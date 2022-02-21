США и Китай обогнали Россию благодаря новым дисциплинам. Расширение Олимпиады на руку нашим конкурентам

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
20:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

США и Китай обогнали Россию благодаря новым дисциплинам. Расширение Олимпиады на руку нашим конкурентам

Лучше бы МОК добавлял дисциплины в фигурное катание и лыжные гонки.

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53
фотографии
53
фотографии
53
фотографии

На минувшей Олимпиаде Россия заняла второе место по общему числу медалей, что, конечно, успех. С точки зрения общего количества наград и высоких мест (включая четвертые) итоги хороши, но они спорные, если брать только победы. По золоту мы лишь девятые, и виной тому не только спортивное невезение, но и некоторые другие факторы, в том числе недавние изменения в олимпийской программе.

Китай и США выиграли на новых видах

Часто говорят, что перед домашними Играми хозяева лоббируют включение в Олимпиаду новых дисциплин, которые позволят им улучшить результат в медальном зачете. Резкий рывок Китая заметили все. Однако почти никто не сопоставил, как повлияли эти результаты на общее место сборной России в медальном зачете.

Между тем произошло почти то же самое, что и в Пхенчхане, и в Токио: мы уступили в новых медальных розыгрышах. Корею-2018, правда, в расчет брать можно с натяжкой — там нашу заявку сильно сократил МОК. Но, если сейчас разбирать результаты в видах, которые были включены в олимпийскую программу после Сочи-2014, преимущество конкурентов команды ОКР очевидно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не будь последних изменений, Китай и США проиграли бы нам в медальном зачете, а от четвертого места по золоту Россию отделяла бы всего одна медаль. Американцы и вовсе вытащили себя благодаря добавленным в 2022-м дисциплинам — там они взяли три из семи золотых медалей.

Мы же в новых 13 дисциплинах, добавленных после Сочи-2014, завоевали в Пекине лишь одну медаль — и то это чудом доставшееся серебро в смешанных командах прыгунов с трамплина из-за дисквалификаций соперников.

Считаем цифры

Вот медальный зачет Олимпиады-2022 в новых дисциплинах (которые включены в программу начиная с Пхенчхана):

Источник: Спорт-Экспресс

Учитывались смешанные командные соревнования в горных лыжах (добавлены в 2018 году), мужской и женские масс-старты в коньках (2018), микст в керлинге (2018), мужской и женский биг-эйр в сноуборде (2018), женский монобоб в бобслее (2022), командный микст в акробатическом фристайле (2022), биг-эйр во фристайле (2022), смешанная эстафета в шорт-треке (2022), смешанные командные соревнования в прыжках с трамплина (2022), микст в брод-кроссе в сноуборде (2022).

Если брать только дисциплины, появившиеся в 2022 году:

Источник: Спорт-Экспресс

Отдельно упомянем, что благодаря этим видам Канада получила в Пекине четыре бронзовые медали и заметно улучшила показатели по общему числу наград.

В России часто встречаются люди, недовольные обилием разных видов фристайла и сноуборда на Олимпиаде. Мол, шли бы они на свои экстремальные игры и не мешали бы классическим видам спорта. Отчасти позиция нелогична, потому что география в таких видах сумасшедшая. Именно там выигрывают золотые медали австралийцы, испанцы, новозеландцы и другие несеверные сборные.

Но в этот раз сторонники такой теории вооружились сильным аргументом — ведь в Пекине благодаря смешанной акробатике, биг-эйру, борд-кроссу набрали медалей почти исключительно традиционные «зимние» державы. Это Норвегия, Китай, США, Австрия, и без того лидирующие в медальном зачете. Впрочем, зачет неофициальный и для МОК не столь важен, как нам кажется.

О том, что мы недостаточно внимания уделяем многим медалеемким видам (коньки, санно-бобслейные дисциплины, сноуборд и фристайл), говорится много лет, но отдельная тема — наша медленная реакция на расширение олимпийской программы.

Вот как бы выглядел медальный зачет ОИ-2022 без дисциплин, включенных после Сочи-2014:

Источник: Спорт-Экспресс

Согласитесь, такой расклад смотрится поприятнее, чем настоящий пекинский.

Чем может ответить Россия?

На самом деле есть чем. И конечно, не хоккеем с мячом, которому очень тяжело попасть в олимпийскую программу из-за многочисленности команд, что приведет к резкому росту общего количества участников Игр и навряд ли порадует организаторов. Но есть явная политическая воля добавлять гендерно равные виды, а в лыжах до сих пор нет смешанной эстафеты. Зато она скоро обоснуется на Кубке мира. Очевидно, она нужна и на Олимпиаде.

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Необходимо расширение программы в фигурном катании, о котором на этой Олимпиаде заговорили в полный голос сами спортсмены. В ISU на ближайшем конгрессе сменится президент, и, если им станет представитель фигурного катания, тем более из дружественной нам страны (или вообще нашей), есть шансы расшевелить эту неповоротливую бюрократическую машину. Конькобежный спорт наслаждается лидерством на Олимпиаде, имея 14 видов, а у фигуристов их всего пять. Да, у конькобежцев география — далеко не только Нидерланды, как можно было бы подумать. Выигрывали в Пекине и китайцы, и японцы, и норвежцы, и американцы, и канадцы, и шведы, и бельгийцы. Тем не менее перекос в сторону циклических дисциплин на зимних Играх пока налицо.


Ну и, конечно, не надо отдавать свое. В сноуборде и фристайле мы рассчитывали на несколько золотых медалей, Эдуард Латыпов мог довершать мужскую биатлонную эстафету победой. Как сказал глава ОКР Станислав Поздняков после Олимпиады, хотелось бы, чтобы часть серебряных медалей перешла в золотые.

Прекрасное напутствие на Милан и Кортину д’Ампеццо-2026.

Дмитрий Кузнецов

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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