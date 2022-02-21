Российские призёры Олимпиады-2022 снова получат машины. А какие — это пока секрет

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
22:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские призёры Олимпиады-2022 снова получат машины. А какие — это пока секрет

Известно, что машины будут «эксклюзивные». Раньше это были «БМВ» и «Мерседесы» за миллионы рублей.

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Источник: РИА "Новости"

Самые успешные российские олимпийцы вернулись домой с медалями. На родине их ждут, возможно, менее ценные, но очень дорогие подарки. Помимо денежных выплат, победители и призёры пекинских Игр получат автомобили — такова традиция, которой этой зимой исполнилось 16 лет.

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Оплата «автобанкетов» — прерогатива негосударственного Фонда поддержки олимпийцев России. По официальным данным, его пополняют предприниматели. Но фактически награждением занимается государство: церемония вручения проходит на территории Кремля; нередко ключи спортсменам передавали первые лица государства — например, бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев или президент Владимир Путин.

В предпоследний день ОИ-2022 директор фонда Александр Катушев рассказал «Матч ТВ», что без дополнительного премирования титулованные олимпийцы не останутся. Им снова вручат авто — по словам Катушева, «эксклюзивные». Остальная информация — это пока секрет.


Предположить, какими моделями пополнится автопарк лучших зимних спортсменов страны, несложно. Судя по опыту прошлых Олимпиад, призовая машина должна отвечать нескольким основополагающим критериям: мощная, почти наверняка немецкая, внедорожник или кроссовер.

Турин-2006

Впервые наиболее отличившихся атлетов наградили машинами в 2006 году — после зимней Олимпиады в Турине, где российская сборная завоевала 22 награды, в том числе 8 золотых. В тот момент статус спортсмена — чемпион или медалист — на статус машины не влиял. Деление осуществлялось по другому принципу: женщинам вручили внедорожники Lexus RX, мужчинам — Toyota Land Cruiser. Отличия заключались лишь в госномерах: у победителей они содержали цифры «001», у вице-чемпионов — «002», у бронзовых призёров — «003».

Пекин-2008

После предыдущей пекинской Олимпиады — летней в 2008 году — фонд тоже раздавал машины, исходя из пола спортсменов. Мужчины удостоились престижных BMW X5, женщины довольствовались моделью более низкого класса — BMW X3.

Ванкувер-2010

Два года спустя в фонде отказались от гендерной дифференциации и распределили машины в зависимости от достоинства медали. В Ванкувере российская сборная взяла всего 15 наград, поэтому инициаторы раздачи изрядно сэкономили. «Золотые» спортсмены (их было всего шестеро) получили ключи от Audi Q7, «серебряным» подарили Audi Q5, «бронзовым» — Audi A4 Allroad. Машины отличались ещё и по цвету — авто окрасили в цвет медали, которую выиграл спортсмен.

Лондон-2012

В 2012 году подарочные автомобили едва ли стали сюрпризом для российских спортсменов: призёры летних Игр получили те же Audi — только более новых моделей: A8 за победу, A7 Sportback за второе место, A6 — за третье. Зато вручением занимался лично президент Путин.

Сочи-2014

Домашняя Олимпиада не перестала быть особенной и после её окончания. Фонд отступил от предыдущей стратегии и выбрал новую марку — Mercedes-Benz. Чемпионы уехали с Красной площади на модели GL, серебряные призёры — на ML, бронзовые — на GLK. 15-летнюю Юлию Липницкую, которая не имела права на управление транспортным средством, увезла мама.

Рио-де-Жанейро-2016

Чтобы поощрить российских участников бразильских Игр, организаторы вернулись к проверенным BMW: X6 достались победителям, X5 и X3 — обладателям вторых и третьих мест соответственно.

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Пхёнчхан-2018

По итогам Олимпиады в Южной Корее подход изменился лишь косметически. X6 — чемпионам, X5 — серебряным, а бронзовым — X4. Потратить на машины пришлось довольно много: в Пхёнчхане не нашла себе равных хоккейная команда, в составе которой было почти 30 человек. В общей сложности на покупку автомобилей ушло не менее 200 млн руб.

Токио-2020

Олимпийские игры в Токио откладывались несколько раз — вручение премиальных машин тоже состоялось с солидной задержкой. О продолжении акции сообщили лишь через месяц после завершения последних соревнований. Спортсмены потеряли ещё и в качестве: чемпионы смогли сесть за руль BMW Х5, остальным доверили только X3 разной комплектации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Движимыми подарками олимпийцы распоряжаются по-разному. Фигуристка Екатерина Боброва продала машину и перечислила деньги в благотворительный фонд Константина Хабенского. Биатлонист Алексей Волков тоже расстался с авто, но для другой цели — вместо сочинского Mercedes-Benz он приобрёл подержанный Porsche Panamera. Пловец, призёр Рио-2016 Антон Чупков добавил к BMW элементы тюнинга и ездит на ней до сих пор.

В отличие от денежных выплат, автомобили не суммируются: не дают более одной машины. С этой точки зрения пятикратный призёр Пекина-2022 Александр Большунов не превзойдёт, например, Марка Кондратюка. На Олимпиаде фигурист одержал победу в командном турнире, хотя в мужском зачёте не был лучшим ни в короткой, ни в произвольной программах.

Более того, менеджер хоккейной сборной Илья Ковальчук намерен попросить о вручении премий запасным игрокам команды, которые не провели на олимпийском льду ни одного матча.

Егор Бульчук

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XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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