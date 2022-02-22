Большунов показал, какой сюрприз ему устроила жена после возвращения с Олимпиады
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов опубликовал в инстаграме пост по возвращению с Игр в Пекине.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов опубликовал в инстаграме пост по возвращению с Игр в Пекине.
В посту он показал, какой сюрприз ему устроила жена, экс-лыжница Анна Жеребятьева. Помимо праздничных шаров была фигура Большунов в полный рост с церемонии награждения, а также торт, украшенный олимпийскими кольцами и изображениями медалей.
«Спасибо, солнце», — подписал публикации Большунов.
Большунов завоевал на пекинских игах три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте свободным стилем. Также на его счету серебро в классической разделке и бронза в командном спринте.
На закрытии Олимпийских игр Большунов был знаменосцем сборной России.