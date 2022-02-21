Владислав Третьяк: Сборная России в атаке не показала того, чем славится наш хоккей

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в финале Олимпиады. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью ТАСС подвел итоги Игр, назвал лучшего игрока российской команды, а также восхитился победами лыжника Александра Большунова.

— В начале олимпийского турнира говорилось, что сборной России не хватало игровой практики по сравнению с остальными командами. Стоило ли так задолго останавливать регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги?

— Трудно сейчас сказать. Хорошо, когда есть игровая практика. С другой стороны, когда есть свободное время, можно работать над большинством, меньшинством, тактикой. У штаба сборной были все возможности отрабатывать и шлифовать игровые, тактические нюансы, формировать сыгранные тройки и пятерки. Была возможность заниматься физической подготовкой, поскольку команда была в руках тренеров целых 20 дней.

А игроки — профессионалы, и я не думаю, что отсутствие практики сыграло серьезную негативную роль. Поэтому есть и плюсы, и минусы.

— В этой связи какое впечатление оставила у вас игра команды по первым матчам на Олимпиаде?

— По всем играм, к сожалению, защита и вратарь действовали лучше нападения. Атака не выдавала результат, и мы ожидали большего: посчитайте, сколько голов мы забили. Плюс большинство молчало почти весь турнир. Считаю, что нападение не сработало так, как хотелось. Мы не показали тот уровень в атаке, который всегда присущ российскому, советскому хоккею. Мы всегда были сильны в атаке, у нас всегда нападающие были одними из лучших среди бомбардиров, входили в символические сборные. А здесь такого не было.

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— Это связано с уровнем игроков в команде?

— Это касается уровня, подбора хоккеистов и руководства ими, то есть работы тренерского штаба — все вместе.

— Жамнов говорил, что с учетом размера площадок было больше борьбы. Это могло повлиять на игру команды в атаке?

— Лучше об этом спросить у тренера. Единственное, многие специалисты отмечали, что вход в зону у нашей команды был немножко простоват. Вбрасывали в зону, как канадцы, и там завязывалась борьба. Это очень много сил забирает у игроков. А ведь у лучших образцов сборной СССР и России было по-другому — мы входили в чужую зону через пас, с поддержкой вдвоем-втроем. Именно так сейчас играют в НХЛ, я внимательно слежу за североамериканской лигой и вижу, что там тренеры взяли все лучшее из хоккейных, тактических наработок. В том числе у России. В том числе то, что связано с игрой в атаке.

— Как было видно, в атаке в игре с финнами у нас были проблемы.

— Там у нас было меньше голевых моментов, чем у финнов. Посчитайте, сколько у нас, сколько у них. И в том, что финны забили только две шайбы, исключительно заслуга нашего вратаря и самоотверженных защитников. Мы даже по броскам проиграли, поэтому финны заслуженно победили.

— По поводу игры Ивана Федотова в воротах — согласны, что у нас появился еще один вратарь самого высокого уровня?

— За него было очень много переживаний, поскольку он был фактически новичком команды, сыграл лишь на Кубке Первого канала. У него есть и характер, и стабильность. Он настолько четко играл, как будто много лет был в сборной. Считаю, что он был лучшим игроком в нашей команде. Мы имеем сильнейшего вратаря, и дай бог, чтобы он остался в нашем хоккее.

— Напоминает ли он кого-то вам из вратарей прежних лет?

— Он высокий, действует примерно в таком стиле, в котором играют все вратари сейчас. Самое главное, у него есть хладнокровие, мышление, правильный выбор позиции. И самое главное, что у него есть стойкий характер. Когда я играл, у меня было право на ошибку. А у него, молодого неопытного вратаря, такого права нет, потому что моя команда забивала две-три шайбы 100%. 2:0 тогда был самый маленький счет. Представляете, какая у него должна быть концентрация, и он проявил это. Я позвонил даже [Сергею] Наумову (тренер вратарей сборной России — прим. ТАСС), поблагодарил его, сказал, что прекрасная работа.

— Оправданным ли было формирование такого тренерского штаба сборной, который по именам превосходил игроков? Как тренеры сработали?

— Мне трудно судить, я же не был в команде. Надо провести анализ, послушать тренеров, какие проблемы, в чем они недоработали, какие плюсы, минусы. Но я все равно поздравляю всех с серебром, так как выйти в финал — дорогого стоит. Ни американцы, ни канадцы туда не попали. Тем более это молодые для сборной тренеры, не такие опытные.

— Говоря про нападающих, все отмечали, что не был взят в сборную один из лучших бомбардиров КХЛ Антон Бурдасов, не оказалось по причине травмы в основе и Андрея Кузьменко.

— Когда у нас было совещание, Жамнов отвечал за каждого игрока, почему он берет кого-то, а почему другого — нет. Поэтому все вопросы к нему. Я никогда не вмешиваюсь в состав. Если тренер берет игроков, он за это отвечает, и так было всегда.

— Вы уже после финала говорили, что к работе тренерского штаба есть вопросы. Они касаются только игры в атаке?

— Есть вопросы к игре в атаке, почему не получался вход в зону, почему было мало голов, не забивали больше одной-двух шайб. Хотелось бы такие вопросы тренерам задать. Игра в большинстве и нападение — ответы на вопросы по этим моментам хотелось бы услышать. Тут реально никто ничего не накручивает. Никаких вопросов к самоотдаче ребят нет — они молодцы, я их поздравил. Вопросы в том, что надо улучшить в игре к чемпионату мира.

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— Команда собралась в середине января, были длительные сборы как в Новогорске, так и в Пекине. Насколько такая затяжная подготовка вообще нужна? Яркий пример, когда приезжают на чемпионат мира канадцы без таких сборов и выигрывают его.

— Канадцы обучены в клубах. У нас клубы должны работать с игроками, а там их не обучают. Посмотрите, из десяти бомбардиров в КХЛ двое-трое только россиян из года в год. Игрок должен приходить в сборную с умением четко выполнять задание, поэтому он и является профессионалом. Тренеры же должны правильно составить звенья, физически подготовить, на что нужно время. Нужно подвести ее к финалу, чтобы хватило сил, отработать игру в большинстве. Обучение должно быть и в клубе, и за те две-три недели в сборной.

— Сборная Финляндии выходит в финалы всех крупных турниров начиная с 2019 года. Перед победным чемпионатом мира финны также основательно готовились, как мы перед Олимпиадой. Выходит, что у них получается?

— Та команда, которая выиграла сейчас, играла практически на всех последних турнирах. Там все наиграно, как в свое время [Вячеслав] Быков формировал один и тот же состав. Финны этой же командой играли и у себя на этапе Евротура, и на Кубке Первого канала.

— Возможно ли нам пойти по такому пути, учитывая, что на Евротуре надо проверять и молодежь?

— Нужно делать и то и другое. Но на двух турнирах точно надо собирать команду, такой вариант оптимален перед Олимпиадой с учетом отсутствия игроков НХЛ. Поскольку на чемпионат мира приезжает достаточно энхаэловцев. К Олимпиаде финны и готовили на Евротуре команду.

— Вы уже говорили о том, что этот тренерский штаб продолжит свою работу, в том числе и на чемпионате мира, хотя еще будет обсуждение итогов Олимпиады. Когда федерация заслушает доклады и подведет итоги?

— Мы соберемся, разберемся, послушаем, какие планы на чемпионат мира, что получилось, что нет. Время еще есть.

— Коронавирус помешал женской команде выйти в полуфинал Олимпиады. Уже после приезда команды общались ли вы с главным тренером, почему так произошло?

— Ну это пандемия. Команда готовилась в Новогорске, летела вместе со всеми. Конечно, это команду ослабило: десять человек заболело, одни выздоравливали, другие заболевали, вместе не тренировались. О каком результате могла идти речь? Молодцы, что достойно бились со швейцарками.

— Неудачу можно объяснить именно коронавирусом?

— Да, так как у нас команда потенциально могла занять третье место: по составу, отдаче. Заслушаем тоже тренера, но я с ним беседовал все время. Он говорил, что постоянно игроков не было, не мог состав собрать.

— Наверняка вам было морально тяжело, что не могли быть в Пекине рядом с командами?

— Вы знаете, что руководители нашего государства, министры, депутаты, сенаторы из-за санкций могли попасть на Олимпиаду только по личному разрешению властей страны, принимающей соревнования. Чтобы мне поехать, я должен был иметь такое разрешение от руководства Китая. Мы направили письмо, но никакого ответа не получили, и я поехать не смог. Самостоятельно я поехать не мог, чтобы нам не продлили срок санкций, и я не мог подставлять команду. В Латвии у меня было разрешение от главы правительства этой страны приехать на чемпионат мира, и я приехал.

Естественно, я был на контакте все время с Жамновым, с командой. Я смотрел все матчи, и мы с ним обменивались мнениями.

— Что скажете о работе Ильи Ковальчука в качестве генменеджера сборной России? Сам он говорил, что готов с Жамновым пойти куда угодно.

— Он старался, были ошибки. Но желание у него было большое.

— Какие соревнования на Олимпиаде еще смотрели?

— Мне все было интересно: фигурное катание, лыжи. Наш герой-лыжник взял здесь пять медалей (Александр Большунов — прим. ТАСС).

— Это благодаря таланту или каждодневным усилиям?

— Он человек от бога. Пять медалей на Олимпиаде — это редкий случай. Фигуристы наши тоже молодцы.

— Можно ли Большунова сравнить с теми лыжниками, с которыми вы общались будучи спортсменом на Олимпийских играх?

— [Вячеслав] Веденин в 1972 году, когда выиграл эстафету, проигрывая минуты две. В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Большунов — герой из героев.

— Нельзя не упомянуть и про драму Камилы Валиевой.