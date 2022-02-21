Вяльбе выступила за повышение возрастного ценза в фигурном катании и на Олимпиадах
По словам президента Федерации лыжных гонок России, повышение позволит спортсменкам выступить на двух Олимпийских играх.
По словам президента Федерации лыжных гонок России, повышение позволит спортсменкам выступить на двух Олимпийских играх.
ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что в фигурном катании в соревнованиях женщин стоит поднять возрастной ценз, и согласна с предложением допускать к участию в Олимпиадах только совершеннолетних. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
«Думаю, в фигурном катании они все-таки повысят возрастной ценз, и это будет правильно, — сказала Вяльбе. — Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет. Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее знаешь, что выступишь только на одной Олимпиаде, что на 99% второго шанса у тебя уже не будет? Даже в художественной гимнастике у спортсмена может быть две-три Олимпиады».
«Я не хочу особо обсуждать заявления [президента Международного олимпийского комитета] Томаса Баха, но в его предложении допускать к Играм только совершеннолетних есть резон», — добавила глава федерации.
Предложение о повышение возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет на ближайшем заседании планирует обсудить Международный союз конькобежцев (ISU), Бах на фоне допингового скандала вокруг 15-летней Камилы Валиевой заявил о рассмотрении вопроса о допуске к участию в Играх только совершеннолетних.