Клебо сделает все, чтобы отобрать у Большунова Кубок мира. В этом зимнем сезоне еще полно интриг

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
17:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клебо сделает все, чтобы отобрать у Большунова Кубок мира. В этом зимнем сезоне еще полно интриг

После Олимпиады зимний сезон продолжится не менее увлекательными стартами.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Олимпийские игры — главное спортивное событие года. Вспоминать перипетии Пекина мы будем еще очень долго. Однако на этом жизнь не заканчивается. Да что там — даже нынешний сезон. В нем еще полным-полно интриг.

Дело принципа для Сан Саныча

Взять лыжи. В понедельник вечером в статусе Короля лыж в Москве приземлится Александр Большунов. Трехкратный олимпийский чемпион. Один из главных героев прошедших Игр. Но уже в пятницу в Лахти стартует новый этап Кубка мира. И Сан Саныч вряд ли его пропустит.

Безусловно, будет в Финляндии и главный его соперник — Йоханнес Клебо. Больше того, норвежец уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира. У него 1183 очка, у Большунова — 815. Разница существенная. Тем более что из девяти оставшихся гонок сразу четыре — спринты. То есть шансы Йоханнеса вернуть себе Кубок мира, которым два года подряд владел Александр, крайне велики. Но так просто наш спортсмен ничего не отдаст. А в очередной раз выиграть Королевский марафон в Осло и зажечь на домашнем финале Кубка мира — дело принципа для него.

Интересно, что в женском зачете лидирует Наталья Непряева. В отличие от партнера по группе она Большой хрустальный глобус не завоевывала никогда. Нынешний сезон может стать для подопечной Юрия Бородавко прорывом. Сначала «Тур де Ски», потом олимпийское золото и вот теперь — хорошие шансы на большой хет-трик. Идущую на втором месте Эббу Андерссон Наталья опережает почти на 20 очков.

Россйские лыжники выиграли вторую эстафету за два дня
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
Россйские лыжники выиграли вторую эстафету за два дня

Что будет с Шашиловым?

В биатлоне о Глобусах речи пока не идет, но и там полно интересного. Впереди три этапа. Вернется Антон Бабиков, получит свои шансы Данил Серохвостов. Интересно, в каком состоянии после Пекина лидеры — Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. А что с попавшей под карантин Валерией Васнецовой? Она улетала из Китая совершенно разобранной. В конце концов, ждем новостей от Михаила Шашилова. На Олимпиаде он избегал журналистов, но вечно так продолжаться не может. Наверняка вскоре мы услышим его позицию.

Есть интрига и по части общего зачета. Сейчас в нем уверенно лидирует Кантен Фийон-Майе. Йоханнес Бе, который выиграл три последних Кубка мира, только пятый. Но в январе он много пропускал. Нагонит ли? Очевидно, что норвежец в сумасшедшей форме.

Кстати, на этой неделе стартуют юниорские чемпионаты мира по биатлону и лыжам. Тоже любопытные турниры.

Фигурное катание и хоккей

Читайте также
Владислав Третьяк: Сборная России в атаке не показала того, чем славится наш хоккей

Два вида спорта отличаются довольно спорным календарем — у них вскоре после Олимпийских игр проходят еще чемпионаты мира. Речь о хоккее и фигурном катании. С другой стороны, для болельщиков дополнительный турнир — только плюс.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии. Что крайне символично. Взять реванш за финал Олимпиады в Тампере было бы особенно круто.

Фигуристы планируют провести чемпионат мира во французском Монпелье. И главное, чтобы ничего в последний момент снова не отменилось. Потому что ISU как никакая другая организация режет соревнования. Причем даже сейчас, когда практически во всех странах Европы ограничения по коронавирусу снимаются, отменили юниорский ЧМ в Болгарии. Точнее, пока просто перенесли. Но в случае с ISU это обычно одно и то же.

На данный момент, естественно, нет понимания и по составам. Но наверняка на ЧМ отправится практически тот же состав, что выступал в Пекине. Изменения могут быть разве что точечными. И интересно будет все: турниры пар, танцоров, мужчин (кстати, может вернуться пропустивший Олимпиаду из-за ковида Михаил Коляда), но самым горячим обещает стать женский. Может быть, Александра Трусова все-таки выиграет свою первую большую золотую медаль во взрослой карьере.

Главные постолимпийские соревнования этого зимнего сезона:

  • Лыжи. Этапы Кубка мира в Лахти (26−27 февраля), Драммене (3 марта), Осло (5 марта), Фалуне (11−12 марта) и Тюмени (18−20 марта). Юниорский ЧМ по лыжным видам (22 февраля — 6 марта) в Норвегии и Польше.
  • Биатлон. Этапы Кубка мира в Контиолахти (3−6 марта), Отепя (10−13 марта) и Холменколлене (17−20 марта). Юниорский ЧМ (23 февраля — 2 марта) в США.
  • Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира по полетам (10−13 марта).
  • Коньки. Финал Кубка мира в Херенвене (Нидерланды) — 12—13 марта.
  • Чемпионат мира по шорт-треку. Должен был пройти 18—20 марта, но Канада отказалась от него, а новых желающих пока не объявилось.
  • Чемпионат мира по фигурному катанию. Монпелье (Франция) — 21—27 марта.
  • Хоккей. Чемпионат мира по хоккею в Финляндии — 13—29 мая.

Главные темы
Олимпиада в Пекине была странной? Игры-2026 будут еще веселее
Алексей Жамнов: Не хватило немного терпения в атаке, злости
Валиева сравнялась с Загитовой по подписчикам. Впереди Медведева
Клебо против Большунова. В зимнем сезоне еще полно интриг
Щербакова оригинально попрощалась с Олимпиадой в Пекине
Губерниев раскритиковал китайцев за задержку рейса с российскими олимпийцами
Вяльбе выступила за повышение возрастного ценза в фигурном катании и на Олимпиадах
Финские хоккеисты получат за победу над Россией в финале Олимпиады 100 тысяч евро
Матыцин: У сборной России сильный резерв для выступления на Олимпиаде-2026
Рене Фазель остался недоволен качеством финала хоккейного турнира Олимпийских игр
Роднина: Зачем жалеть Трусову? Она подставила тренера своей выходкой. Спортсмен должен держать себя в руках
Они взяли медали Пекина, а через четыре года будут еще сильнее. Главные молодые таланты России
Щербакова превращалась в птицу, Ханю обнимался с Бин Дунь Дунем, Трусова крутила квады. Гала-вечер Олимпиады
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Олимпиада в Пекине подошла к концу. До встречи в Милане и Кортина-д'Ампеццо!
Губерниев рассказал, после какого события Олимпиады приходил в себя два дня
Шамиль Тарпищев назвал двух главных героев сборной России на Олимпиаде-2022
Вячеслав Фетисов отреагировал на поражение сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
Клебо прокомментировал свой сход во время марафонской гонки в Пекине
Большунов — второй по достижениям среди всех олимпийцев Пекина-2022. Александра опередил только Йоханнес Бе
Федотов и Грицюк — лучшие, капитан опять растворился. Оценки сборной России за финал ОИ
«Сегодня будет такой кураж-бомбей у меня!» Главные шутки и мемы Олимпиады-2022
Этери Тутберидзе: Трусова, как Гагарин, уносит нас в космос
Викторина
Как внимательно вы следили за Олимпиадой в Пекине?
В Пекине официально закрыли зимние Олимпийские игры-2022
Крутейший пранк на Олимпиаде! Пьяную вечеринку норвежских биатлонистов прервали фейковые ковидные инспекторы
Журова: главное — подойти к следующей Олимпиаде без допинга. А ещё с флагом и гимном
Большунову и Якимушкину вручили медали Игр на церемонии закрытия
В Пекине началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022
Камила Валиева возобновила тренировки в Москве. 18 февраля она вернулась из Пекина после выступления на Олимпиаде
Сборная России по хоккею установила антирекорд по броскам в финальных матчах Олимпиады
Чернышенко: перед российскими спортсменами поставлена цель попасть в тройку на Играх-2030
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
25Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой
Большунов, Щербакова и Иванова. Кто главные герои Олимпиады для России
«Ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» Обращение Слепышева к критикам после финала Олимпиады
«Никто не отнимет медаль!» Нереальная радость финнов после исторической победы над Россией
Пекин-2022: самая драматичная Олимпиада в истории
Третьяк считает, что ФХР хорошо работает: «Золото и серебро двух последних Олимпиад, у канадцев лишь бронза. Потенциал российского хоккея — чемпионский, золотой»
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Игнат Головатюк пронесет флаг Беларуси на закрытии пекинской Олимпиады
Загитова расплакалась после поражения сборной России по хоккею в финале Олимпиады
Третьяк о победе Финляндии: «Что вы хотите, у них 270 катков на 5 млн людей. В каждом маленьком городке есть тренировки и площадки»
Нэтан Чен о командном турнире: «Я разочарован решением не проводить церемонию награждения»
В Госдуме предложили изменить систему подсчета медалей на Олимпийских играх
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь