Алексей Жамнов: Не хватило немного терпения в атаке, злости
Поражение в решающей встрече за золото глазами главного тренера сборной России.
Поражение в решающей встрече за золото глазами главного тренера сборной России.
— На Олимпиаде было много обстоятельств: ковид, маски, агрессия по отношению к сборной. Что вам доставляло больше неприятностей? — вопрос Жамнову.
— Я хотел бы, чтобы не только к нашей сборной, но и ко всему российскому спорту было больше позитива. Не зря же вам сказал несколько дней назад, что когда разговариваешь с иностранными журналистами, у них больше позитива и вопросов чисто про спорт. У нас же ищут какие-то вещи, которые не надо искать.
— В других сборных тренера не меняют каждый год.
— Это уже не ко мне вопрос.
— Просто чтобы вы понимали, почему такие вопросы.
— Я и вас прекрасно понимаю, но и вы поймите. Если прихожу на пресс-конференцию, то готов с вами разговаривать, но на чисто хоккейные темы. Зачем вы задаете вопросы про какую-то гадалку? Это не моя компетенция. Не надо меня спрашивать, почему игрок был на открытии без маски. Что здесь могу сделать? Я отвечаю за спортивную составляющую. Вы меня спрашивайте про хоккей, а не спрашивайте, что происходит вне хоккея.
— Когда выходишь в финал, всегда есть шанс выиграть, — продолжил Жамнов. — Не хватило немного терпения в атаке, злости. Надо лезть на ворота. Прекрасно понимали, как финны будут играть, что отдадут периметр, а пятак станут полностью защищать. Добавить особо нечего. Ребята бились. Все, что могли, они оставили на льду. Чуть-чуть не хватило эмоций — много их оставили в матче со шведами.
— Мы видели яркий хоккей от сборной на Кубке Первого канала. Что сделать, чтобы он вернулся на чемпионате мира?
— Во-первых, нельзя сравнивать Кубок Первого канала и Олимпиаду. Другая ответственность у всех. Кубок Первого канала — подготовительный этап. У ребят нет такого давления. Во-вторых, здесь команды играли на канадских площадках, был другой хоккей. Большая плотность, нет много времени для развития атаки.
Весь турнир все строилось на пасе через борт при входе в зону. Раскатов я здесь особо не увидел. Хоккей — упрощенный, и надо было просто работать. Мы подстраивались под хоккей, который был здесь. Конечно, хотели, чтобы забили больше голов. Но как сложилось, так сложилось. Сейчас искать причины не вижу смысла. Пройдет время, мы проанализируем все с тренерским штабом, и появится более понятная картинка.
— Чтобы играть в более творческий хоккей на канадских площадках, не хватило мастерства игроков?
— Почему? Мастерство есть. Здесь другая плотность, больше борьбы. Надо выигрывать нейтральные шайбы. Из этих нюансов складываются победы. Если ты проигрываешь в каком-то компоненте, тяжело победить. Когда мы могли видеть, чтобы сборные Дании и Словакии бились со всеми на равных? Хоккей выравнивается в других странах. Сейчас нет проходных матчей. Игра меняется, становится быстрее, агрессивнее.
— Но в НХЛ на таких же площадках мы видим больше творчества.
— Они давно играют на таких, уже адаптировались. Олимпиада показывает, что хоккей чуть-чуть меняется.
— Что помешало Вадиму Шипачеву?
— Я не знаю. Может быть, это и помешало, что игра другая. Не имелось столько свободного пространства и времени на принятие решений. Вадим был капитаном как в раздевалке, так и на лавке. Может быть, у него не сложилась игра. Но у нас была команда. Переходить на личности не стану.