Федотов и Грицюк — лучшие, капитан опять растворился. Оценки сборной России за финал ОИ
Третье звено подвело, а первого — как и не было.
Третье звено подвело, а первого — как и не было.
Прошла Олимпиада, к которой Россия готовилась с первых же секунд после вручения медалей в Пхёнчхане, и тут же оказалось, что впереди снова соревнования, где надо что-то доказывать. Кажется, эта музыка будет вечной. Ну, а хейтеры и оценщики в последний раз на этой Олимпиаде делают своё чёрное дело.
Иван Федотов — 7,0
Вины в пропущенных шайбах мало, не дал финнам закончить игру ещё раньше, делая сейвы, которые заставляли комментатора Дениса Казанского переходить на драматический шёпот.
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Никита Нестеров — 6,0
Частично не повезло оказаться на льду во время первой финской шайбы. Однако от защитника его плана ждёшь больше креатива.
Александр Никишин — 6,5
Моментами играл просто героически, особенно в меньшинстве. Справился с волнением в самом важном матче карьеры.
Кирилл Семёнов — 4,5
Загадка от Жака Фреско: как помочь первому звену превратиться в бесполезный коллектив трёх игроков? На размышление даётся 18:15 игрового времени.
Вадим Шипачёв — 4,5
Даже с такими партнёрами мог и должен был проявить себя лучше, но не запомнился вообще ничем.
Андрей Чибисов — 5,5
Хотя бы пытался и делал всё, что мог, не упускал возможностей бросить.
Александр Елесин — 5,5
Матч ровный, как и у большинства наших защитников, но можно было сыграть и получше и моменте с финской шайбой.
Егор Яковлев — 5,5
За исключением того же момента с шайбой удовлетворил в обороне, но в атаке… В решающем третьем периоде отыграл восемь минут.
Никита Гусев — 6,0
Периодически брал игру на себя, креативил, но, как и Грицюк, получил преступно мало игрового времени — 11 минут.
Владимир Ткачёв — 6,0
Не боялся придумывать, но и не реализовал пару моментов. Единственный в команде показал более 50% на «точке».
Арсений Грицюк — 6,5
Штабу за использование Грицюка — двойка, причём по десятибалльной шкале. Арсений был опасен даже в свои редкие смены, но развернуться ему не дали свои же.
Вячеслав Войнов — 6,0
Не допустил ошибок, которые иногда проскальзывали в прошлых матчах, часто восстанавливал владение шайбой, но так и не развил опасных атак.
Сергей Телегин — 5,5
Снова получил немного времени, но активничал и даже пытался нагрузить Сятери бросками.
Дмитрий Воронков — 5,5
Если бы он хотя бы лез и провоцировал — но в равных составах в чужой зоне энергии было мало. Однако самоотверженно отыграл в меньшинстве.
Павел Карнаухов — 5,0
Вместе со всем звеном проиграл микроматч звену Бьёрнинена, который был неудержим на точке. Не генерировал потери соперника.
Антон Слепышев — 4,5
То, что проходило со шведами, сегодня уже пройти не могло. Принимал плохие и даже примитивные решения в атаке. А кто в этом виноват? Очевидно, хейтеры. Уж точно не Антон.
Дамир Шарипзянов — 5,5
Моментами как будто нервничал и терялся, но всё равно достойно.
Артур Каюмов — б/о
Лишь пять смен за весь матч.
Сергей Плотников — 5,0
Кто-нибудь понял, зачем четвёртая тройка вообще появлялась на льду? Выход в решающие минуты в роли спасителя отечества — без комментариев.
Сергей Андронов — 5,5
От ветерана странно было бы требовать огня в атаке, а в своей зоне он снова не пожарил.
Михаил Григоренко — 5,5
Заставил думать о повторении трюка в стиле Ковальчука-2008: провальный турнир и героический финал. Однако после гола в большинстве вспышка прошла.