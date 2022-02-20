Щербакова превращалась в птицу, Ханю обнимался с Бин Дунь Дунем, Трусова крутила квады. Гала-вечер Олимпиады

Олимпийские игры в Пекине в фигурном катании завершились традиционными показательными выступлениями. Решено было от них не отказываться, а на трибунах собралось достаточно много народа. В этот раз организаторы смотрели не столько на места фигуристов, сколько на их номера. Также одним из критериев было представительство как можно большего количества стран. Поэтому гала-вечер получился разнообразным, чтобы подвести определенный итог четырехлетия.

Открыл показательные выступления американец Винсент Чжоу. Его история по-настоящему трагична: фигурист выступил с произвольной программой в командном турнире, а перед личным сдал положительный тест на коронавирус. В этом контексте Гарри Стайлс и песня «Sigh of the times» выглядит более чем подходящей. Организаторы решили порадовать спортсмена дополнительным выходом на олимпийский лед.

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова вновь представила образ «Чудо-женщины» на гала-вечере. Во время смены костюма была слышна бурная реакция немногочисленной публики, видно, что зрители остались под впечатлением. Воинственные и мощные образы даются Александре легко, ведь это все про нее.

Боян Цзинь выбрал для показательных выступлений на домашней Олимпиаде лиричную песню «Angel». Большинство знают и помнят его за веселые и энергичные программы, но здесь у фигуриста стояла другая задача — показать катание и хореографию. Правда, в финале он не удержался и успел подмигнуть и улыбнуться зрителям, которые так тепло приветствовали соотечественника.

Юдзуру Ханю уже на тренировках гала-вечера смог заинтриговать своих болельщиков — он успел прокатать почти все свои старые программы, поэтому вопрос о выборе двукратного олимпийского чемпиона стоял пару недель. В итоге японец выбрал «Haru Yo Koi» — волшебный показательный номер, который успел полюбиться многим зрителям. Без большого количества четверных прыжков видно, насколько круто катается фигурист, как он проживает любую историю на льду.

Чувственный и трогательный номер представили серебряные призеры Олимпиады Виктория Синицина и Никита Кацалапов под песню «Там нет меня». Они — единственные, кто не побоялся взять композицию на русском языке. Выступление получилось очень мощным, хоть и состоял номер из кусков соревновательных программ.

Новая олимпийская чемпионка Анна Щербакова показала свой номер под песню «Ave Maria» в исполнении Димаша Кудайбергена. Выступление еще до кульминации берет за душу. В один момент платье превращается в костюм птицы, а на крыльях зажигаются лампочки. С выключенным светом и проекцией на льду это выглядит особенно волшебно.

Габриэлла Пападакис и Гийем Сизерон выступили под французскую песню «Avec le temps». В это выступление они, кажется, вложили все, чего они достигли за семь лет выступления в топе. Фирменные элементы, катание — они изменили мир танцев на льду и создали собственный стиль.

Нейтан Чен, как и Юдзуру Ханю, на тренировках успел вспомнить несколько своих старых программ, но выбор свой остановил на короткой сезона 2018/19 «Караван». Фигурист решил прыгать в концертном свете не только тройные, как обычно это делают на гала, но и исполнил четверной. Помимо всей хореографии, фигурист еще решил сделать сальто во время дорожки шагов.

Если бы Вэнцзинь Суй и Цун Хань не исполняли парные элементы в показательных, их легко можно было спутать с танцевальным дуэтом. Под песню «Run» китайцы завершили свой большой путь к олимпийскому золоту домашней Олимпиады.