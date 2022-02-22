Пока Большунов выигрывал третье золото Олимпиады, финн отморозил половой орган. Как это произошло
Линдхольм переоценил свою морозоустойчивость.
Линдхольм переоценил свою морозоустойчивость.
Когда говорят, что русские не боятся морозов, не врут. В Пекине, кажется, только наша лыжная сборная лучше всего приспособилась к местной погоде. А вот скандинавам пришлось очень тяжело.
Мужской марафон в последний соревновательный день не только перенесли на более ранее время, но и сократили. Вместо 50 км спортсмены бежали 30, а если уж быть совсем точной — 28, 4 км. Все из-за капризной китайской погоды. Больше всех, кажется, расстроился Александр Большунов. Тем не менее и укороченная дистанция поддалась ему. Игры россиянин закончил в статусе 3-кратного олимпийского чемпиона.
Соперникам россиянина пришлось не сладко. Например, Йоханнес Клэбо сошел с дистанции еще до экватора гонки, потому что испытывал проблемы с животом. Финский лыжник Реми Линдхольм до финиша доехал (28-й), но это стоило ему обморожения.
Ледяной ветер был таким опасным в тот день, что Линдхольму понадобилась помощь в конце гонки. У финна оказались повреждены гениталии.
Вы, наверное, догадываетесь, что я обморозил, когда добрался до финиша. Боль просто невыносимая. Пришлось положить туда грелку.
Через 15 минут финну стало легче, хотя боль была невыносимой от перепада температур, но он признался, что этот марафон стал худших соревнованием в его жизни. Когда Линдхольм рассказал о неприятном инциденте журналистам, они удивились. Нашли те, кто уточнили, почему лыжник не поступил как Ристоматти Хакола, который носит специальное термобелье. Выяснилось, что горячий финский парень не особо боялся мороза перед стартом.
Теперь 24-летний спортсмен явно будет осмотрительнее, если хочет избежать проблем с таким деликатным половым органом. Это ведь не первое обморожение для Линдхольма. Он уже был в подобном положении в ноябре на Кубке мира в Руке.
Виктория Дмитриева