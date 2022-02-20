Щербакова превращалась в птицу, Ханю обнимался с Бин Дунь Дунем, Трусова крутила квады. Гала-вечер Олимпиады

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
19:52 (мск), источник: Sport24

Щербакова превращалась в птицу, Ханю обнимался с Бин Дунь Дунем, Трусова крутила квады. Гала-вечер Олимпиады

Шикарное прощание с Играми в Пекине.

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Олимпийские игры в Пекине в фигурном катании завершились традиционными показательными выступлениями. Решено было от них не отказываться, а на трибунах собралось достаточно много народа. В этот раз организаторы смотрели не столько на места фигуристов, сколько на их номера. Также одним из критериев было представительство как можно большего количества стран. Поэтому гала-вечер получился разнообразным, чтобы подвести определенный итог четырехлетия.

Открыл показательные выступления американец Винсент Чжоу. Его история по-настоящему трагична: фигурист выступил с произвольной программой в командном турнире, а перед личным сдал положительный тест на коронавирус. В этом контексте Гарри Стайлс и песня «Sigh of the times» выглядит более чем подходящей. Организаторы решили порадовать спортсмена дополнительным выходом на олимпийский лед.

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Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова вновь представила образ «Чудо-женщины» на гала-вечере. Во время смены костюма была слышна бурная реакция немногочисленной публики, видно, что зрители остались под впечатлением. Воинственные и мощные образы даются Александре легко, ведь это все про нее.

Источник: Sport24

Боян Цзинь выбрал для показательных выступлений на домашней Олимпиаде лиричную песню «Angel». Большинство знают и помнят его за веселые и энергичные программы, но здесь у фигуриста стояла другая задача — показать катание и хореографию. Правда, в финале он не удержался и успел подмигнуть и улыбнуться зрителям, которые так тепло приветствовали соотечественника.

Юдзуру Ханю уже на тренировках гала-вечера смог заинтриговать своих болельщиков — он успел прокатать почти все свои старые программы, поэтому вопрос о выборе двукратного олимпийского чемпиона стоял пару недель. В итоге японец выбрал «Haru Yo Koi» — волшебный показательный номер, который успел полюбиться многим зрителям. Без большого количества четверных прыжков видно, насколько круто катается фигурист, как он проживает любую историю на льду.

Чувственный и трогательный номер представили серебряные призеры Олимпиады Виктория Синицина и Никита Кацалапов под песню «Там нет меня». Они — единственные, кто не побоялся взять композицию на русском языке. Выступление получилось очень мощным, хоть и состоял номер из кусков соревновательных программ.

Новая олимпийская чемпионка Анна Щербакова показала свой номер под песню «Ave Maria» в исполнении Димаша Кудайбергена. Выступление еще до кульминации берет за душу. В один момент платье превращается в костюм птицы, а на крыльях зажигаются лампочки. С выключенным светом и проекцией на льду это выглядит особенно волшебно.

Габриэлла Пападакис и Гийем Сизерон выступили под французскую песню «Avec le temps». В это выступление они, кажется, вложили все, чего они достигли за семь лет выступления в топе. Фирменные элементы, катание — они изменили мир танцев на льду и создали собственный стиль.

Нейтан Чен, как и Юдзуру Ханю, на тренировках успел вспомнить несколько своих старых программ, но выбор свой остановил на короткой сезона 2018/19 «Караван». Фигурист решил прыгать в концертном свете не только тройные, как обычно это делают на гала, но и исполнил четверной. Помимо всей хореографии, фигурист еще решил сделать сальто во время дорожки шагов.

Если бы Вэнцзинь Суй и Цун Хань не исполняли парные элементы в показательных, их легко можно было спутать с танцевальным дуэтом. Под песню «Run» китайцы завершили свой большой путь к олимпийскому золоту домашней Олимпиады.

Общий номер не был таким трогательным и запоминающимся, как в Пхенчхане. Но каждый фигурист смог показать себя: Нейтан Чен и Киган Мессинг сделали параллельно сальто, Александра Трусова смогла напрыгать четверных. На лед выехала и главная звезда Олимпиады в Пекине 2022 — маскот Бин Дунь Дунь. Юдзуру Ханю решил с ним даже обняться.

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Вся история Олимпийских игр
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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
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