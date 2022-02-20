Губерниев рассказал, после какого события Олимпиады приходил в себя два дня

«Мои главные эмоции связаны с мужской эстафетой в биатлоне, несмотря на все громкие победы. В жизни так не расстраивался, как в момент стрельбы Латыпова. Я два дня в себя приходил. Было очень обидно! Одно дело, если бы это была трудовая бронза, а здесь всё было очень близко», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.