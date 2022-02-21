Валиева — самая популярная фигуристка? Она уже сравнялась с Загитовой и догоняет Медведеву

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
13:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Валиева — самая популярная фигуристка? Она уже сравнялась с Загитовой и догоняет Медведеву

Всего две недели сделали из Камилы звезду и одним махом прекратили разговоры, что народная любовь, как к Алине и Жене, ей не светит.

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Источник: Reuters

За время Олимпийских игр в Пекине российские фигуристки значительно прибавили в популярности. Наши девушки и раньше пользовались любовью огромного числа людей по всему миру, но соревнования в Поднебесной принесли им солидный прирост подписчиков в «Инстаграме».

Особенно в этом плане отличилась Камила Валиева, чей личный аккаунт в «Инстаграме» к окончанию Олимпиады перешёл миллионную отметку.

Камила — самая популярная действующая фигуристка планеты!

Число подписчиков Валиевой увеличилось в пять раз

Камила Валиева до Олимпиады имела в «Инстаграме» 219 тысяч подписчиков. Это меньше, чем было на тот момент у её коллег по команде — Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Однако из Пекина Камила приехала почти с миллионом подписчиков на своей странице, а 19 февраля как раз добрала до миллиона. В день закрытия Игр эта цифра увеличилась ещё на сто тысяч, и на момент написания статьи у фигуристки в «Инстаграме» значится более 1,1 миллиона подписчиков. Вот такой невероятный скачок за пару недель: популярность Камилы увеличилась в пять раз.

Конечно, это лишь небольшая доля позитива во всей ужасной истории, что приключилась с Камилой на Олимпиаде. Но, по крайней мере, у неё есть наглядное доказательство того, как много людей её поддерживает: их намного больше, чем тех, кто втянул её в жуткий скандал и подверг немыслимому стрессу и давлению.

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К тому же активно подписываться на Валиеву люди начали ещё до известия о положительной допинг-пробе. Взлёт интереса к ней начался 6 февраля — после короткой программы одиночниц в командном турнире. Тогда Камила откаталась безупречно, едва не побив мировой рекорд, который сама же и установила на чемпионате Европы. Так что «Камила весь мир в себя влюбила» именно своим талантом, и можно не сомневаться, что при благоприятном развитии событий на неё бы всё равно массово подписывались в «Инстаграме».

Плюс 257 тысяч подписчиков за один день

Когда Камила попала в беду, люди, покорённые её неземным катанием, потекли к ней на страницу в «Инстаграме», чтобы выразить слова поддержки. Они оставляли комментарии под её последним постом от 22 января с видеофрагментом выступления на чемпионате Европы. К 21 февраля число комментариев достигло почти семидесяти тысяч, а само видео просмотрели почти пять с половиной миллионов человек. Безумные цифры!

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Если говорить о динамике подписок на Камилу, то 11 февраля в её аккаунте значилось 455 тысяч подписчиков, 14 февраля — 510 тысяч. В ходе личных соревнований одиночниц на её страницу стали подписываться по сотне тысяч человек в день. После произвольной добавились и вовсе 257 тысяч пользователей «Инстаграма» — больше, чем у неё было, когда она приехала в Пекин!

Набрала миллион Валиева в следующие два дня. 19 февраля Камила стала официальной обладательницей миллионного аккаунта. При этом за время Олимпиады она не опубликовала ни одного поста. Видео от 22 января так и остаётся последней публикацией на её странице.

Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой
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Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой

Загитовой и Медведевой такое и не снилось

Похвастаться миллионом подписчиков в «Инстаграме» кроме Камилы Валиевой сегодня могут приостановившие карьеру Алина Загитова и Евгения Медведева, а также японская фигуристка Марин Хонда. Последнюю Камила уже перегнала. С Алиной у неё примерно одинаковое число подписчиков — 1,1 миллиона. От Жени, у которой 1,3 миллиона подписчиков, она пока отстаёт. Но в отличие от обеих героинь Пхёнчхана Камила набрала свой первый миллион за каких-то две с небольшим недели и ничего специального для этого не делала.

Загитова и Медведева добирались до миллиона подписчиков в течение пяти лет и, только сделав паузу в спортивной карьере и активно вступив в светскую жизнь, смогли ускорить этот процесс. При этом обе девушки целенаправленно развивали параллельно свои профили в TikTok, привлекая дополнительную аудиторию, и пользовались знакомствами с другими успешными блогерами.

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Женя достигла миллиона подписчиков в «Инстаграме» 5 ноября 2021 года: как раз в разгар проекта «Ледниковый период», в котором каталась в паре с популярным тиктокером Даней Милохиным. Стоит ли напоминать об их многочисленных совместных роликах, интервью и слухах о романе? Для «Медоляма» Жене пришлось упорно потрудиться. Алина приложила не меньше усилий. Снимала даже танцы с Бузовой и Киркоровым и прыгала в ледяной бассейн в бане! В общем, было непросто. Миллиона подписчиков Алина наконец-то достигла во время работы в Пекине 12 февраля. Там же и поделилась со всеми этим достижением. И для сравнения: в ноябре 2020-го у Алины было 800 тысяч подписчиков. Больше года было потрачено для достижения заветного миллиона.

А ведь раньше ходили мнения, что Камиле Валиевой не достичь уровня популярности Загитовой и Медведевой! Мол, её пиар тренерским штабом многих раздражает и отталкивает. Ошибочка вышла.

Трусова и Щербакова тоже прибавили в популярности

Александра Трусова и Анна Щербакова благодаря участию в Олимпийских играх тоже заметно прибавили подписчиков в «Инстаграме». Однако до поездки в Пекин обе по этому показателю значительно опережали Валиеву, а теперь ей уступают. Наибольшее пополнение в их аккаунтах случилось ожидаемо после произвольной программы 17 февраля. Аня завоевала титул олимпийской чемпионки, а Саша первой в истории среди женщин приземлила пять четверных прыжков и взяла серебро. Естественно, это привлекло к нашим девушкам внимание.

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На момент написания статьи у Ани в «Инстаграме» 668 тысяч подписчиков, у Саши — 788 тысяч. Эти цифры продолжают расти. Как и у Камилы. Обстоятельства не позволили ей продемонстрировать всё своё мастерство в личных соревнованиях и оставили без медали, но, по сути, Камила сейчас является самой популярной действующей фигуристкой планеты. В 15 лет, в свой первый взрослый сезон.

Безусловно, популярность не перебьёт произошедшего с ней кошмара, но никогда не стоит недооценивать силу личного бренда. Камила Валиева уже не юная звёздочка, а мегазвезда фигурного катания. Да и большого спорта в целом.

Дарья Кирюхина

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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