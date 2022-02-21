Российский хоккей топят гонка за результатом и советская риторика. В нём перебор идеологии

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
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Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский хоккей топят гонка за результатом и советская риторика. В нём перебор идеологии

Даже победу на Олимпиаде мало кто отмечал бы. И в этом был виноват вовсе не болельщик.

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Источник: Reuters
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Главное впечатление после олимпийского финала — толпы людей, запрудивших улицы Хельсинки. Чин массовых спортивных празднований был исполнен как полагается: клаксоны гудели, из машин неслись местные песни про хоккей, а отдельные горячие финские парни даже лезли в фонтаны. Этим людям было плевать на игровой стиль или отсутствие игроков НХЛ — они радовались искренне и горячо.

Такую картину было бы невозможно представить в Москве, Питере или даже Челябинске, если бы гол Григоренко так и остался бы единственным — и легко было бы вообразить, если бы нашим соперником были шведы, чехи или тем более швейцарцы. Хоккей впервые за многие Олимпиады вылетел куда-то на обочину общественного внимания — всё накрыло собой женское фигурное катание с политическим окрасом. Игроки и тренеры сборной России получили больше вопросов про Валиеву, чем про собственную тактику.

И это безразличие и пофигизм — куда более страшная вещь для нашего хоккея, чем проигрыш в финале или даже вылет в четвертьфинале. Порождают его не журналисты — они чувствуют, что фигурка — это тема, а Шипачёв и его друзья — нет, отклик будет куда меньше. А почему же сложилась такая ситуация?

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И здесь снова всё упирается в слова про «дело государственной важности», которые произнёс Алексей Кудашов. Конечно, позже он пояснил, что оно является таковым из-за того, что «смотрит вся страна», но в речи не было оборотов типа «порадовать страну». Народ здесь как бы за скобками, цель победы на Олимпиаде — не порадовать болельщиков, а выполнить медальный план, который федерация отправляет в министерство, а оно уже направляет самым высоким патронам спорта и хоккея.

И хоккею здесь не повезло так, как мало кому. Футбол хоть и был популярным, но ожидания от него вечно были занижены ещё с советских времён — ведь с 1972-го по 1986-й сборная вышла лишь в одну финальную стадию топ-турниров. Зато хоккей был не просто идеологическим, а ультраидеологическим видом спорта — передовым бастионом спортивных достижений государства. Эту подоплёку тонко чувствовали соперники — и американцы своё «Чудо на льду» тоже напичкали идеологией, но с противоположным зарядом.

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Советский хоккей просто не родил собственного дискурса — это была ежегодная гонка за медалями. План на 1973-й выполнен, забыли, наступает 1974-й. Несмотря на подчинённость советского календаря чемпионатам мира, вы сейчас банально не найдёте советских записей этих игр — их просто стирали, чтобы записать на бобины новую запись. Это не шутка — немногие активисты с телевидения по крупицам собирают уцелевшие матчи, потому что нет даже советских записей Суперсерии, только канадские с канадским комментарием.

Возможно, лёгкость советских побед мешала делать из них историю — кому интересно вспоминать, как каждый год ты громишь всех в семь-восемь шайб? И когда в 90-х годах медали резко кончились, оказалось, что своего представления о хоккее у страны просто нет. Историю пришлось лепить заново, и даже современный хоккейный неосоветизм пропитан заимствованными у канадцев оборотами.

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«Красная машина» — это канадский термин, который, как и «немецкая машина» в футболе, не имел положительного значения. Культ Тарасова, который включён в Зал славы — и при этом параллельно почти полностью забыт Чернышёв, который вообще-то был старшим тренером в самые успешные годы советской сборной. Даже определение Тарасова как «отца русского хоккея» — канадское. Можно было бы копать дальше, но это уже два очень ярких примера. Многочисленные победные ЧМ вообще забыты, зато на первом плане Кубки Канады — опять же заимствование дискурса. Но оно произошло на почве того, что советский хоккей не объяснял себя, он жил ради медалей.

Ретроформа «СССР» — это красиво. Но никакой советской риторики не должно остаться в современности в принципе. Её определяют советские люди, которые до сих пор рулят нашим хоккеем — их ведь не сбросили с парашюта американские ВВС в декабре 1991-го, как личности они формировались в той системе или людьми, выросшими в ней. И они ещё и гипертрофируют свои представления о той стране — невозможно представить, чтобы Тихонов или Юрзинов говорили о государственной задаче.

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Если хоккей — это дело государственной важности, то сборная превращается в отдел хоккея министерства спорта с инструкциями, циркулярами и «исх. от 21.02». И мы видели это перед Олимпиадой — когда надо было разогревать аудиторию, сборная утаивала, кто забивал на двусторонках — не чтобы запутать соперника, а потому что разные государственные группы схлестнулись. И чему удивляться, что у нас хоккей не является частью масскульта, что у нас главной песне о хоккее уже под 40 лет — бюрократы мало кого интересуют. У них нет никакого внутреннего содержания, кроме выполнения цели.

И попытки сформировать содержание всё равно спотыкаются о наивные слова о старом советском стиле. Это плохо не из-за того, что плохо советское — нет, просто его нет 30 лет, невозможно воссоздать «олдскульный канадский стиль» с бесконечными вбросами и тафгаями. Когда на клубном уровне нам обещают советский стиль, это кончается плохо — либо унынием ЦСКА Фёдорова, либо совсем провальным «Трактором» Германа Титова.

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Бесконечная погоня за результатом приводит только к метаниям. Нет вообще никакой попытки построить национальный стиль, почти все шведские, финские и канадские сборные разных возрастов имеют общую стратегию, но тактические различия — сборную России шатает в разные стороны, она не добивается результата одной тактикой, берёт противоположную ей, снова не выигрывает и возвращается в п.1.

Вы сами заметили, как много политики, подковёрной борьбы и пышных слов стало в хоккее в последнее время. Результат этого — ноль чемпионских титулов на всех турнирах ИИХФ с 2015-го, каждый из которых проходил под надоевшей риторикой о результате, войне, ответственности и т. д. и т. д. Нагнетание не привело ни к чему, кроме проигранных финалов и спаду популярности хоккея.

Смысл существования современной сборной России в другом месте и в другое время описал Василий Шукшин: «Люди напрягают все силы, люди буквально падают от напряжения, люди начинают даже заикаться от напряжения, покрываются морщинами на крайнем Севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы. А как же иначе? Нужно!».

А нужно просто расслабиться и играть в хоккей. Иначе никакого хоккея в России скоро не будет.

Родион Власов

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