«Есть недосказанность — Пекине нам не удалось поставить точку»

В понедельник, 21 февраля, российские спортсмены вернулись с завершившихся в Пекине зимних Олимпийских игр. Среди них была и мужская хоккейная сборная, дошедшая в столице Китая до финала, но уступившая в решающем матче команде Финляндии (1:2). Одним из героев турнира стал вратарь Иван Федотов.

Ему 25 лет, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дебютировал в 2014 году за нижнекамский «Нефтехимик», но это был его единственный официальный матч за клуб из Татарстана. В 2016 году Федотов перешел в уфимский «Салават Юлаев», где провел несколько ярких игр, но так и не закрепился в качестве основного голкипера.

Его время настало в 2019 году после перехода в челябинский «Трактор». Федотов провел два ярких сезона и прошлой весной дебютировал за сборную России на этапе Еврохоккейтура в Чехии. После чего поехал на чемпионат мира в Ригу, где не попал в окончательную заявку.

В это же время Иван подписал контракт с московским ЦСКА и сейчас будет бороться с ним за Кубок Гагарина — плей-офф КХЛ стартует уже на следующей неделе. Став основным в составе армейцев, он выиграл конкуренцию за звание первого номера сборной на Олимпиаде в Пекине, где во многом благодаря его игре были одержаны победы на групповом этапе и в четвертьфинале, а в напряженном полуфинале по итогам серии буллитов Россия смогла пройти Швецию (2:1).

По прилете в Россию Федотов дал интервью «Известиям», в котором рассказал о впечатлениях от Олимпиады, предстоящем плей-офф и прокомментировал свой возможный отъезд в клуб «Филадельфия Флайерз», выбравший Федотова в 2015 году на драфте НХЛ.

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«Они знают, как лучше работать со мной»

— Каково сейчас выходить во внешний мир после изоляции в Новогорске и Пекине?

— Приятно наконец-то оказаться здесь, в России. Потому что Китай уже достаточно приелся. Много сил и эмоций оставили там. Поэтому здорово вернуться на Родину с новыми силами и эмоциями, увидеть знакомые лица, знакомые улицы. Это очень приятно.

— Спустя время после финала какие эмоции превалируют: радость от олимпийской медали или разочарование от проигрыша в решающем матче?

— Это смешанные чувства в любом случае. Все-таки да, есть определенный результат. Но есть и недосказанность — нам не удалось поставить точку. Так что тяжело сказать. Однако это приятный опыт, который, безусловно, пойдет на пользу в дальнейшем. Есть к чему стремиться дальше. Надо быть еще более целеустремленными.

— Вы раньше не играли за сборную на крупных турнирах, у вас не было опыта участия в чемпионатах мира, а сейчас сразу довелось попасть на Олимпийские игры. Каково было ехать туда фактически без практики подобных соревнований?

— В принципе, я и на чемпионат мира прошлый ездил в Ригу, хоть и не играл тогда. Но определенное понимание о сборной было. Так что в целом всё нормально. Ты фокусируешься на своей игре, и не остается времени для каких-то нюансов, деталей, переживаний. На кону каждая игра, каждое очко. Поэтому просто делаешь свое дело.

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«Все знают давнишнюю зарубу между нашими клубами»

— В тренерском штабе сборной России на Олимпиаде работали два специалиста из ЦСКА — главный тренер армейцев Сергей Федоров и тренер вратарей Сергей Наумов. Сильно вам помогло то, что в Пекине были с наставниками, с которыми непрерывно работали предыдущие полгода?

— Безусловно, это дополнительная поддержка. Они знают, как лучше работать со мной. Тот же Наумов здорово разбирается, как готовить меня и других вратарей. Сергей Иванович — это очень хороший специалист и великолепный человек, который может подсказать и помочь в определенные моменты. Поэтому очень здорово, что он оказался в сборной на Олимпиаде. Его заслуга неумолима. Так же как и всех вратарей, которые делали свое дело. Неважно, играли они или нет.

— Каково было жить эти недели в Китае в бытовом плане? Были какие-то проблемы вроде тех, что оказались с едой у некоторых наших спортсменов?

— Это всё уже обговорено, поэтому нечего обсуждать. Да, были определенные сложности, но это рабочие вопросы. Все были в равных условиях.

— У вас в конце сезона истекает контракт с ЦСКА. Планируете продлевать его или поедете в «Филадельфию»?

— Нет, мыслей никаких. Сезон продолжается. Олимпиада закончена — впереди плей-офф КХЛ. Поэтому я сейчас не думаю ни о чем. Как говорится, будет день — будет пища. По мере поступления будем смотреть и взвешивать. Сначала надо сделать результат, а потом думать о дальнейшем.

— Какие ожидания от предстоящего плей-офф КХЛ? Не обидно, что из-за досрочного завершения регулярного чемпионата ЦСКА уже в первом раунде получил такого непростого соперника, как ярославский «Локомотив»?

— Нет, ничего страшного. Это не самый простой соперник. Но тем интересней будет противостояние. Все знают давнишнюю «зарубу» между нашими клубами. Поэтому будет интересно поиграть, побиться, получить эмоции, подзарядиться и выложиться на все сто процентов.

— То, что значительная часть игроков и тренеров ЦСКА была загружена на Олимпиаде, пойдет перед плей-офф в плюс или в минус команде?

— Думаю, тут есть и плюсы, и минусы. Тут надо объективно смотреть. Олимпиада в любом случае нагружает игроков и эмоционально, и физически. Но ничего страшного. Из «Локомотива» на Олимпийских играх тоже были ребята, составлявшие костяки своих сборных. Так что все здесь в равных условиях.