нее есть, позволяет Анне быть одной из самых титулованных спортсменок современности".

Также Тутберидзе высказалась о результате своего подопечного Мориса Квителашвили, который выступает за сборную Грузии и о ситуации вокруг Камилы Валиевой.

Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
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"Морис Квителашвили — спортсмен, который с нами 14 лет. Морис достойно откатался за команду и вошел в 10 лучших спортсменов мира. Своими результатами заслужил право быть знаменосцем страны, которую представляет.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе. Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Эти спортсмены, как аскеты, отказались от благ ради цели- максимально сочетать и спорт, и искусство, как демонстрируют лидирующие пары. Путь еще очень долог, но я безоговорочно буду их поддерживать. И какое счастье, что во время смуты, Диша меня поддерживала!".

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История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Национальный конькобежный стадион
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