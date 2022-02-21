Валиева — самая популярная фигуристка? Она уже сравнялась с Загитовой и догоняет Медведеву

За время Олимпийских игр в Пекине российские фигуристки значительно прибавили в популярности. Наши девушки и раньше пользовались любовью огромного числа людей по всему миру, но соревнования в Поднебесной принесли им солидный прирост подписчиков в «Инстаграме».

Особенно в этом плане отличилась Камила Валиева, чей личный аккаунт в «Инстаграме» к окончанию Олимпиады перешёл миллионную отметку.

Камила — самая популярная действующая фигуристка планеты!

Число подписчиков Валиевой увеличилось в пять раз

Камила Валиева до Олимпиады имела в «Инстаграме» 219 тысяч подписчиков. Это меньше, чем было на тот момент у её коллег по команде — Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Однако из Пекина Камила приехала почти с миллионом подписчиков на своей странице, а 19 февраля как раз добрала до миллиона. В день закрытия Игр эта цифра увеличилась ещё на сто тысяч, и на момент написания статьи у фигуристки в «Инстаграме» значится более 1,1 миллиона подписчиков. Вот такой невероятный скачок за пару недель: популярность Камилы увеличилась в пять раз.

Конечно, это лишь небольшая доля позитива во всей ужасной истории, что приключилась с Камилой на Олимпиаде. Но, по крайней мере, у неё есть наглядное доказательство того, как много людей её поддерживает: их намного больше, чем тех, кто втянул её в жуткий скандал и подверг немыслимому стрессу и давлению.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZq5xSstd9A/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZq5xSstd9A/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZq5xSstd9A/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К тому же активно подписываться на Валиеву люди начали ещё до известия о положительной допинг-пробе. Взлёт интереса к ней начался 6 февраля — после короткой программы одиночниц в командном турнире. Тогда Камила откаталась безупречно, едва не побив мировой рекорд, который сама же и установила на чемпионате Европы. Так что «Камила весь мир в себя влюбила» именно своим талантом, и можно не сомневаться, что при благоприятном развитии событий на неё бы всё равно массово подписывались в «Инстаграме».

Плюс 257 тысяч подписчиков за один день

Когда Камила попала в беду, люди, покорённые её неземным катанием, потекли к ней на страницу в «Инстаграме», чтобы выразить слова поддержки. Они оставляли комментарии под её последним постом от 22 января с видеофрагментом выступления на чемпионате Европы. К 21 февраля число комментариев достигло почти семидесяти тысяч, а само видео просмотрели почти пять с половиной миллионов человек. Безумные цифры!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CZMjwBih2lw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CZMjwBih2lw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CZMjwBih2lw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kamila Valieva (@kamilavalieva26)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если говорить о динамике подписок на Камилу, то 11 февраля в её аккаунте значилось 455 тысяч подписчиков, 14 февраля — 510 тысяч. В ходе личных соревнований одиночниц на её страницу стали подписываться по сотне тысяч человек в день. После произвольной добавились и вовсе 257 тысяч пользователей «Инстаграма» — больше, чем у неё было, когда она приехала в Пекин!

Набрала миллион Валиева в следующие два дня. 19 февраля Камила стала официальной обладательницей миллионного аккаунта. При этом за время Олимпиады она не опубликовала ни одного поста. Видео от 22 января так и остаётся последней публикацией на её странице.

Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой 25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой

Загитовой и Медведевой такое и не снилось

Похвастаться миллионом подписчиков в «Инстаграме» кроме Камилы Валиевой сегодня могут приостановившие карьеру Алина Загитова и Евгения Медведева, а также японская фигуристка Марин Хонда. Последнюю Камила уже перегнала. С Алиной у неё примерно одинаковое число подписчиков — 1,1 миллиона. От Жени, у которой 1,3 миллиона подписчиков, она пока отстаёт. Но в отличие от обеих героинь Пхёнчхана Камила набрала свой первый миллион за каких-то две с небольшим недели и ничего специального для этого не делала.

Загитова и Медведева добирались до миллиона подписчиков в течение пяти лет и, только сделав паузу в спортивной карьере и активно вступив в светскую жизнь, смогли ускорить этот процесс. При этом обе девушки целенаправленно развивали параллельно свои профили в TikTok, привлекая дополнительную аудиторию, и пользовались знакомствами с другими успешными блогерами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CY12r7mLiGj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CY12r7mLiGj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CY12r7mLiGj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Женя достигла миллиона подписчиков в «Инстаграме» 5 ноября 2021 года: как раз в разгар проекта «Ледниковый период», в котором каталась в паре с популярным тиктокером Даней Милохиным. Стоит ли напоминать об их многочисленных совместных роликах, интервью и слухах о романе? Для «Медоляма» Жене пришлось упорно потрудиться. Алина приложила не меньше усилий. Снимала даже танцы с Бузовой и Киркоровым и прыгала в ледяной бассейн в бане! В общем, было непросто. Миллиона подписчиков Алина наконец-то достигла во время работы в Пекине 12 февраля. Там же и поделилась со всеми этим достижением. И для сравнения: в ноябре 2020-го у Алины было 800 тысяч подписчиков. Больше года было потрачено для достижения заветного миллиона.

А ведь раньше ходили мнения, что Камиле Валиевой не достичь уровня популярности Загитовой и Медведевой! Мол, её пиар тренерским штабом многих раздражает и отталкивает. Ошибочка вышла.

Трусова и Щербакова тоже прибавили в популярности

Александра Трусова и Анна Щербакова благодаря участию в Олимпийских играх тоже заметно прибавили подписчиков в «Инстаграме». Однако до поездки в Пекин обе по этому показателю значительно опережали Валиеву, а теперь ей уступают. Наибольшее пополнение в их аккаунтах случилось ожидаемо после произвольной программы 17 февраля. Аня завоевала титул олимпийской чемпионки, а Саша первой в истории среди женщин приземлила пять четверных прыжков и взяла серебро. Естественно, это привлекло к нашим девушкам внимание.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CY3UHikoWa1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CY3UHikoWa1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CY3UHikoWa1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kamila Valieva (@kamilavalieva26)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На момент написания статьи у Ани в «Инстаграме» 668 тысяч подписчиков, у Саши — 788 тысяч. Эти цифры продолжают расти. Как и у Камилы. Обстоятельства не позволили ей продемонстрировать всё своё мастерство в личных соревнованиях и оставили без медали, но, по сути, Камила сейчас является самой популярной действующей фигуристкой планеты. В 15 лет, в свой первый взрослый сезон.

Безусловно, популярность не перебьёт произошедшего с ней кошмара, но никогда не стоит недооценивать силу личного бренда. Камила Валиева уже не юная звёздочка, а мегазвезда фигурного катания. Да и большого спорта в целом.