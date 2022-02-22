«Ты великий талант»: актер Алек Болдуин поддержал Валиеву

Валиева в понедельник опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором поблагодарила «всех без исключения» за поддержку в непростой ситуации на Олимпиаде в Пекине.
«Ты великий талант, тебя впереди ждет так много всего», — написал актер в комментариях к публикации.
Ранее Болдуин после командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в своем Instagram выразил восхищение выступлением Валиевой, сравнив его с музыкой, поэзией и изобразительным искусством.
Валиева в составе сборной России победила в командном турнире Олимпиады. Позже стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Спортивный арбитражный суд, несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства, допустил россиянку до личного турнира Игр, где она заняла четвертое место. В пятницу Валиева вернулась из Пекина.