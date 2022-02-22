Можно говорить, что Россия на Олимпиаде побила медальный рекорд СССР. Но это лукавство

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
17:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Можно говорить, что Россия на Олимпиаде побила медальный рекорд СССР. Но это лукавство

Медальный рекорд есть, но не стоит его переоценивать.

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53
фотографии
53
фотографии

Главный итог выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине — 32 награды в соотношении 6 — 12 — 14. С такой коллекцией наша сборная стала девятой в медальном зачёте Олимпиады и второй по общему количеству наград среди всех сборных. Больше только у Норвегии, представители которой поднимались на пьедестал 37 раз.

32 награды — это рекорд. Рекорд даже по меркам сборной СССР. Однако, если разобраться, бурной радости это достижение не вызывает. Цифру 32 не стоит переоценивать.

Когда мы говорим о количестве наград, стоит понимать, сколько всего комплектов оказывается в розыгрыше. На Играх-2022 было 109 комплектов, или 327 медалей. То есть Россия получила чуть менее 10 процентов от общего количества наград.

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17
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17
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Это классный результат, который вполне сравним с тем, что было на Олимпиаде в Сочи, где у нас на данный момент 29 медалей из 294 наград (правда, может стать и меньше).

Однако если мы говорим о том, что Россия на ОИ-2022 выступила лучше, чем команда СССР на ОИ-1988 (там было всего 29 медалей), то это определённо лукавство. Ведь на Играх в Калгари медалей в розыгрыше было в два с лишним раза меньше — 46 комплектов. Получается, что советские спортсмены тогда добыли более 20 процентов от числа всех наград.

В российской истории лучшей по этому относительному показателю была Олимпиада 1994 года. Там российские спортсмены забрали 12,5 процентов от общего числа наград.

Пожалуй, куда более ценно то, что в Пекине-2022 Россия заработала медали в 10 разных видах спорта. Такое больше не удалось ни одной другой сборной на Олимпиаде. Да, понятно, что львиная доля наших наград была добыта в лыжных гонках и фигурном катании, но это совершенно нормально: у всех стран на Олимпиаде есть своего рода специализация.

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У нас также есть медали в биатлоне, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, хоккее, фристайле, санном спорте и сноуборде. И, пожалуй, только в прыжках с трамплина мы изначально на награды не претендовали, и нашим спортсменам чуть повезло. Почти во всех остальных видах спорта Россия могла рассчитывать на большее, чем получилось.

Всё это говорит о том, что работа по развитию самых разных видов спорта в России ведётся. Да, мы по-прежнему не имеем никаких шансов на награды в горных лыжах или лыжном двоеборье. Но отдельные дисциплины того же молодого по меркам Олимпиады фристайла — это уже арена, где российские спортсмены сражаются за награды.

Было бы здорово добавить в медалеёмких видах, где у нас есть потенциал, но медалей было мало (конькобежный спорт, например). И тогда уже можно будет говорить о существенном росте процента завоёванных медалей и, как следствие, полновесном рекорде.

Михаил Чесалин

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История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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