Роднина: Зачем жалеть Трусову? Она подставила тренера своей выходкой. Спортсмен должен держать себя в руках

Трусова накричала на своего тренера Этери Тутберидзе, заявив, что она ненавидит фигурное катание и больше не будет выступать.

"Поведение Трусовой после произвольной программы было не очень красивым, она подставила своего тренера такой выходкой. Понятно, что обида берет верх, когда не получается выиграть медаль высшей пробы, но спортсмен должен держать себя в руках.