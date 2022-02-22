Чернышенко: считаю, что сборная России по хоккею всё равно победила на Олимпийских играх

«Я болел, конечно, за хоккей, и я считаю, что наши победили всё равно — по мастерству, по профессионализму. Для нас это всё равно высшая награда. И ничего, что это серебряная медаль — для нас она высшей пробы. Ребята бились до конца, никто не может их упрекнуть, что они где-то смалодушничали», — сказал Чернышенко в прямом эфире телеканала «Россия 24».