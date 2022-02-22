Сестры Аверины дали напутствие фигуристке Валиевой после скандала на Олимпиаде

Валиева накануне опубликовала трогательный пост, в котором поблагодарила тех, кто ее поддерживал: «Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира. СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!!! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас».