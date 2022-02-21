Владислав Третьяк: Сборная России в атаке не показала того, чем славится наш хоккей

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
13:43 (мск), источник: ТАСС

Владислав Третьяк: Сборная России в атаке не показала того, чем славится наш хоккей

Владислав Третьяк — об игре мужской и женской команд России на Олимпийских играх, о работе тренерского штаба и фигуристке Камиле Валиевой.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в финале Олимпиады. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью ТАСС подвел итоги Игр, назвал лучшего игрока российской команды, а также восхитился победами лыжника Александра Большунова.

— В начале олимпийского турнира говорилось, что сборной России не хватало игровой практики по сравнению с остальными командами. Стоило ли так задолго останавливать регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги?

— Трудно сейчас сказать. Хорошо, когда есть игровая практика. С другой стороны, когда есть свободное время, можно работать над большинством, меньшинством, тактикой. У штаба сборной были все возможности отрабатывать и шлифовать игровые, тактические нюансы, формировать сыгранные тройки и пятерки. Была возможность заниматься физической подготовкой, поскольку команда была в руках тренеров целых 20 дней.

А игроки — профессионалы, и я не думаю, что отсутствие практики сыграло серьезную негативную роль. Поэтому есть и плюсы, и минусы.

— В этой связи какое впечатление оставила у вас игра команды по первым матчам на Олимпиаде?

— По всем играм, к сожалению, защита и вратарь действовали лучше нападения. Атака не выдавала результат, и мы ожидали большего: посчитайте, сколько голов мы забили. Плюс большинство молчало почти весь турнир. Считаю, что нападение не сработало так, как хотелось. Мы не показали тот уровень в атаке, который всегда присущ российскому, советскому хоккею. Мы всегда были сильны в атаке, у нас всегда нападающие были одними из лучших среди бомбардиров, входили в символические сборные. А здесь такого не было.

Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
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фотографии
52
фотографии
52
фотографии
Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр

— Это связано с уровнем игроков в команде?

— Это касается уровня, подбора хоккеистов и руководства ими, то есть работы тренерского штаба — все вместе.

— Жамнов говорил, что с учетом размера площадок было больше борьбы. Это могло повлиять на игру команды в атаке?

— Лучше об этом спросить у тренера. Единственное, многие специалисты отмечали, что вход в зону у нашей команды был немножко простоват. Вбрасывали в зону, как канадцы, и там завязывалась борьба. Это очень много сил забирает у игроков. А ведь у лучших образцов сборной СССР и России было по-другому — мы входили в чужую зону через пас, с поддержкой вдвоем-втроем. Именно так сейчас играют в НХЛ, я внимательно слежу за североамериканской лигой и вижу, что там тренеры взяли все лучшее из хоккейных, тактических наработок. В том числе у России. В том числе то, что связано с игрой в атаке.

— Как было видно, в атаке в игре с финнами у нас были проблемы.

— Там у нас было меньше голевых моментов, чем у финнов. Посчитайте, сколько у нас, сколько у них. И в том, что финны забили только две шайбы, исключительно заслуга нашего вратаря и самоотверженных защитников. Мы даже по броскам проиграли, поэтому финны заслуженно победили.

— По поводу игры Ивана Федотова в воротах — согласны, что у нас появился еще один вратарь самого высокого уровня?

— За него было очень много переживаний, поскольку он был фактически новичком команды, сыграл лишь на Кубке Первого канала. У него есть и характер, и стабильность. Он настолько четко играл, как будто много лет был в сборной. Считаю, что он был лучшим игроком в нашей команде. Мы имеем сильнейшего вратаря, и дай бог, чтобы он остался в нашем хоккее.

— Напоминает ли он кого-то вам из вратарей прежних лет?

— Он высокий, действует примерно в таком стиле, в котором играют все вратари сейчас. Самое главное, у него есть хладнокровие, мышление, правильный выбор позиции. И самое главное, что у него есть стойкий характер. Когда я играл, у меня было право на ошибку. А у него, молодого неопытного вратаря, такого права нет, потому что моя команда забивала две-три шайбы 100%. 2:0 тогда был самый маленький счет. Представляете, какая у него должна быть концентрация, и он проявил это. Я позвонил даже [Сергею] Наумову (тренер вратарей сборной России — прим. ТАСС), поблагодарил его, сказал, что прекрасная работа.

— Оправданным ли было формирование такого тренерского штаба сборной, который по именам превосходил игроков? Как тренеры сработали?

— Мне трудно судить, я же не был в команде. Надо провести анализ, послушать тренеров, какие проблемы, в чем они недоработали, какие плюсы, минусы. Но я все равно поздравляю всех с серебром, так как выйти в финал — дорогого стоит. Ни американцы, ни канадцы туда не попали. Тем более это молодые для сборной тренеры, не такие опытные.

— Говоря про нападающих, все отмечали, что не был взят в сборную один из лучших бомбардиров КХЛ Антон Бурдасов, не оказалось по причине травмы в основе и Андрея Кузьменко.

— Когда у нас было совещание, Жамнов отвечал за каждого игрока, почему он берет кого-то, а почему другого — нет. Поэтому все вопросы к нему. Я никогда не вмешиваюсь в состав. Если тренер берет игроков, он за это отвечает, и так было всегда.

— Вы уже после финала говорили, что к работе тренерского штаба есть вопросы. Они касаются только игры в атаке?

— Есть вопросы к игре в атаке, почему не получался вход в зону, почему было мало голов, не забивали больше одной-двух шайб. Хотелось бы такие вопросы тренерам задать. Игра в большинстве и нападение — ответы на вопросы по этим моментам хотелось бы услышать. Тут реально никто ничего не накручивает. Никаких вопросов к самоотдаче ребят нет — они молодцы, я их поздравил. Вопросы в том, что надо улучшить в игре к чемпионату мира.

Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
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27
фотографий
Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады

— Команда собралась в середине января, были длительные сборы как в Новогорске, так и в Пекине. Насколько такая затяжная подготовка вообще нужна? Яркий пример, когда приезжают на чемпионат мира канадцы без таких сборов и выигрывают его.

— Канадцы обучены в клубах. У нас клубы должны работать с игроками, а там их не обучают. Посмотрите, из десяти бомбардиров в КХЛ двое-трое только россиян из года в год. Игрок должен приходить в сборную с умением четко выполнять задание, поэтому он и является профессионалом. Тренеры же должны правильно составить звенья, физически подготовить, на что нужно время. Нужно подвести ее к финалу, чтобы хватило сил, отработать игру в большинстве. Обучение должно быть и в клубе, и за те две-три недели в сборной.

— Сборная Финляндии выходит в финалы всех крупных турниров начиная с 2019 года. Перед победным чемпионатом мира финны также основательно готовились, как мы перед Олимпиадой. Выходит, что у них получается?

— Та команда, которая выиграла сейчас, играла практически на всех последних турнирах. Там все наиграно, как в свое время [Вячеслав] Быков формировал один и тот же состав. Финны этой же командой играли и у себя на этапе Евротура, и на Кубке Первого канала.

— Возможно ли нам пойти по такому пути, учитывая, что на Евротуре надо проверять и молодежь?

— Нужно делать и то и другое. Но на двух турнирах точно надо собирать команду, такой вариант оптимален перед Олимпиадой с учетом отсутствия игроков НХЛ. Поскольку на чемпионат мира приезжает достаточно энхаэловцев. К Олимпиаде финны и готовили на Евротуре команду.

— Вы уже говорили о том, что этот тренерский штаб продолжит свою работу, в том числе и на чемпионате мира, хотя еще будет обсуждение итогов Олимпиады. Когда федерация заслушает доклады и подведет итоги?

— Мы соберемся, разберемся, послушаем, какие планы на чемпионат мира, что получилось, что нет. Время еще есть.

— Коронавирус помешал женской команде выйти в полуфинал Олимпиады. Уже после приезда команды общались ли вы с главным тренером, почему так произошло?

— Ну это пандемия. Команда готовилась в Новогорске, летела вместе со всеми. Конечно, это команду ослабило: десять человек заболело, одни выздоравливали, другие заболевали, вместе не тренировались. О каком результате могла идти речь? Молодцы, что достойно бились со швейцарками.

— Неудачу можно объяснить именно коронавирусом?

— Да, так как у нас команда потенциально могла занять третье место: по составу, отдаче. Заслушаем тоже тренера, но я с ним беседовал все время. Он говорил, что постоянно игроков не было, не мог состав собрать.

— Наверняка вам было морально тяжело, что не могли быть в Пекине рядом с командами?

— Вы знаете, что руководители нашего государства, министры, депутаты, сенаторы из-за санкций могли попасть на Олимпиаду только по личному разрешению властей страны, принимающей соревнования. Чтобы мне поехать, я должен был иметь такое разрешение от руководства Китая. Мы направили письмо, но никакого ответа не получили, и я поехать не смог. Самостоятельно я поехать не мог, чтобы нам не продлили срок санкций, и я не мог подставлять команду. В Латвии у меня было разрешение от главы правительства этой страны приехать на чемпионат мира, и я приехал.

Естественно, я был на контакте все время с Жамновым, с командой. Я смотрел все матчи, и мы с ним обменивались мнениями.

— Что скажете о работе Ильи Ковальчука в качестве генменеджера сборной России? Сам он говорил, что готов с Жамновым пойти куда угодно.

— Он старался, были ошибки. Но желание у него было большое.

— Какие соревнования на Олимпиаде еще смотрели?

— Мне все было интересно: фигурное катание, лыжи. Наш герой-лыжник взял здесь пять медалей (Александр Большунов — прим. ТАСС).

— Это благодаря таланту или каждодневным усилиям?

— Он человек от бога. Пять медалей на Олимпиаде — это редкий случай. Фигуристы наши тоже молодцы.

— Можно ли Большунова сравнить с теми лыжниками, с которыми вы общались будучи спортсменом на Олимпийских играх?

— [Вячеслав] Веденин в 1972 году, когда выиграл эстафету, проигрывая минуты две. В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Большунов — герой из героев.

— Нельзя не упомянуть и про драму Камилы Валиевой.

— Да, ей выпало такое испытание. Для 15-летней девчонки это очень сильный удар. И взрослый человек мог такое не выдержать. Самое главное, не опускать руки, все-таки, я надеюсь, ее признают олимпийским чемпионом. Она является одной из ведущих фигуристок мира, и хотел бы пожелать ей удачи, чтобы она не бросала фигурное катание, а доказала, что это все ошибки.

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
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XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
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X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
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VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
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Национальный центр лыжного спорта
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