Драма на Олимпиаде. Норвежец просидел 2 недели в номере из-за ковида, а потом упустил золото, свернув не туда
В итоге стал только 8-м.
В итоге стал только 8-м.
Лыжное двоеборье чем-то схоже с современным пятиборьем. Не все понимают, почему эти отнюдь не самые популярные виды до сих пор входят в программу Олимпийских игр. Но дань уважения старейшим дисциплинам продолжает отдаваться Международным олимпийским комитетом (МОК), поэтому никто не спорит. В двоеборье медали разыгрываются с первых зимних Игр-1924 в Шамони.
В Пекине доминировали во всех трех видах сборные Норвегии, Германии, Японии и Австрии. Больше всех медалей увезли с собой скандинавы. В индивидуальных соревнованиях Йорген Гробак взял золото и серебро, а его друг по команде Йенс Лурос Офтебру — серебро. В эстафете победа тоже досталась этим парням, а также Эспену Бьернстаду и Эспену Андерсену.
Перед началом соревнований медальные расклады выглядели совсем иначе. В личных видах уж точно. Все ставили на победу 24-летнего Ярла Магнуса Риибера. Призер Игр в Корее, обладатель Больших глобусов и 4-кратный чемпион мира сам, наверное, рассчитывал на это, но в дело вмешался коронавирус. После приземления в Пекине он сдал два положительных теста и отправился на карантин.
Турнир на малом трамплине прошел без Риибера. Выйти на старт он смог только через две недели. За сутки до соревнований на большом трамплине его выпустили из гостиничного номера. На классе норвежец улетел на 142 метра, получив 44 секунды преимущества перед соперникам в лыжной гонке. Победа была у него в кармане. С таким запасом обычно никто не отдает первые места в двоеборье. Тем более топовый спортсмен, который выигрывает все уже не первый сезон.
После первого круга никто не смог приблизиться к Рииберу, а вот второй стал ключевым. Норвежец почему-то решил, что пора финишировать, поэтому свернул не туда. Когда опомнился, пришлось возвращаться к месту поворота, чтобы уйти в нужный коридор. На этом двоеборец потерял 40 секунд, что позволило оппонентам догнать его. Золото все еще могло быть его, но за полтора километра до завершения гонки Ярла Магнуса накрыло. В итоге он стал только 8-м.
«Обидно так упустить золотую медаль. Глупая ошибка, но в обычной ситуации она не помешала бы мне победить. Я хороший спринтер и в любом случае боролся бы за золото. Но не после того, как я 16 дней просидел в номере», — сказал Риибер после гонки.
Ожидалось, что Риибер все же увезет из Пекина золото, но в эстафету его не поставили. Коллеги подбодрили его после победы, устроив фотосессию с его распечатанным портретом, сказав без слов, что это и победа лидера команды тоже.
Виктория Дмитриева