Цена медали: рейтинг самых больших призовых по итогам Олимпиады в Пекине

Выплаты спортсменам, занявшим высокие места на Олимпийских играх, уже давно вошли в мировую практику. Казалось бы, чтобы определить страну, потратившую больше всех на поощрения своим атлетам, достаточно взглянуть в медальный зачет пекинской Олимпиады, но не во всех государствах призеров Игр ждет дополнительный доход. К примеру, Норвегия, чьи спортсмены завоевали в Пекине 37 медалей, из которых 16 — золотые, не доплачивает атлетам за успехи на Играх.

Россия выплачивает олимпийцам стандартные 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона — за серебро и 1,7 миллиона — за бронзу. Эти суммы не менялись с Олимпиады в Лондоне 2012 года. В общем медальном зачете российская сборная заняла второе место по количеству наград, а значит, и потратиться на премии спортсменам государству придется изрядно. За шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград атлеты получат более 230 миллионов рублей (более 2,6 миллиона евро), и это еще не считая дополнительных поощрений от региональных властей и спортивных организаций.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bf92637e778be2dc421e" data-vnd="bf92637e778be2dc421e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bf92637e778be2dc421e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

С уверенностью можно сказать, что российский лыжник Александр Большунов по итогам Игр в Пекине станет одним из лидеров по размеру призовых.

25-летний спортсмен взял медали во всех гонках, в которых принимал участие, и увозит из Китая три золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду. Лишь двое атлетов, помимо Александра, увезли из Пекина по пять медалей — это биатлонисты Йоханнес Бе и Марте Ольсбю-Ройселанн, представляющие Норвегию.

Наибольшие призовые своим спортсменам традиционно предлагают государства, которым вряд ли придется выплачивать эти суммы по итогам соревнований. Как и на предыдущих Играх в Токио, в Пекине самые щедрые премии предлагал Сингапур — более 650 тысяч евро за золотую медаль, — вот только шорт-трекистка Шайенн Го до Китая так и не добралась. Около 565 тысяч евро своим потенциальным олимпийским чемпионам обещал и Гонконг, однако горнолыжники Юнь Хау и Одри Кинг, а также шорт-трекист Сидни Чу вернулись с соревнований без наград. Турция и Казахстан тоже обещали своим спортсменам внушительные суммы за победу на Играх.

В Западной Европе самой щедрой на выплаты страной оказалась Италия. Сборная с Апеннинского полуострова завоевала в Пекине 17 медалей, что принесло итальянским спортсменам почти 2 миллиона евро. Больше других среди членов сборной получит Арианна Фонтана, которая увезла из Китая золото и серебро в шорт-треке.

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Традиционно сильные спортсмены из США в Пекине выиграли восемь золотых, десять серебряных и семь бронзовых наград, но денег заработают меньше, чем те же итальянцы. Дело в том, что за поощрения американским атлетам отвечают не спортивные федерации, а рекламодатели. Медалисты из США по итогам Игр получат более 1,3 миллиона евро, а вот в соседней Канаде призовые еще скромнее — чуть менее 200 тысяч евро за 26 медалей, более половины из которых — бронзовые.

Гораздо меньшие суммы, нежели соседи-итальянцы, выделяют французы — однако за свои 14 наград атлеты из этой страны все равно получат внушительные 700 тысяч евро. Занявшая второе место в медальном зачете Германия выплатит своим спортсменам около 850 тысяч евро. Деньги получат не только чемпионы и призеры — выплаты предусмотрены также для атлетов, занявших места с четвертого по восьмое.

Денежные поощрения получат и чехи, и венгры, и украинцы с белорусами — в общем, почти все, кто привезет из Пекина награду. Помимо норвежцев «не повезло» лишь британским керлингистам и новозеландским экстремалам — в их странах выплаты тоже не предусмотрены. Впрочем, спортсменов наверняка поощрят иным способом.