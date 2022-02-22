Цена медали: рейтинг самых больших призовых по итогам Олимпиады в Пекине

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
09:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Цена медали: рейтинг самых больших призовых по итогам Олимпиады в Пекине

На Олимпийских играх спортсмены сражаются не только за медали и чемпионские звания — многие из них вдобавок к наградам получают и материальное вознаграждение от государств, которые они представляют. Разбираемся, какие страны потратили больше всего средств на призовые для олимпийцев Пекина.

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Источник: РИА "Новости"

Выплаты спортсменам, занявшим высокие места на Олимпийских играх, уже давно вошли в мировую практику. Казалось бы, чтобы определить страну, потратившую больше всех на поощрения своим атлетам, достаточно взглянуть в медальный зачет пекинской Олимпиады, но не во всех государствах призеров Игр ждет дополнительный доход. К примеру, Норвегия, чьи спортсмены завоевали в Пекине 37 медалей, из которых 16 — золотые, не доплачивает атлетам за успехи на Играх.

Россия выплачивает олимпийцам стандартные 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона — за серебро и 1,7 миллиона — за бронзу. Эти суммы не менялись с Олимпиады в Лондоне 2012 года. В общем медальном зачете российская сборная заняла второе место по количеству наград, а значит, и потратиться на премии спортсменам государству придется изрядно. За шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград атлеты получат более 230 миллионов рублей (более 2,6 миллиона евро), и это еще не считая дополнительных поощрений от региональных властей и спортивных организаций.

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С уверенностью можно сказать, что российский лыжник Александр Большунов по итогам Игр в Пекине станет одним из лидеров по размеру призовых.

25-летний спортсмен взял медали во всех гонках, в которых принимал участие, и увозит из Китая три золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду. Лишь двое атлетов, помимо Александра, увезли из Пекина по пять медалей — это биатлонисты Йоханнес Бе и Марте Ольсбю-Ройселанн, представляющие Норвегию.

Наибольшие призовые своим спортсменам традиционно предлагают государства, которым вряд ли придется выплачивать эти суммы по итогам соревнований. Как и на предыдущих Играх в Токио, в Пекине самые щедрые премии предлагал Сингапур — более 650 тысяч евро за золотую медаль, — вот только шорт-трекистка Шайенн Го до Китая так и не добралась. Около 565 тысяч евро своим потенциальным олимпийским чемпионам обещал и Гонконг, однако горнолыжники Юнь Хау и Одри Кинг, а также шорт-трекист Сидни Чу вернулись с соревнований без наград. Турция и Казахстан тоже обещали своим спортсменам внушительные суммы за победу на Играх.

В Западной Европе самой щедрой на выплаты страной оказалась Италия. Сборная с Апеннинского полуострова завоевала в Пекине 17 медалей, что принесло итальянским спортсменам почти 2 миллиона евро. Больше других среди членов сборной получит Арианна Фонтана, которая увезла из Китая золото и серебро в шорт-треке.

Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
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Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
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Традиционно сильные спортсмены из США в Пекине выиграли восемь золотых, десять серебряных и семь бронзовых наград, но денег заработают меньше, чем те же итальянцы. Дело в том, что за поощрения американским атлетам отвечают не спортивные федерации, а рекламодатели. Медалисты из США по итогам Игр получат более 1,3 миллиона евро, а вот в соседней Канаде призовые еще скромнее — чуть менее 200 тысяч евро за 26 медалей, более половины из которых — бронзовые.

Гораздо меньшие суммы, нежели соседи-итальянцы, выделяют французы — однако за свои 14 наград атлеты из этой страны все равно получат внушительные 700 тысяч евро. Занявшая второе место в медальном зачете Германия выплатит своим спортсменам около 850 тысяч евро. Деньги получат не только чемпионы и призеры — выплаты предусмотрены также для атлетов, занявших места с четвертого по восьмое.

Денежные поощрения получат и чехи, и венгры, и украинцы с белорусами — в общем, почти все, кто привезет из Пекина награду. Помимо норвежцев «не повезло» лишь британским керлингистам и новозеландским экстремалам — в их странах выплаты тоже не предусмотрены. Впрочем, спортсменов наверняка поощрят иным способом.

Роберт Шилькович

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
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