Клебо прокомментировал свой сход во время марафонской гонки в Пекине

"Два дня назад я сделал это фото между посещениями туалета. Надеялся, что Олимпиада завершится для меня лучше… Но вчера решил дать себе шанс, посмотреть, выдержит ли мой организм, но он не справился.

Я бы не вышел на старт, если бы у нас в запасе был другой спортсмен, но его не было. Поэтому я чувствовал, что не занимаю чьё-то место, выходя на старт.



Не знаю, с чем связана проблема с желудком. Но сейчас это уже неважно. Перед Олимпийскими играми я сделал всё возможное, чтобы быть максимально готовым. Но, как и на прошлогоднем чемпионате мира, мне не удалось завоевать медаль на самой длинной дистанции. В следующем году попытаюсь попробовать ещё раз«, — написал Клебо в своём “инстаграме”.