Большунов показал, какой сюрприз ему устроила жена после возвращения с Олимпиады

В посту он показал, какой сюрприз ему устроила жена, экс-лыжница Анна Жеребятьева. Помимо праздничных шаров была фигура Большунов в полный рост с церемонии награждения, а также торт, украшенный олимпийскими кольцами и изображениями медалей.