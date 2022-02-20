Федотов и Грицюк — лучшие, капитан опять растворился. Оценки сборной России за финал ОИ

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Прошла Олимпиада, к которой Россия готовилась с первых же секунд после вручения медалей в Пхёнчхане, и тут же оказалось, что впереди снова соревнования, где надо что-то доказывать. Кажется, эта музыка будет вечной. Ну, а хейтеры и оценщики в последний раз на этой Олимпиаде делают своё чёрное дело.

Вратарь

Иван Федотов — 7,0



Вины в пропущенных шайбах мало, не дал финнам закончить игру ещё раньше, делая сейвы, которые заставляли комментатора Дениса Казанского переходить на драматический шёпот.

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Первая пятёрка

Никита Нестеров — 6,0



Частично не повезло оказаться на льду во время первой финской шайбы. Однако от защитника его плана ждёшь больше креатива.



Александр Никишин — 6,5



Моментами играл просто героически, особенно в меньшинстве. Справился с волнением в самом важном матче карьеры.



Кирилл Семёнов — 4,5



Загадка от Жака Фреско: как помочь первому звену превратиться в бесполезный коллектив трёх игроков? На размышление даётся 18:15 игрового времени.



Вадим Шипачёв — 4,5



Даже с такими партнёрами мог и должен был проявить себя лучше, но не запомнился вообще ничем.



Андрей Чибисов — 5,5



Хотя бы пытался и делал всё, что мог, не упускал возможностей бросить.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wEKTpMs7pvM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая пятёрка

Александр Елесин — 5,5



Матч ровный, как и у большинства наших защитников, но можно было сыграть и получше и моменте с финской шайбой.



Егор Яковлев — 5,5



За исключением того же момента с шайбой удовлетворил в обороне, но в атаке… В решающем третьем периоде отыграл восемь минут.



Никита Гусев — 6,0



Периодически брал игру на себя, креативил, но, как и Грицюк, получил преступно мало игрового времени — 11 минут.



Владимир Ткачёв — 6,0



Не боялся придумывать, но и не реализовал пару моментов. Единственный в команде показал более 50% на «точке».



Арсений Грицюк — 6,5



Штабу за использование Грицюка — двойка, причём по десятибалльной шкале. Арсений был опасен даже в свои редкие смены, но развернуться ему не дали свои же.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UUgOsiODBj4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третья пятёрка

Вячеслав Войнов — 6,0



Не допустил ошибок, которые иногда проскальзывали в прошлых матчах, часто восстанавливал владение шайбой, но так и не развил опасных атак.



Сергей Телегин — 5,5



Снова получил немного времени, но активничал и даже пытался нагрузить Сятери бросками.



Дмитрий Воронков — 5,5



Если бы он хотя бы лез и провоцировал — но в равных составах в чужой зоне энергии было мало. Однако самоотверженно отыграл в меньшинстве.



Павел Карнаухов — 5,0



Вместе со всем звеном проиграл микроматч звену Бьёрнинена, который был неудержим на точке. Не генерировал потери соперника.



Антон Слепышев — 4,5



То, что проходило со шведами, сегодня уже пройти не могло. Принимал плохие и даже примитивные решения в атаке. А кто в этом виноват? Очевидно, хейтеры. Уж точно не Антон.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5NV2gF0LTIs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Четвёртая пятёрка

Дамир Шарипзянов — 5,5



Моментами как будто нервничал и терялся, но всё равно достойно.



Артур Каюмов — б/о



Лишь пять смен за весь матч.



Сергей Плотников — 5,0



Кто-нибудь понял, зачем четвёртая тройка вообще появлялась на льду? Выход в решающие минуты в роли спасителя отечества — без комментариев.