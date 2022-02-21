«Мы не проиграли, а выиграли второе место». Никишин — о серебре на Олимпиаде в Пекине

«У меня пока только положительные впечатления. Думаю, останутся такими. Мы не проиграли, а выиграли второе место, для меня это был важнейший турнир. Я доволен. Спартаковец Йори Лехтеря, думаю, за нас болел. Мы с ним обсудим этот вопрос (улыбается).



Когда молодым доверяют, ты чувствуешь это и стараешься прогрессировать. Это возможность показать себя. Надеюсь, оправдали доверие. Момент со Слепышевым не обсуждали, ну написал и написал, а ему ответили. Кто-то обращает внимание на записи в комментариях, кто-то нет.



Для меня всё это грандиозно. Идёшь, все узнают, просят автограф, сфотографироваться. Я молодой и люблю всё это», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.