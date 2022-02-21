Олимпийская чемпионка осудила поведение Тутберидзе в отношении Валиевой

«Тренерам нужно понять, что наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. Возможно, произошедшее стало знаком необходимости перемен. Я думаю, что дети в группе Тутберидзе страдают», — высказалась Савченко. Она отметила, что вина за неудачное выступление лежит не на Валиевой, а на тренерах, потому что они с ней так обращались.

Савченко подчеркнула, что тренеры должны быть профессионалами, особенно когда речь идет о психологическом аспекте. «Я не могу судить работу тренера — просто видела то же самое, что и все. И этого для меня достаточно», — поделилась спортсменка.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал тренеров Камилы Валиевой за «холодность» после ее выступления в произвольной программе Олимпиады. «Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения», — удивился Бах.