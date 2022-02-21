Алексей Жамнов: Не хватило немного терпения в атаке, злости

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
01:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алексей Жамнов: Не хватило немного терпения в атаке, злости

Поражение в решающей встрече за золото глазами главного тренера сборной России.

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28
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— На Олимпиаде было много обстоятельств: ковид, маски, агрессия по отношению к сборной. Что вам доставляло больше неприятностей? — вопрос Жамнову.

— Я хотел бы, чтобы не только к нашей сборной, но и ко всему российскому спорту было больше позитива. Не зря же вам сказал несколько дней назад, что когда разговариваешь с иностранными журналистами, у них больше позитива и вопросов чисто про спорт. У нас же ищут ка­кие-то вещи, которые не надо искать.

— В других сборных тренера не меняют каждый год.

— Это уже не ко мне вопрос.

— Просто чтобы вы понимали, почему такие вопросы.

— Я и вас прекрасно понимаю, но и вы поймите. Если прихожу на пресс-конференцию, то готов с вами разговаривать, но на чисто хоккейные темы. Зачем вы задаете вопросы про какую-то гадалку? Это не моя компетенция. Не надо меня спрашивать, почему игрок был на открытии без маски. Что здесь могу сделать? Я отвечаю за спортивную составляющую. Вы меня спрашивайте про хоккей, а не спрашивайте, что происходит вне хоккея.

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— Когда выходишь в финал, всегда есть шанс выиграть, — продолжил Жамнов. — Не хватило немного терпения в атаке, злости. Надо лезть на ворота. Прекрасно понимали, как финны будут играть, что отдадут периметр, а пятак станут полностью защищать. Добавить особо нечего. Ребята бились. Все, что могли, они оставили на льду. Чуть-чуть не хватило эмоций — много их оставили в матче со шведами.

— Мы видели яркий хоккей от сборной на Кубке Первого канала. Что сделать, чтобы он вернулся на чемпионате мира?

— Во-первых, нельзя сравнивать Кубок Первого канала и Олимпиаду. Другая ответственность у всех. Кубок Первого канала — подготовительный этап. У ребят нет такого давления. Во-вторых, здесь команды играли на канадских площадках, был другой хоккей. Большая плотность, нет много времени для развития атаки.

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Весь турнир все строилось на пасе через борт при входе в зону. Раскатов я здесь особо не увидел. Хоккей — упрощенный, и надо было просто работать. Мы подстраивались под хоккей, который был здесь. Конечно, хотели, чтобы забили больше голов. Но как сложилось, так сложилось. Сейчас искать причины не вижу смысла. Пройдет время, мы проанализируем все с тренерским штабом, и появится более понятная картинка.

— Чтобы играть в более творческий хоккей на канадских площадках, не хватило мастерства игроков?

— Почему? Мастерство есть. Здесь другая плотность, больше борьбы. Надо выигрывать нейтральные шайбы. Из этих нюансов складываются победы. Если ты проигрываешь в каком-то компоненте, тяжело победить. Когда мы могли видеть, чтобы сборные Дании и Словакии бились со всеми на равных? Хоккей выравнивается в других странах. Сейчас нет проходных матчей. Игра меняется, становится быстрее, агрессивнее.

— Но в НХЛ на таких же площадках мы видим больше творчества.

— Они давно играют на таких, уже адаптировались. Олимпиада показывает, что хоккей чуть-чуть меняется.

— Что помешало Вадиму Шипачеву?

— Я не знаю. Может быть, это и помешало, что игра другая. Не имелось столько свободного пространства и времени на принятие решений. Вадим был капитаном как в раздевалке, так и на лавке. Может быть, у него не сложилась игра. Но у нас была команда. Переходить на личности не стану.

Финляндия
2:1
0:1, 1:0, 1:0
Россия
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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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