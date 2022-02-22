Три паралимпийских титула и десяток операций. Кто станет главными звездами сборной России на Паралимпиаде в Китае?

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
18:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Три паралимпийских титула и десяток операций. Кто станет главными звездами сборной России на Паралимпиаде в Китае?

У Алексея Бугаева — три золотые медали в горных лыжах, у Николая Полухина и Екатерины Румянцевой — в биатлоне и лыжных гонках.

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Через несколько дней после Олимпиады в Китае начнутся еще одни Игры — Паралимпийские. Об этом турнире намного реже говорят болельщики, а успехи спортсменов меньше обсуждаются, хотя в какой-то степени их даже больше, чем на Олимпийских играх. В этом году в Пекин от сборной Паралимпийского комитета России заявлен 71 атлет. Они выступят во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и поборются за 61 комплект медалей из 78 возможных.

В Паралимпиаде, которая пройдет с 4 по 13 марта, в составе сборной Паралимпийского комитета России примут участие 15-летние Дарья Ищенко и Иван Васильев (горнолыжный спорт) и 50-летний Вячеслав Латышев (сноуборд). Кроме того, в Пекине планируют выступить трехкратные паралимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону Николай Полухин и Екатерина Румянцева, а также Алексей Бугаев, который выигрывал этот турнир в горнолыжном спорте. Расскажем о них и об их историях преодоления немного подробнее.

Николай Полухин, лыжные гонки и биатлон

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Жизнь спортсмена резко изменилась в 11 лет, когда мальчик пошел гулять с друзьями и получил сильный удар током, играя на железнодорожном мосту. После этого сначала раны долго не заживали, а потом стало резко ухудшаться зрение. Врачи не смогли с этим ничего поделать, хотя глазные операции Полухину делали регулярно, по одной-две в год на протяжении пяти лет. В это же время Николаю нельзя было заниматься спортом, так как резкие движения были противопоказаны. Так что в итоге мальчик получил вторую группу инвалидности. Но Николай все равно продолжал заниматься общей физической подготовкой, а учась в колледже, попробовал разные виды спорта, включая спортивную гимнастику и мини-футбол.

Ухудшений по здоровью не наблюдалось, и Полухин начал участвовать в областных Паралимпийских играх. В 2003 году Борис Алексеевич Мишатин, ветеран Великой Отечественной войны и ветеран спорта, предложил ему попробовать себя в лыжных гонках. Так Полухин попал в сборную к Вячеславу Голдинову. Через семь лет паралимпиец стал уже трехкратным чемпионом Игр — дважды победил в лыжных гонках и один раз — в биатлоне, а еще выиграл семь наград другого достоинства.

Алексей Бугаев, горные лыжи

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Российские горнолыжники успехами радуют нечасто — среди тех, кто занимал призовые места на Кубках мира, был Александр Хорошилов. А вот паралимпийцы часто выигрывают медали на всех крупных турнирах, включая Игры. Среди самых заметных атлетов — Алексей Бугаев, который трижды брал золото на Паралимпиадах.

В 2014 году он стал одним из героев Игр в Сочи. Алексею было всего 16, и тот период оказался одним из самых ярких в его жизни. Там были и соревновательный дух, и яркая поддержка фанатов и близких. В Корее Бугаев выступал под нейтральным флагом, поэтому все было немного по-другому.

Спортсмен начал заниматься горными лыжами в шесть лет в родном Красноярске. В 14 он впервые попал на сборы, тогда же принял участие и в первом Кубке Европы. Во взрослом зачете Алексей выступил спустя год на чемпионате мира, а в 2013-м выиграл два серебра на этом турнире. В связи с отстранением российской команды из-за допинговых скандалов на мировом первенстве удалось побывать всего дважды.

Бугаев часто проводит открытые тренировки и мастер-классы в родном городе для воспитанников интернатов с инвалидностью. У атлета врожденная деформация одной из кистей рук — люди иногда даже пугаются при рукопожатии. Это не самая серьезная проблема, поэтому Бугаев просто рад, что у него есть возможность реализоваться в спорте.

Екатерина Румянцева, лыжные гонки и биатлон

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На Паралимпийских играх-2018 Румянцева выиграла сразу три золота и два серебра одновременно в лыжных гонках и в биатлоне. Мать отказалась от будущей чемпионки при рождении, когда узнала, что у девочки проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Катя училась в обычной школе с 5-го класса, хотя одноклассники не сразу ее приняли — было заметно, что у Румянцевой проблемы с лицом и руками. В детстве ей сделали десять операций, но Катя смогла окончить школу и сдать ЕГЭ, а потом поступить в техникум и через год — в университет. До этого девушка никогда не каталась на лыжах, но зато хотела заниматься паралимпийским спортом.

В 2015 году ее мечта исполнилась — за год до этого Екатерина смотрела Паралимпиаду в Сочи, где выигрывал Роман Петушков, и мечтала попасть к тренеру Ирине Громовой, которая работала с шестикратным чемпионом Игр. Дебютировав на чемпионате мира, Румянцева сразу начала добиваться успехов — например, в 2016 году на международных соревнованиях в Южной Корее спортсменка выиграла на двух дистанциях в лыжных гонках и в биатлоне.

В 2021 году Екатерина стала мамой, но занятий спортом не прекратила. Ее следующая цель — Паралимпийские игры в Пекине, на которых она постарается взять еще несколько медалей высшего достоинства.

Анастасия Плетнева

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
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V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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