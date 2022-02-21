Вяльбе выступила за повышение возрастного ценза в фигурном катании и на Олимпиадах

«Думаю, в фигурном катании они все-таки повысят возрастной ценз, и это будет правильно, — сказала Вяльбе. — Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет. Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее знаешь, что выступишь только на одной Олимпиаде, что на 99% второго шанса у тебя уже не будет? Даже в художественной гимнастике у спортсмена может быть две-три Олимпиады».