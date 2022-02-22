Исследование: почти 40% россиян смотрели Олимпийские игры ради фигурного катания

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Почти 40% россиян следили за Олимпийскими играми 2022 года ради фигурного катания, об этом свидетельствуют данные исследования медиахолдинга Rambler&Co, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Интернет-пользователи рассказали и о том, трансляции каких видов спорта смотрели больше всего. Безоговорочное лидерство (39%) у фигурного катания, 21% зрителей предпочли биатлон, 18% — лыжные гонки, 17% — хоккей с шайбой, 2% следили за соревнованиями по сноуборду, по 1% набрали прыжки с трамплина, горные лыжи и керлинг», — говорится в сообщении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bf92637e778be2dc421e" data-vnd="bf92637e778be2dc421e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bf92637e778be2dc421e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно опросу компании, за Олимпиадой следили 72% россиян. При этом две трети (66%) из них отметили, что чаще всего им попадались новости о победах российских спортсменов, 18% участников опроса искали информацию о результатах всех сборных, еще 14% интересовались допинговыми скандалами, а 2% — политическими интригами на играх. Также в Rambler&Co выяснили, что почти половина респондентов (48%) следили за ходом Олимпиады в онлайн-СМИ, 22% — по телевидению, 18% респондентов искали сведения в соцсетях, а для 12% основным источником информации стали Telegram-каналы и боты.

Уточняется, что ровно половина зрителей сами никогда не увлекались зимними видами спорта, у 36% был такой опыт в прошлом, 13% занимаются сейчас, а 1% участников опроса — это действующие тренеры или инструкторы. Также в компании сообщили, что 28% россиян вовсе не смотрели Олимпийские игры, а 70% из них считают, что в спорте стало слишком много политики, еще 18% специально не искали новости, потому что им все рассказали друзья или коллеги, 9% не любят спорт в принципе, а 3% не интересуют именно зимние соревнования.

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