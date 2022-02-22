Можно говорить, что Россия на Олимпиаде побила медальный рекорд СССР. Но это лукавство
Медальный рекорд есть, но не стоит его переоценивать.
Медальный рекорд есть, но не стоит его переоценивать.
Главный итог выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине — 32 награды в соотношении 6 — 12 — 14. С такой коллекцией наша сборная стала девятой в медальном зачёте Олимпиады и второй по общему количеству наград среди всех сборных. Больше только у Норвегии, представители которой поднимались на пьедестал 37 раз.
32 награды — это рекорд. Рекорд даже по меркам сборной СССР. Однако, если разобраться, бурной радости это достижение не вызывает. Цифру 32 не стоит переоценивать.
Когда мы говорим о количестве наград, стоит понимать, сколько всего комплектов оказывается в розыгрыше. На Играх-2022 было 109 комплектов, или 327 медалей. То есть Россия получила чуть менее 10 процентов от общего количества наград.
Это классный результат, который вполне сравним с тем, что было на Олимпиаде в Сочи, где у нас на данный момент 29 медалей из 294 наград (правда, может стать и меньше).
Однако если мы говорим о том, что Россия на ОИ-2022 выступила лучше, чем команда СССР на ОИ-1988 (там было всего 29 медалей), то это определённо лукавство. Ведь на Играх в Калгари медалей в розыгрыше было в два с лишним раза меньше — 46 комплектов. Получается, что советские спортсмены тогда добыли более 20 процентов от числа всех наград.
В российской истории лучшей по этому относительному показателю была Олимпиада 1994 года. Там российские спортсмены забрали 12,5 процентов от общего числа наград.
Пожалуй, куда более ценно то, что в Пекине-2022 Россия заработала медали в 10 разных видах спорта. Такое больше не удалось ни одной другой сборной на Олимпиаде. Да, понятно, что львиная доля наших наград была добыта в лыжных гонках и фигурном катании, но это совершенно нормально: у всех стран на Олимпиаде есть своего рода специализация.
У нас также есть медали в биатлоне, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, хоккее, фристайле, санном спорте и сноуборде. И, пожалуй, только в прыжках с трамплина мы изначально на награды не претендовали, и нашим спортсменам чуть повезло. Почти во всех остальных видах спорта Россия могла рассчитывать на большее, чем получилось.
Всё это говорит о том, что работа по развитию самых разных видов спорта в России ведётся. Да, мы по-прежнему не имеем никаких шансов на награды в горных лыжах или лыжном двоеборье. Но отдельные дисциплины того же молодого по меркам Олимпиады фристайла — это уже арена, где российские спортсмены сражаются за награды.
Было бы здорово добавить в медалеёмких видах, где у нас есть потенциал, но медалей было мало (конькобежный спорт, например). И тогда уже можно будет говорить о существенном росте процента завоёванных медалей и, как следствие, полновесном рекорде.
Михаил Чесалин