«Эмоции супер, их просто океан и маленькая тележка». Как российских олимпийцев чествовали в Москве

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
00:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Эмоции супер, их просто океан и маленькая тележка». Как российских олимпийцев чествовали в Москве

На «ВТБ Арене» прошла церемония чествования российских олимпийцев.

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53
фотографии
53
фотографии

Мероприятие посетили не только участники «Золотого рейса» во главе с Александром Большуновым, которые прибыли в понедельник вечером из Пекина, но и спортсмены, ранее вернувшиеся из олимпийской столицы. В том числе фигуристы, к которым было приковано особое внимание болельщиков, а их в этот вечер в центре Москвы собралось около двух тысяч. Особенно автограф и совместное фото хотели получить от олимпийских чемпионов в командном турнире — Марка Кондратюка и Камилы Валиевой. Победившей же в личном первенстве фигуристке Анне Щербаковой и трехкратному чемпиону Игр-2022 Александру Большунову доверили почетное право поднять российский флаг под национальный гимн.

Порции оваций

«Золотой рейс» с российскими спортсменами совершил посадку в аэропорту Шереметьево в районе 18.30. Спортсменов ждал теплый прием. Около тысячи фанатов, включая родственников, встречали наших олимпийцев громкими овациями и размахивали флагами с российской символикой. Причем аплодисментов удостоились не только победители Игр и медалисты, но и персонал сборной, а также ребята, которые не смогли добраться в Пекине до подиума.

Особая интрига заключалась в том, как публика отреагирует на появление наших хоккеистов, которые не смогли отстоять олимпийское золото-2018. Однако Алексей Жамнов и его ребята получили свою заслуженную порцию оваций.

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— Очень приятно, что нас так встречают, — отметил форвард сборной России Андрей Чибисов. — Не ожидал, что будет так много народу. Конечно, круто возвращаться на родину после Олимпийских игр именно таким образом. Конечно, жаль, что мы не достигли своего максимума. Верили, что сможем порадовать всю страну и закончить эти игры победой над Финляндией, но наш соперник оказался сильнее.

Генеральный менеджер хоккейной сборной Илья Ковальчук отметил, что среди встречающих были и юные хоккеисты из Хабаровска, у которых была пересадка в Москве. На свой страх и риск пропустить самолет они поехали в другой терминал, чтобы посмотреть на своих кумиров. Были персональные болельщики и у других наших олимпийцев. Например, Большунова встречала супруга Анна, а Эдуарда Латыпова — близкие друзья.

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— Всегда приятно возвращаться домой, наблюдая такую сумасшедшую поддержку и бесценные эмоции российских болельщиков, — признался Латыпов. — Ради такого мы и выступаем. Конечно, бронзовые медали приятны, но хотелось большего. Так что осадок от Пекина у меня остался.

Бронзовый призер Игр в конькобежном спорте Ангелина Голикова рассказала, что возвращение домой далось нашим спортсменам так же тяжело, как и соревнования на олимпийских объектах.

— Совсем нет сил, я эмоционально пуста, — рассказала Голикова. — Пекин, видимо, влюбился в нас и не хотел отпускать. Наш самолет задержали на целых четыре часа. Полет был изнурительным, у некоторых спортсменов еще вчера были старты. Они с трудом все это выдержали. Понятно, что Олимпиада — это эмоции на всю жизнь. Я безумно рада, что выступила в Китае и завоевала бронзовую медаль. Будет что вспомнить и рассказать семье.

А вот олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров, который вписал свое имя в историю, выиграв серебро в конькобежном спорте, просто светился от счастья.

— Эмоции супер, их просто океан и маленькая тележка. Я даже вам словами не могу передать, что я чувствую сейчас, — сказал Захаров. — Не был в России почти месяц. Безумно соскучился по семье и всем близким. Олимпиада — настоящий праздник. Я очень счастлив, что пережил его.

Источник: Спорт-Экспресс

Красная дорожка

На «ВТБ Арене» наших олимпийцев ждало еще больше преданных болельщиков. Около двух тысяч. А организаторы подготовили для спортсменов красную ковровую дорожку. Герои Игр постепенно подъезжали на мероприятие, делясь с журналистами событиями последних дней.

Так Марк Кондратюк рассказал, что его главным желанием было вдоволь погулять по Москве после строгих ковидных правил Пекина, Вик Уайлд отметил, что уже успел отпраздновать свою бронзу со столичными друзьями, а прибывшая ближе к началу церемонии Александра Трусова продемонстрировала публике свою любимую собаку Эллу, по которой она так скучала в Китае.

Источник: Спорт-Экспресс

Постепенно спортсмены стали подниматься на сцену, где услышали гимн.

— Спасибо, что переживали за наших спортсменов, — обратилась к собравшимся Анна Щербакова, которая поучаствовала в торжественном поднятии российского флага. — Это помогло нам достойно выступить на Олимпийских играх в Пекине.

Источник: Спорт-Экспресс

Со сцены наших олимпийцев поздравил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

— Низкий поклон вам, друзья, члены олимпийской команды России, — сказал Чернышенко. — Это большая работа, которая показала, что санкции, трудности и ограничения делают нас сильнее. Вы побили рекорд. 32 награды! Такого еще не было. Мы благодарны вам за каждую медаль, за каждое завоеванное место. Мы знаем, что вы выложились по полной. Сегодня у нас триумф. Вся страна гордится вами. Правительство продолжит развивать спорт, строить объекты. Но они не нужны, если нет вас.

Источник: Спорт-Экспресс

Министр спорта Олег Матыцин отдал должное СМИ, которые активно освещали главный зимний старт четырехлетия.

— Благодарю журналистов, — подчеркнул Матыцин. — Вы были очень корректны по отношению ко всем ситуациям, которые возникли в период Игр, проявляли максимум уважения к спортсменам, тренерам, организаторам. Я уверен, что это тоже помогло нашей команде добиться успеха.

Не обошлось и без слов главного героя Игр — трехкратного олимпийского чемпиона Пекина Большунова. Сан Саныч получил от родственников четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова золотую лыжную корону.

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— Приму такой подарок от великого спортсмена, — отметил Большунов. — Да, меня называют лыжным королем. Но сам я себя никаким королем не считаю. Не люблю, когда меня так называют. Все что было, уже прошло. Надо готовиться к новым стартам.

Достойный ответ чемпиона, который всегда голоден до побед. Другие наши олимпийцы также получили цветы и мягкие игрушки от болельщиков, улыбались и с удовольствием фотографировались со всеми желающими.

Праздник удался. Игры закончились. Можно ненадолго выдохнуть.

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