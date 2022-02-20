«Сегодня будет такой кураж-бомбей у меня!» Главные шутки и мемы Олимпиады-2022

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сегодня будет такой кураж-бомбей у меня!» Главные шутки и мемы Олимпиады-2022

Без крепких русских словечек и песен от Дмитрия Губерниева не обошлось.

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Источник: Reuters

Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми. Эти 16 дней выдались богатыми на события. Мы и праздновали медали российских спортсменов, и грустили из-за обидных поражений. Было и над чем посмеяться. Давайте вспомним главные шутки и мемы Олимпиады-2022.

«Швейцарцы контролируют мяч»

Такую забавную оговорку выдал комментатор Владимир Стогниенко во время матча сборной России по хоккею. «Швейцарцы контролируют мяч в нашей зоне», — сказал он в третьем периоде. Очевидно, по старой памяти — ведь преимущественно Стогниенко работает на футбольных трансляциях. Но Владимир — профессионал своего дела, поэтому сразу же исправился и извинился за ошибку.

Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
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Ди-джей Губерниев

На лыжных трансляциях по традиции блистал Дмитрий Губерниев. Во время женской эстафетной гонки, в которой Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали золото, в эфире прозвучало сразу несколько тематических композиций. Перед финишем гонки Губерниев в эфире включил хит группы «Тату»: «Нас не догонят». А после этого в честь Степановой он запустил трек «Я люблю тебя, ты слышишь, Вероника».

«Кураж-бомбей» Юлии Ступак

После той эстафетной гонки хиты эстрады исполняли и сами лыжницы. Юлия Ступак, например, в прямом эфире запела песню Artik & Asti: «Девочка, танцуй, всё пройдёт так скоро. Разгоняй тоску — он того не стоит». А потом действительно станцевала на пьедестале! Правда, до этого получила поучительный подзатыльник от Непряевой. После победы Юлия пообещала устроить настоящий «кураж-бомбей», однако напарница по сборной заботливо напомнила, что им ещё предстоит бежать командный спринт. В котором девушки, кстати, заняли третье место.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте «Матч ТВ».

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«Бери мяч и…»

Довольно красочно успех российских лыжников описал тренер сборной Юрий Бородавко. Когда его спросили, в чём же секрет успеха, он, не стесняясь в выражениях, ответил: «Хорошая методика, футбольная. Бери мяч и… фигачь». Правда, в оригинале было другое слово, покрепче.

Анастасия Мишина и Вик Уайлд

Не менее красноречивыми на Играх в Пекине оказались и наши спортсмены. Анастасия Мишина, которая «ничего» не поняла, а также Вик Уайлд и его крепкий русский «пипец» после выигрыша в 0,01 секунды однозначно повеселили российских болельщиков. Кто-то, конечно, негативно воспринял такие «культурные» высказывания наших атлетов, но большинство всё-таки восприняло ситуацию с юмором. Спорта без крепкого словца не бывает, а у нас так точно.

Трамплин «Биг-Эйр Шоген»

После соревнований по биг-эйру множество мемов породил трамплин «Биг-Эйр Шоген». А точнее, серый индустриальный пейзаж, на фоне которого проходили соревнования. Сооружение находится на территории бывшего промышленного парка, который закрыли в 2008-м, так как местный металлургический завод ощутимо загрязнял воздух в одном из районов Пекина. К Олимпийским играм комплекс был переоборудован, но выглядит, мягко говоря, мрачновато.

Довольный Большунов

Весь лыжный турнир в одной фотографии. Да, она была сделана пару лет назад на Кубке мира, но идеально подходит к Олимпиаде. Просто посмотрите на ухмылку Александра, который увозит домой три олимпийских золота. И на встревоженного норвежца Йоханнеса Клебо.

Ну и кто здесь «Король лыж»?

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Промахи Латыпова

Биатлонист Эдуард Латыпов привлёк к себе внимание неудачным выступлением в мужской эстафете. На последнем рубеже он допустил пять промахов, из-за чего наша команда осталась лишь с бронзовой медалью. Сам Эдуард даже заплакал после финиша, и его можно понять. Однако в Сети даже эту ситуацию восприняли с юмором и не упустили возможности «подколоть» спортсмена по поводу такой «точности».

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Бин Дунь Дунь

Талисман Олимпийских игр в Пекине, панда Бин Дунь Дунь, ещё до начала игр покорил сердца публики. Из-за забавного имени, работы маскотов, да и просто милой мордашки он по-настоящему полюбился зрителям. А вчерашний день подарил нам новый мем. Полагаем, примерно так сейчас выглядят все, кто каждый день вставал в четыре утра ради просмотра фигурного катания.

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
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Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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