Сестры Аверины дали напутствие фигуристке Валиевой после скандала на Олимпиаде
Известные сестры-гимнастки Арина и Дина Аверины дали напутствие 15-летней фигуристке Камиле Валиевой после Олимпийских игр в Пекине.
Известные сестры-гимнастки Арина и Дина Аверины дали напутствие 15-летней фигуристке Камиле Валиевой после Олимпийских игр в Пекине.
«Ты невероятная! Двигайся только вперед», — написали 23-летние гимнастки со своего общего аккаунта, комментируя последний пост юной спортсменки.
Валиева накануне опубликовала трогательный пост, в котором поблагодарила тех, кто ее поддерживал: «Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира. СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!!! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас».
На Олимпиаде-2022 Валиева оказалась в центре допинг-скандала. По итогам разбирательств ее могут лишить золотой медали командного турнира по фигурному катанию. В личных соревнованиях фигуристок Камила не справилась с серьезным давлением и не сумела попасть в медали, хотя изначально считалась фаворитом турнира.