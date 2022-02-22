Судорожное олимпийское движение

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Прошедшая в Пекине хоккейная Олимпиада — один из немногих турниров с участием сборной России, по итогам которого трудно однозначно оценить итоговый результат. Показательно, что даже высокие руководители сейчас осторожны в оценках. Только президент ФХР Владислав Третьяк пообещал оставить нынешний тренерский штаб до майского чемпионата мира в Финляндии.

Традиционно, когда мы что-то выигрываем на высоком уровне, к этой победе пытаются приобщиться все подряд. Даже те, кто оставались в тени до начала турнира, находясь за спинами игроков и тренеров. И остаются за ними в случае неудач. Например, прошлогодний невыход из группы на чемпионате Европы по футболу обернулся жесточайшим хейтом в отношении Станислава Черчесова и Артема Дзюбы. А легендарную пресс-конференцию бывшего главного тренера со словами про «полевого командира» и «госслужащего» разобрали на мемы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bf92637e778be2dc421e" data-vnd="bf92637e778be2dc421e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bf92637e778be2dc421e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас руководство нашей хоккейной сборной даже не определилось в приоритетах. Ее старший тренер Алексей Кудашов перед началом январского сбора назвал подготовку к Олимпиаде делом государственной важности. Чуть позже генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук сказал другое: «Олимпийские игры в первую очередь праздник. Это в первую очередь спорт. Хотим порадовать наших болельщиков, журналистов».

Противоречие в целеполагании между двумя ключевыми персонами (а Кудашов был самым опытным из всего тренерского штаба, поэтому воспринимался как фигура, почти равная главному тренеру Алексею Жамнову) уже наводит на мысль об идеологическом тупике нашей хоккейной отрасли, свойственном не только хоккею, но и тому же футболу.

Это было заметно и раньше. Еще десять с лишним лет назад бросалась в глаза смена на посту главного тренера сторонника яркого комбинационного хоккея Вячеслава Быкова на апологета жесткой системы и бронебойную оборону Зинэтулу Билялетдинова. Тогда взяли самого успешного специалиста КХЛ, словно не задумываясь о преемственности. Правда, в то время мы довольно регулярно доходили до финалов чемпионатов мира и побеждали в них — четыре раза за шесть лет (в 2008, 2009 годах при Быкове, в 2012-м при Билялетдинове и в 2014-м при Олеге Знарке). Что было прорывом после 15 лет без золота.

А Олимпиады со звездами НХЛ проваливали — что в 2010-м в Ванкувере при Быкове, что в 2014-м в Сочи при Билялетдинове. Постсочинская восьмилетка привела к тому, что мы уже начали отвыкать от реальной борьбы за самые высокие места. И можем что-то показать только на безэнаэхловских Олимпиадах, причем вкачивая в это ресурсы, в разы превосходящие конкурентов.

Победившая в столице Китая Финляндия имела гораздо меньше времени на подготовку. Как и Канада, Швеция. Мы же сыграли в не самый зрелищный хоккей, причем выбрали такой стиль сознательно, отказавшись от ярких нападающих вроде Антона Бурдасова, Андрея Кузьменко, Сергея Толчинского.

Я уже писал в январе, за месяц до Олимпиады, когда остановили сезон КХЛ, что интересы сборной обходятся хоккею слишком дорого, поэтому компенсацией может быть только золото. Как и четыре года назад на Играх в Корее.

Мы не без труда обыгрывали уступающих в классе швейцарцев, датчан, едва не вылетели от Швеции, а потом не смогли ничего сделать, когда Финляндия вышла вперед в финале. России не привыкать проигрывать финнам. Но два года назад, попав 0:1 со звездным составом в полуфинале ЧМ в Братиславе, она хотя бы могла гордиться красивым хоккеем, показанным на турнире.

Тогдашний главный тренер Илья Воробьев, отвечая после матча за третье место с Чехией на вопрос, можем ли мы когда-нибудь ради результата сыграть, как финны, сказал: «Надеюсь, Россия так никогда не будет играть». Многие сейчас вспоминают те слова. Илья Петрович покинул свой пост спустя два месяца после тех слов. И с тех пор мы пытаемся играть как финны.

Сам Воробьев ставил атакующий хоккей не только суперзвездному энхаэловскому составу на ЧМ-2019, но и годом ранее в Копенгагене, когда имел не такой сильный подбор игроков. Поэтому проигрыш Канаде в овертайме четвертьфинала (4:5) казался не таким стыдным.

Проблема в том, что за прошедший четырехлетний цикл главными тренерами сборной успели поработали пять человек: Олег Знарок, Илья Воробьев, Алексей Кудашов, Валерий Брагин, Алексей Жамнов. Люди с очень разным мировоззрением, тактикой. А полгода назад сменились и кураторы сборной.

Роман Ротенберг вызывал противоречивые чувства. Триумф на Олимпиаде-2018 года в Пхёнчхане, когда именно Роман Борисович контролировал сборную Знарка, тоже вызывал вопросы. Петербургский СКА был фактически базовым клубом. Было ощущение, что Ротенберг некоторых сильных игроков приобретал, маня их перспективой попасть в сборную. В итоге вызвал вопросы и состав России на Олимпиаду: очень много игроков СКА и отсутствие в Корее, например, Владимира Ткачева, тогда выступал за «Ак Барс». Который сейчас в Пекине был одним из лучших.

Это был мини-вариант сборной СССР, когда Виктор Тихонов мог месяцами готовить команду к Олимпиадам и чемпионатам мира, собирать игроков у себя в ЦСКА и наигрывать связки. То, чего не могли делать сборные других стран. Тогда это компенсировалось не только систематическими победами, но и красивой игрой, которой восхищался весь мир. Одним результатом такие методы комплектования не прощались бы.

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В итоге на прошлой Олимпиаде без игроков НХЛ мы с трудом взяли золото, лишь за счет мастерства Никиты Гусева спасшись в финале от проигрыша Германии, не самой хоккейной державе. Кстати, уже после той победы председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг в интервью «Известиям» выражал сомнения в целесообразности вроде бы успешной практики с базовым клубом.

Сейчас в Пекине не было таких базовых клубов, но сомнительные кадровые решения не оставляли выбора: или золото, или хотя бы красивая игра, пусть и ценой случайного поражения, как два года назад в Братиславе.

В итоге метания с кадрами и стилем игры привели к очень противоречивым результатам. К тому же совершенно непонятно, кто принимал решения по кадровым вопросам — только ли тренеры или вытеснившие Ротенберга из сборной нынешние кураторы, в первую очередь президент ЦСКА Игорь Есмантович, имевший странную должность советника главного тренера.

Его комментарии мы не слышали ни до, ни во время, ни после турнира. Хотя было бы интересно узнать, кто отвечает за те или иные решения и действия. По факту же мы проиграли сборной Финляндии, которая заслуженно считалась фаворитом и уверенно победила.

Уступили сборной, годами выстраивающей последовательную систему игры, корректируя ее только в зависимости от качества состава. Уже четыре года ее главным тренером остается Юкка Ялонен. Два года назад он взял золото чемпионата мира, почти не имея в распоряжении людей из НХЛ. Он опирался на игроков чемпионата Финляндии и КХЛ. Что не помешало ему выбить звездные Швецию, Россию и Канаду. А сейчас Юкка и его сборная справились с ролью фаворитов.

И остается только гадать, что сможет сделать наш хоккей, когда определится со своей философией, и не будет метаться из стороны в сторону, ломая через колено собственные клубы и лигу, а заодно устраивая войны кланов вокруг сборной.

Автор — спортивный обозреватель «Известий».