«Бездарно профукали шанс победить без игроков НХЛ». Губерниев назвал главное разочарование Олимпиады

— Главное разочарование, несмотря на серебро, это все-таки хоккей. То, что мы увидели в финале (соотношение бросков 1 к 17 в пользу финнов), это ни в какие ворота, извините за каламбур. Мы проигрываем и всего три раза за весь матч бросаем по воротам соперника.

Вы приехали на Олимпиаду выигрывать с такой игрой? Нет, друзья, с таким хоккеем выиграть невозможно. По самоотверженности, безусловно, это пятерка. Видно было, что парни хотели. Но прав великий Ларионов, это игра, а не работа.

Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады 27 фотографий 27 фотографий 27 фотографий Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады

— Может, у нас завышенные ожидания к нашему хоккею еще с советских времен, когда мы всех громили? Может, это и есть уровень нашего хоккея сегодня?

— Наш уровень, чтобы финская тройка из «Салавата Юлаева» нас обыгрывала?! Нет. Но если бы играли все сильнейшие игроки НХЛ, у нас было бы значительно меньше шансов выйти в финал. Это все понимают. У нас был шанс победить без игроков НХЛ. Мы этот шанс, с моей точки зрения, бездарно профукали. Ну, что есть, то есть.