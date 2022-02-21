Щербакова оригинально попрощалась с Олимпиадой в Пекине
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала на своей странице в Instagram прощальный пост из Пекина.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала на своей странице в Instagram прощальный пост из Пекина.
Российская фигуристка выложила фото на фоне талисмана Бин Дуньдуня и видео с местными фанатами фигурного катания.
«Попрощались с любимым Бин Дуньдунем. Теперь домой! Спасибо, что даже внутри Олимпийской деревни мы чувствовали любовь и поддержку», — написала спортсменка.
Щербакова на Олимпийских играх в Пекине выиграла золотую медаль в турнире одиночниц. В прошлом году Щербакова стала чемпионкой мира.