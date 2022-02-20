Федотов и Грицюк — лучшие, капитан опять растворился. Оценки сборной России за финал ОИ

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
18:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Федотов и Грицюк — лучшие, капитан опять растворился. Оценки сборной России за финал ОИ

Третье звено подвело, а первого — как и не было.

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27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Прошла Олимпиада, к которой Россия готовилась с первых же секунд после вручения медалей в Пхёнчхане, и тут же оказалось, что впереди снова соревнования, где надо что-то доказывать. Кажется, эта музыка будет вечной. Ну, а хейтеры и оценщики в последний раз на этой Олимпиаде делают своё чёрное дело.

Вратарь

Иван Федотов — 7,0

Вины в пропущенных шайбах мало, не дал финнам закончить игру ещё раньше, делая сейвы, которые заставляли комментатора Дениса Казанского переходить на драматический шёпот.

Хоккей в России — это страсть и настоящая гордость за сборную. С Балтикой «Красный Эль» Безалкогольное мы спешим поддержать национальную команду этой зимой. Пиво, сваренное по особой рецептуре, даёт почувствовать игрокам и всем российским болельщикам, что мы вместе заряжены на победу. Стань ближе к «Красной машине» и поддержи яркий хоккей специальным сортом!

Первая пятёрка

Никита Нестеров — 6,0

Частично не повезло оказаться на льду во время первой финской шайбы. Однако от защитника его плана ждёшь больше креатива.

Александр Никишин — 6,5

Моментами играл просто героически, особенно в меньшинстве. Справился с волнением в самом важном матче карьеры.

Кирилл Семёнов — 4,5

Загадка от Жака Фреско: как помочь первому звену превратиться в бесполезный коллектив трёх игроков? На размышление даётся 18:15 игрового времени.

Вадим Шипачёв — 4,5

Даже с такими партнёрами мог и должен был проявить себя лучше, но не запомнился вообще ничем.

Андрей Чибисов — 5,5

Хотя бы пытался и делал всё, что мог, не упускал возможностей бросить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая пятёрка

Александр Елесин — 5,5

Матч ровный, как и у большинства наших защитников, но можно было сыграть и получше и моменте с финской шайбой.

Егор Яковлев — 5,5

За исключением того же момента с шайбой удовлетворил в обороне, но в атаке… В решающем третьем периоде отыграл восемь минут.

Никита Гусев — 6,0

Периодически брал игру на себя, креативил, но, как и Грицюк, получил преступно мало игрового времени — 11 минут.

Владимир Ткачёв — 6,0

Не боялся придумывать, но и не реализовал пару моментов. Единственный в команде показал более 50% на «точке».

Арсений Грицюк — 6,5

Штабу за использование Грицюка — двойка, причём по десятибалльной шкале. Арсений был опасен даже в свои редкие смены, но развернуться ему не дали свои же.

Во время загрузки произошла ошибка.

Третья пятёрка

Вячеслав Войнов — 6,0

Не допустил ошибок, которые иногда проскальзывали в прошлых матчах, часто восстанавливал владение шайбой, но так и не развил опасных атак.

Сергей Телегин — 5,5

Снова получил немного времени, но активничал и даже пытался нагрузить Сятери бросками.

Дмитрий Воронков — 5,5

Если бы он хотя бы лез и провоцировал — но в равных составах в чужой зоне энергии было мало. Однако самоотверженно отыграл в меньшинстве.

Павел Карнаухов — 5,0

Вместе со всем звеном проиграл микроматч звену Бьёрнинена, который был неудержим на точке. Не генерировал потери соперника.

Антон Слепышев — 4,5

То, что проходило со шведами, сегодня уже пройти не могло. Принимал плохие и даже примитивные решения в атаке. А кто в этом виноват? Очевидно, хейтеры. Уж точно не Антон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Четвёртая пятёрка

Дамир Шарипзянов — 5,5

Моментами как будто нервничал и терялся, но всё равно достойно.

Артур Каюмов — б/о 

Лишь пять смен за весь матч.

Сергей Плотников — 5,0

Кто-нибудь понял, зачем четвёртая тройка вообще появлялась на льду? Выход в решающие минуты в роли спасителя отечества — без комментариев.

Сергей Андронов — 5,5

От ветерана странно было бы требовать огня в атаке, а в своей зоне он снова не пожарил.

Михаил Григоренко — 5,5

Заставил думать о повторении трюка в стиле Ковальчука-2008: провальный турнир и героический финал. Однако после гола в большинстве вспышка прошла.

Финляндия
2:1
0:1, 1:0, 1:0
Россия
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История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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Национальный центр лыжного спорта
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