США и Китай обогнали Россию благодаря новым дисциплинам. Расширение Олимпиады на руку нашим конкурентам

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На минувшей Олимпиаде Россия заняла второе место по общему числу медалей, что, конечно, успех. С точки зрения общего количества наград и высоких мест (включая четвертые) итоги хороши, но они спорные, если брать только победы. По золоту мы лишь девятые, и виной тому не только спортивное невезение, но и некоторые другие факторы, в том числе недавние изменения в олимпийской программе.

Китай и США выиграли на новых видах

Часто говорят, что перед домашними Играми хозяева лоббируют включение в Олимпиаду новых дисциплин, которые позволят им улучшить результат в медальном зачете. Резкий рывок Китая заметили все. Однако почти никто не сопоставил, как повлияли эти результаты на общее место сборной России в медальном зачете.

Между тем произошло почти то же самое, что и в Пхенчхане, и в Токио: мы уступили в новых медальных розыгрышах. Корею-2018, правда, в расчет брать можно с натяжкой — там нашу заявку сильно сократил МОК. Но, если сейчас разбирать результаты в видах, которые были включены в олимпийскую программу после Сочи-2014, преимущество конкурентов команды ОКР очевидно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ9a0mNpd5e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ9a0mNpd5e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ9a0mNpd5e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Beijing 2022 (@beijing2022)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не будь последних изменений, Китай и США проиграли бы нам в медальном зачете, а от четвертого места по золоту Россию отделяла бы всего одна медаль. Американцы и вовсе вытащили себя благодаря добавленным в 2022-м дисциплинам — там они взяли три из семи золотых медалей.

Мы же в новых 13 дисциплинах, добавленных после Сочи-2014, завоевали в Пекине лишь одну медаль — и то это чудом доставшееся серебро в смешанных командах прыгунов с трамплина из-за дисквалификаций соперников.

Считаем цифры

Вот медальный зачет Олимпиады-2022 в новых дисциплинах (которые включены в программу начиная с Пхенчхана):

Учитывались смешанные командные соревнования в горных лыжах (добавлены в 2018 году), мужской и женские масс-старты в коньках (2018), микст в керлинге (2018), мужской и женский биг-эйр в сноуборде (2018), женский монобоб в бобслее (2022), командный микст в акробатическом фристайле (2022), биг-эйр во фристайле (2022), смешанная эстафета в шорт-треке (2022), смешанные командные соревнования в прыжках с трамплина (2022), микст в брод-кроссе в сноуборде (2022).

Если брать только дисциплины, появившиеся в 2022 году:

Отдельно упомянем, что благодаря этим видам Канада получила в Пекине четыре бронзовые медали и заметно улучшила показатели по общему числу наград.

В России часто встречаются люди, недовольные обилием разных видов фристайла и сноуборда на Олимпиаде. Мол, шли бы они на свои экстремальные игры и не мешали бы классическим видам спорта. Отчасти позиция нелогична, потому что география в таких видах сумасшедшая. Именно там выигрывают золотые медали австралийцы, испанцы, новозеландцы и другие несеверные сборные.

Но в этот раз сторонники такой теории вооружились сильным аргументом — ведь в Пекине благодаря смешанной акробатике, биг-эйру, борд-кроссу набрали медалей почти исключительно традиционные «зимние» державы. Это Норвегия, Китай, США, Австрия, и без того лидирующие в медальном зачете. Впрочем, зачет неофициальный и для МОК не столь важен, как нам кажется.

О том, что мы недостаточно внимания уделяем многим медалеемким видам (коньки, санно-бобслейные дисциплины, сноуборд и фристайл), говорится много лет, но отдельная тема — наша медленная реакция на расширение олимпийской программы.

Вот как бы выглядел медальный зачет ОИ-2022 без дисциплин, включенных после Сочи-2014:

Согласитесь, такой расклад смотрится поприятнее, чем настоящий пекинский.

Чем может ответить Россия?

На самом деле есть чем. И конечно, не хоккеем с мячом, которому очень тяжело попасть в олимпийскую программу из-за многочисленности команд, что приведет к резкому росту общего количества участников Игр и навряд ли порадует организаторов. Но есть явная политическая воля добавлять гендерно равные виды, а в лыжах до сих пор нет смешанной эстафеты. Зато она скоро обоснуется на Кубке мира. Очевидно, она нужна и на Олимпиаде.

Необходимо расширение программы в фигурном катании, о котором на этой Олимпиаде заговорили в полный голос сами спортсмены. В ISU на ближайшем конгрессе сменится президент, и, если им станет представитель фигурного катания, тем более из дружественной нам страны (или вообще нашей), есть шансы расшевелить эту неповоротливую бюрократическую машину. Конькобежный спорт наслаждается лидерством на Олимпиаде, имея 14 видов, а у фигуристов их всего пять. Да, у конькобежцев география — далеко не только Нидерланды, как можно было бы подумать. Выигрывали в Пекине и китайцы, и японцы, и норвежцы, и американцы, и канадцы, и шведы, и бельгийцы. Тем не менее перекос в сторону циклических дисциплин на зимних Играх пока налицо.





Ну и, конечно, не надо отдавать свое. В сноуборде и фристайле мы рассчитывали на несколько золотых медалей, Эдуард Латыпов мог довершать мужскую биатлонную эстафету победой. Как сказал глава ОКР Станислав Поздняков после Олимпиады, хотелось бы, чтобы часть серебряных медалей перешла в золотые.

Прекрасное напутствие на Милан и Кортину д’Ампеццо-2026.