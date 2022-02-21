Какой будет Россия на Олимпиаде-2026: с Овечкиным и Мичковым, но без Малкина

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
22:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Какой будет Россия на Олимпиаде-2026: с Овечкиным и Мичковым, но без Малкина

Прогнозируем наш состав через четыре года.

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НХЛ едет в Милан?

До Олимпиады в Милане осталось ровно четыре года, но информация об участии НХЛ в ней уже потихоньку просачивается из кабинетов.

Сперва незадолго до старта мужского турнира в Пекине инсайдер канадского медиагиганта TSN Пьер Лебрюн в своем твиттере сообщил, что североамериканский монополист уже обсуждает проведение Кубка мира в 2024-м и планирует отпустить своих хоккеистов на Игры в 2026-м. А спустя пару дней Игорь Ларионов заявил, что владельцы клубов предварительно дали добро на поездку в Италию и летом это решение должно быть утверждено советом управляющих.

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«Очень интересная новость. Событие, которого мы ждем многие годы. Предварительное согласие между НХЛ и профсоюзом игроков есть. В июне это будет ратифицировано ИИХФ. Кубок мира состоится в феврале. И пройдет в Италии. Им интересен рынок в Европе. Думаю, будет восемь команд. Но пока точно не знаю», — подтвердил информацию Лебрюна «Профессор» в эфире Первого канала.

Коронавирусные реалии приучили нас делить такую информацию надвое и не загадывать что-либо даже на месяц вперед. Да и мы привыкли, что настроение и планы Гэри Беттмэна с энхаэловским синедрионом по отношению к Олимпиаде могут в момент измениться. Поэтому сейчас подобные инсайды уже никого не будоражат.

Тем не менее, не успели вчера сборные России и Финляндии уйти со льда после финала, как российские хоккейные чиновники уже начали «готовиться к Милану» и думать о том, «как возвращать себе чемпионский статус в 2026-м». Вот и мы решили прикинуть, каким может быть состав сборной России на следующих Играх в том случае, если они вернут формат турнира всех сильнейших, и оценить глубину на каждой из позиций (в скобках — возраст на момент старта турнира в Милане).

Источник: Спорт-Экспресс

Вратари

За голкиперов нам точно переживать не стоит. В следующем олимпийском цикле у нашей сборной по-прежнему будет лучшая вратарская линейка в мире. При этом все главные действующие лица в лице Василевского, Шестеркина и Сорокина будут в самом сочном для своей позиции возрасте. И предпосылок к тому, чтобы кто-то из них сдал к 30 годам, пока что нет — все трое с годами становятся только лучше.

Карьера Ильи Самсонова в «Вашингтоне» никак не может взлететь. Но учитывая, что у вратарей возраст раскрытия немного сдвинут, он по-прежнему входит в пул потенциально элитных голкиперов. Скачка стоит ждать и еще от одного уфимца — Даниила Тарасова, у которого есть все шансы в ближайшую пару-тройку лет стать первым номером «Коламбуса». Не стоит забывать и про Сергея Бобровского, чей огромный контракт с «Флоридой» заканчивается как раз по окончании олимпийского сезона.

Резерв: Иван Федотов (29), Даниил Тарасов (26), Ярослав Аскаров (23), Петр Кочетков (26), Илья Самсонов (28), Амир Мифтахов (25), Сергей Бобровский (37).

Защитники

Вряд ли к 2026-му изменится и группа лучших защитников. Здесь все довольно неплохо, но не так здорово, как у конкурентов по топ-5. Иван Проворов, Михаил Сергачев, Артем Зуб и Владислав Гавриков к этому времени должны быть на пике. В элитного домоседа должен будет превратиться Александр Романов. За ними же Никита Задоров, Никита Нестеров и целая россыпь не самых звездных, но вполне качественных ребят из поколения на стыке 90-х и нулевых.

Резерв: Шакир Мухамадуллин (24), Владимир Грудинин (22), Дмитрий Саморуков (26), Александр Алексеев (26), Семен Чистяков (24), Даниил Пыленков (25), Николай Кныжов (27), Егор Замула (25), Никита Нестеров (32), Артем Минулин (27), Михаил Гуляев (20), Никита Задоров (30), Павел Минтюков (22).

Центрфорварды

С центрами, как и сейчас, ожидается полный швах и катастрофа. Если Евгений Кузнецов в 33 года не устанет от хоккея, то вполне сможет закрыть позицию первого связного. Однако за ним — выжженная земля. Работяги Иван Барбашев и Яков Тренин спокойно закроют боттом, но вряд ли подходят на роль плеймейкера для Кирилла Капризова и Андрея Свечникова.

Сумеет ли Иван Морозов стать энхаэловским центром, пока неясно. Вундеркинд из Тольятти Федор Свечков к тому времени будет только-только подбираться к основе «Нэшвилла». Поэтому надежда только на скорый прогресс будущего партнера Капризова по «Миннесоте» Марата Хуснутдинова. Евгений Малкин же, который подвержен травмам в последнее время, вряд ли к тому времени будет играть на том уровне, к которому все привыкли.

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Резерв: Владислав Наместников (33), Дмитрий Воронков (25), Иван Морозов (25), Федор Свечков (22), Илья Квочко (21), Василий Пономарев (23).

Крайние нападающие

Тут по традиции все отлично. Опытные, но отнюдь не престарелые Артемий Панарин с Никитой Кучеровым. Праймовые Кирилл Капризов, Андрей Свечников и Павел Бучневич. Наверняка найдется место в олимпийской сборной пермскому next one Матвею Мичкову, который к Милану обязан стать лицом КХЛ. Пробивные премиальные пахари Василий Подколзин и Валерий Ничушкин, которые дадут команде мощи и возьмут на себя грязную работу. И если кто-то выпадет, то их всегда смогут заменить парни из запасного полка вингеров.

Вопрос лишь в том, доедет ли до Италии 40-летний Александр Овечкин. Наверняка сезон-2025/26 станет последним в карьере главного преследователя Уэйна Гретцки. И великий снайпер наверняка захочет перед уходом на пенсию выиграть олимпийскую медаль и закрыть последний гештальт. Пусть не в роли главной ударной силы, так в роли великого «деда» для раздевалки.

Резерв: Владимир Тарасенко (34), Клим Костин (26), Егор Чинахов (25), Денис Гурьянов (28), Илья Михеев (31), Никита Чибриков (23), Арсений Грицюк (24), Кирилл Марченко (25), Данила Юров (22), Иван Мирошниченко (22), Григорий Денисенко (25), Андрей Кузьменко (30), Дмитрий Рашевский (25).

Иван Богун

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
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XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
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VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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