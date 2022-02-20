Они взяли медали Пекина, а через четыре года будут еще сильнее. Главные молодые таланты России

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
20:36 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Они взяли медали Пекина, а через четыре года будут еще сильнее. Главные молодые таланты России

Завершились зимние Олимпийские игры в Пекине. Сборная России завоевала 32 награды — отличный результат. Но есть предпосылки к тому, что через четыре года в Италии медалей, прежде всего, золотых, будет больше. В Китае в составе олимпийской сборной дебютировали спортсмены, которые могут быть лидерами в своих дисциплинах еще не один олимпийский цикл. Это новое поколение атлетов — дерзких, не стиснутых никакими рамками, не боящихся авторитетов. И очень талантливых. «Ведомости. Спорт» выделяет тех, кто завоевал медали в Пекине, но еще находится в начале своей спортивной карьеры.

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Вероника Степанова (лыжные гонки), 21 год

Источник: Reuters

Вероника Степанова — главная героиня женской эстафеты, которую российская команда не выигрывала с 2006 г. Она вышла на дистанцию второй, по ходу своей части обогнала немку Софи Крель и не позволила приблизиться грозным командам из Швеции, Финляндии и Норвегии. После триумфальной гонки выяснилось, что Вероника стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжного спорта.

«Первый круг проехала спокойно, вработалась, как и просили тренеры, — вспоминала Степанова прохождение дистанции. — Второй круг — уже стала убегать, надо было все решать до финиша. В общем, все бегут, как карта ляжет, мы бежим — как тренер скажет».

Фоторепортаж
Золотая эстафета

За словом в карман Вероника не полезет, и тут для нее не существует авторитетов. Она даже Владимира Путина упрекала — то ли в шутку, то ли всерьез — за то, что он не назвал лыжи среди своих любимых видов спорта. Пообещала сделать все возможное, чтобы президент лыжи смотрел. А еще ярко ответила норвежскому журналисту, который поставил под сомнение легитимность присутствия российской команды в Пекине.

Вероника родом из Елизово (Камчатская область), коренная камчадалка по матери. При этом язык не повернется назвать ее провинциалкой. «Быть частью мировой культуры, оставаясь глубоко российской девушкой — это просто. Социальные сети здорово сломали границы для нашего поколения — фильмы, музыка, мемы, наконец, становятся моментально доступны везде», — говорит Степанова.

Вероника вихрем ворвалась в состав первой женской сборной. Еще в прошлом сезоне она выступала по юниоркам, а в декабре уже была финишером женской эстафеты на этапе Кубка мира и обыгрывала шведок с норвежками. Этого эффектного финиша хватило, чтобы доказать, что именно она должна завершать эстафету в Пекине.

Александр Терентьев (лыжные гонки), 22 года

Источник: РИА "Новости"

Терентьев завоевал на Играх в Пекине две медали — по бронзе в личном и командном спринте. Для уроженца северного Нарьян-Мара прорывным стал 2019 г., когда он начал тренироваться в группе Юрия Бородавко. Того самого, с которым работают Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Наталья Непряева. Результаты не заставили себя ждать — в том же 2019 г. Терентьев выиграл две золотые медали на Универсиаде в Красноярске.

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На стартовом этапе Кубка мира нынешнего сезона в финале классического спринта он одержал первую в карьере кубковую победу, опередив самого Йоханнеса Клебо. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе тут же заявила, что Терентьев прошел отбор в олимпийскую гонку — первым из всех российских лыжников. Кроме Большунова, который в отборе не участвовал. Тогда это заявление Вяльбе казалось сделанным на эмоциях, но олимпийские медали Терентьева подтвердили ее правоту.

Пока что Александр специализируется на спринтах, но готовится и к дистанционным гонкам. «Маленький аванс для будущего, для уверенности. В будущем у него будет прогресс», — так оценил пекинские медали Терентьева Юрий Бородавко.

«Во многих моментах Саша очень хладнокровен, особенно когда выходит на старт. У тренера поджилки трясутся, а он спокойно делает свою работу, выигрывает», — рассказал об особенностях характера Терентьева его первый тренер Андрей Речков.

Константин Ивлиев (шорт-трек), 21 год

Источник: Reuters

Константину судьбой было предначертано стать шорт-трекистом — этим видом спорта занимались его родители, мама выигрывала чемпионат Европы в эстафете. Уже в пять лет Ивлиев уверенно держался на коньках. В сборную России он попал рано — первую значимую медаль завоевал еще три года назад на чемпионате Европы в Дордрехте (Нидерланды). А год назад на континентальном первенстве выиграл золото на дистанции 500 м.

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В Пекине на 500-метровке Ивлиев с необычайной легкостью разбирался с соперниками на всех стадиях соревнований, вплоть до финала. В решающем забеге он оторвался от преследователей вдвоем с Шаоангом Лю, представляющим Венгрию. Лю поопытнее, у него уже было в медальной коллекции золото в Пхенчхане, и здесь он сумел защитить первую позицию. У Ивлиева — серебро.

Молодой спортсмен был спокоен перед Олимпиадой. «Что буду делать в Китае? Буду играть в игры, чтобы отвлечься от поганых мыслей и успокоить нервы. На нервы затрачивается много энергии. Думать о забеге надо непосредственно перед стартом. Буду играть в Warcraft, немного в CS: GO и Dota 2», — сказал Ивлиев.

Умение «отвлечься от поганых мыслей» помогло. «Меня все готовили к жуткому прессингу, давлению. Лично я этого не почувствовал, — признался Константин. — Только удовольствие и опыт, очень крутой опыт получил на самом деле. Могу сказать, что накручивать-то я себя люблю. Но и собраться в нужный момент могу тоже. Мандраж в сторону откладываю. В этот раз даже выключать не пришлось. Просто получал удовольствие от происходящего».

Данил Садреев (прыжки с трамплина), 18 лет

Источник: РИА "Новости"

Прыжки с трамплина никогда не были видом спорта, где российские спортсмены стабильно добивались высоких результатов. Но уже первое выступление мужской команды в Пекине стало прорывным: Евгений Климов занял пятое место, а юный Данил Садреев — восьмое. Причем Садреев в первой попытке улетел на 107,5 метров — рекорд олимпийского трамплина.

У российской сборной появились осязаемые шансы на успешное выступление в командном турнире. Там случилось невероятное — одна за другой именитые команды получали дисквалификации за неправильные комбинезоны. Это облегчило задачу российской сборной, которая завоевала серебро.

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Садреев собирался биться за медали и на большом трамплине. Он был пятым после квалификации, в итоге занял 16-е место — лучшее среди всех россиян.

Данил Садреев начал заниматься прыжками необычайно рано — в пять лет. Сначала этим спортом увлекся старший брат Данила, Марс, а он потянулся за ним. «Скучно как-то стало дома оставаться одному, вот и подался в спорт», — сказал Данил. Будущий призер Олимпиады родился в Лениногорске, где работает татарстанский Центр прыжков на лыжах с трамплина.

Разумеется, Садреев рассчитывает выступить и на следующей Олимпиаде, и не просто выступить — завоевать медали.

«Это уже прошлое, это история, и эта история на всю жизнь, и я уверен, она повторится. Я думаю, через четыре года в личных соревнованиях на Олимпиаде еще получится. Будем работать, будем работать усердно, и все у нас будет хорошо», — уверен юный спортсмен.

Анастасия Смирнова (фристайл, могул), 19 лет

Россия не завоевала олимпийские медали в женском могуле 28 лет. Поэтому бронзу Анастасии Смирновой можно назвать исторической.

Источник: РИА "Новости"

«К этой медали, наверное, я шла полноценных четыре года, осознанных четыре года, потому что я трудилась именно на медаль. И заработала ее», — сказала Смирнова.

Впервые отец поставил Анастасию на горные лыжи в четыре года, после чего юная спортсменка начала активно осваивать горные склоны в родном Чусовом (Пермский край). В 13 лет Смирнова дебютировала на чемпионате России и выполнила норматив мастера спорта. Тогда его по положению еще нельзя было присвоить — просто ни у кого в России не было таких результатов в этом возрасте. На чемпионате мира-2021 Смирнова завоевала золото в парном могуле и бронзу — в обычном могуле, который и является олимпийской дисциплиной.

На следующей Олимпиаде Настя будет бороться за золото. Она считает, что зарубежные конкуренты начинают побаиваться российских спортсменов, потому что те умеют собраться на главные старты. В Пекине, во время награждения Смирнова вела себя очень сдержанно: олимпийская бронза — не та медаль, которая бы заставила ее ликовать.

Александр Кошкин

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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