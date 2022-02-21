Олимпиада в Пекине была странной? Игры-2026 на севере Италии будут еще веселее

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
17:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олимпиада в Пекине была странной? Игры-2026 на севере Италии будут еще веселее

Огромные расстояния, четыре Олимпийские деревни и открытие на арене для гладиаторских боев.

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Источник: AFP 2022

«Китай — это дно, следующая Олимпиада точно будет лучше», — сказала на эмоциях после своего выступления наш знаменосец на церемонии открытия конькобежка Ольга Фаткулина. С Олей можно не согласиться, но пекинская Олимпиада уж точно была особенной. Суперстрогие антиковидные меры, экстремально морозная погода в горах и ветер, который чуть не сдул биатлонистов и сократил почти вдвое лыжный марафон. На следующих зимних Играх-2026 в Милане все точно будет иначе. Со своими особенностями, но и со свойственным итальянцам позитивом.

Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
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фотографий
56
фотографий
56
фотографий
Олимпиада в Пекине: церемония закрытия

Четыре с половиной часа между аренами

Чтобы понять, как долго Италия ждала этой Олимпиады, вот вам сухая статистика. Страна подавала заявки в МОК на зимние и летние Игры аж 17 раз, из них только три завершились успехом. Причем везет итальянцам только с зимними Играми и с ровными промежутками: в 1956 году они были в Кортина-д’Ампеццо, в 2006-м — в Турине и вот теперь, в 2026-м, — в Милане.

Хотя, строго говоря, Милан — не более чем один из кластеров этой Олимпиады. Всего соревнования пройдут в четырех городах: Вальтеллино, Кортина-д’Ампеццо, Валь-ди-Фиемме и, собственно, Милане. Общая площадь расстояния между кластерами — 22 тысячи квадратных километров, только от Милана до Кортины, например, 420 километров. Между Пекином и горным кластером в Чжанцзякоу, кстати, вдвое меньше. И скоростного поезда, который преодолевает это расстояние за 50 минут, у итальянцев не будет. Гостям предложат только автобусы-шаттлы, время пути которых — около пяти часов.

Довольно необычным будет и распределение видов спорта между кластерами. Например, мужская часть горных лыж пройдет в Бормио, а женская — в Кортине. В Милане будут все ледовые турниры, в Антерсельве — биатлон, в Валь-ди-Фиемме — лыжные гонки и прыжки с трамплина. С одной стороны, это самые крутые арены, где уже сто лет проходят этапы Кубка мира. С другой, между ними — огромные расстояния. Дойти пешком от лыж до биатлона, как в Пекине, точно не получится.

Вместо одной Олимпийской деревни в Милане будет целых четыре. Это значит, что спортсмены из разных видов спорта практически не будут пересекаться друг с другом. Атмосфера олимпийского единства останется пустыми словами. По факту это будут обычные этапы Кубка мира, объединенные только олимпийскими кольцами.

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Закрытие Игр пройдет на древней Арене Вероны

Еще одна потенциальная проблема — это отсутствие снега. Китайцы решили ее просто, сделав снег полностью искусственным. В Италии так точно не получится, да и необходимости часто нет — например, биатлонный этап в Антерсельве один из самых красивых и атмосферных. Но погода в горах может быть непредсказуемой.

Например, в 1956 году, за 20 дней до старта Олимпиады в Кортина-д’Ампеццо, неожиданно выяснилось, что снега катастрофически мало. Пришлось вызывать карабинеров и отправлять грузовики со снегом прямо с верхушек Доломитовых Альп. А когда титаническая работа была проделана, в день церемонии открытия пошел мощный снегопад, заблокировавший движение транспорта.

С появлением пушек и искусственного снега все проблемы, конечно, решаются куда легче. Но ведь и разброс арен на много тысяч километров создает свои сложности. Итальянцы вообще не ищут легких путей и готовятся поразить мир. Например, церемония закрытия Игр пройдет на исторической Арене Вероны — той самой, которая была построена в первом веке нашей эры и видела еще бои гладиаторов.

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Ну, а удаленность арен — это, похоже, реалии нынешнего времени. В мире практически не осталось городов, имеющих одновременно горы и достаточную площадь на равнине для ледовых видов спорта. Если МОК не хочет свести список зимних олимпийских столиц к пальцам одной руки, остается только экспериментировать. С транспортом, искусственным снегом, олимпийской программой. Италия, в конце концов, одна из самых креативных стран мира. Кому еще удивлять, если не итальянцам?

Наталья Марьянчик

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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