Клебо сделает все, чтобы отобрать у Большунова Кубок мира. В этом зимнем сезоне еще полно интриг

Олимпийские игры — главное спортивное событие года. Вспоминать перипетии Пекина мы будем еще очень долго. Однако на этом жизнь не заканчивается. Да что там — даже нынешний сезон. В нем еще полным-полно интриг.

Дело принципа для Сан Саныча

Взять лыжи. В понедельник вечером в статусе Короля лыж в Москве приземлится Александр Большунов. Трехкратный олимпийский чемпион. Один из главных героев прошедших Игр. Но уже в пятницу в Лахти стартует новый этап Кубка мира. И Сан Саныч вряд ли его пропустит.

Безусловно, будет в Финляндии и главный его соперник — Йоханнес Клебо. Больше того, норвежец уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира. У него 1183 очка, у Большунова — 815. Разница существенная. Тем более что из девяти оставшихся гонок сразу четыре — спринты. То есть шансы Йоханнеса вернуть себе Кубок мира, которым два года подряд владел Александр, крайне велики. Но так просто наш спортсмен ничего не отдаст. А в очередной раз выиграть Королевский марафон в Осло и зажечь на домашнем финале Кубка мира — дело принципа для него.

Интересно, что в женском зачете лидирует Наталья Непряева. В отличие от партнера по группе она Большой хрустальный глобус не завоевывала никогда. Нынешний сезон может стать для подопечной Юрия Бородавко прорывом. Сначала «Тур де Ски», потом олимпийское золото и вот теперь — хорошие шансы на большой хет-трик. Идущую на втором месте Эббу Андерссон Наталья опережает почти на 20 очков.

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Что будет с Шашиловым?

В биатлоне о Глобусах речи пока не идет, но и там полно интересного. Впереди три этапа. Вернется Антон Бабиков, получит свои шансы Данил Серохвостов. Интересно, в каком состоянии после Пекина лидеры — Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. А что с попавшей под карантин Валерией Васнецовой? Она улетала из Китая совершенно разобранной. В конце концов, ждем новостей от Михаила Шашилова. На Олимпиаде он избегал журналистов, но вечно так продолжаться не может. Наверняка вскоре мы услышим его позицию.

Есть интрига и по части общего зачета. Сейчас в нем уверенно лидирует Кантен Фийон-Майе. Йоханнес Бе, который выиграл три последних Кубка мира, только пятый. Но в январе он много пропускал. Нагонит ли? Очевидно, что норвежец в сумасшедшей форме.

Кстати, на этой неделе стартуют юниорские чемпионаты мира по биатлону и лыжам. Тоже любопытные турниры.

Фигурное катание и хоккей

Два вида спорта отличаются довольно спорным календарем — у них вскоре после Олимпийских игр проходят еще чемпионаты мира. Речь о хоккее и фигурном катании. С другой стороны, для болельщиков дополнительный турнир — только плюс.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии. Что крайне символично. Взять реванш за финал Олимпиады в Тампере было бы особенно круто.

Фигуристы планируют провести чемпионат мира во французском Монпелье. И главное, чтобы ничего в последний момент снова не отменилось. Потому что ISU как никакая другая организация режет соревнования. Причем даже сейчас, когда практически во всех странах Европы ограничения по коронавирусу снимаются, отменили юниорский ЧМ в Болгарии. Точнее, пока просто перенесли. Но в случае с ISU это обычно одно и то же.

На данный момент, естественно, нет понимания и по составам. Но наверняка на ЧМ отправится практически тот же состав, что выступал в Пекине. Изменения могут быть разве что точечными. И интересно будет все: турниры пар, танцоров, мужчин (кстати, может вернуться пропустивший Олимпиаду из-за ковида Михаил Коляда), но самым горячим обещает стать женский. Может быть, Александра Трусова все-таки выиграет свою первую большую золотую медаль во взрослой карьере.

Главные постолимпийские соревнования этого зимнего сезона: