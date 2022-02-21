Призеру ОИ в Пекине Вику Уайлду предложат работу в сборной России

«Мое мнение — не думаю, что ему надо гоняться очень долго. В плане методик по физподготовке, в плане работы по мотивации ему, возможно, нужно попробовать что-то с борд-кроссом. Будем двигаться в этом направлении», — сказал Тихомиров.

Глава ФСР отметил, что в тренерском штабе сборной произойдут изменения. Они коснутся дисциплины «борд-кросс», в которой россияне в Пекине выступили неудачно. В личных соревнованиях лишь Александра Паршина смогла добраться до ¼ финала. Марина Васильцова, Екатерина Локтева, Кристина Пауль и Даниил Донской выбыли стадией ранее. В миксте Пауль и Донской не смогли пробиться в главный финал.





Американец Вик Уайлд получил российское гражданство в 2010 г., когда он женился на сноубордистке Алене Заварзиной. Уайлд стал героем сочинской Олимпиады, выиграв соревнования и в параллельном слаломе, и в гигантском параллельном слаломе. Начиная с Олимпиады в Пхенчхане, в программу Игр включается только одна слаломная дисциплина.