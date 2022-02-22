«Есть недосказанность — Пекине нам не удалось поставить точку»

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
20:35 (мск), источник: Известия

«Есть недосказанность — Пекине нам не удалось поставить точку»

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов — о серебре Олимпиады, предстоящем плей-офф КХЛ и возможном отъезде за океан.

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Источник: Reuters

В понедельник, 21 февраля, российские спортсмены вернулись с завершившихся в Пекине зимних Олимпийских игр. Среди них была и мужская хоккейная сборная, дошедшая в столице Китая до финала, но уступившая в решающем матче команде Финляндии (1:2). Одним из героев турнира стал вратарь Иван Федотов.

Ему 25 лет, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дебютировал в 2014 году за нижнекамский «Нефтехимик», но это был его единственный официальный матч за клуб из Татарстана. В 2016 году Федотов перешел в уфимский «Салават Юлаев», где провел несколько ярких игр, но так и не закрепился в качестве основного голкипера.

Его время настало в 2019 году после перехода в челябинский «Трактор». Федотов провел два ярких сезона и прошлой весной дебютировал за сборную России на этапе Еврохоккейтура в Чехии. После чего поехал на чемпионат мира в Ригу, где не попал в окончательную заявку.

В это же время Иван подписал контракт с московским ЦСКА и сейчас будет бороться с ним за Кубок Гагарина — плей-офф КХЛ стартует уже на следующей неделе. Став основным в составе армейцев, он выиграл конкуренцию за звание первого номера сборной на Олимпиаде в Пекине, где во многом благодаря его игре были одержаны победы на групповом этапе и в четвертьфинале, а в напряженном полуфинале по итогам серии буллитов Россия смогла пройти Швецию (2:1).

По прилете в Россию Федотов дал интервью «Известиям», в котором рассказал о впечатлениях от Олимпиады, предстоящем плей-офф и прокомментировал свой возможный отъезд в клуб «Филадельфия Флайерз», выбравший Федотова в 2015 году на драфте НХЛ.

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«Они знают, как лучше работать со мной»

— Каково сейчас выходить во внешний мир после изоляции в Новогорске и Пекине?

— Приятно наконец-то оказаться здесь, в России. Потому что Китай уже достаточно приелся. Много сил и эмоций оставили там. Поэтому здорово вернуться на Родину с новыми силами и эмоциями, увидеть знакомые лица, знакомые улицы. Это очень приятно.

— Спустя время после финала какие эмоции превалируют: радость от олимпийской медали или разочарование от проигрыша в решающем матче?

— Это смешанные чувства в любом случае. Все-таки да, есть определенный результат. Но есть и недосказанность — нам не удалось поставить точку. Так что тяжело сказать. Однако это приятный опыт, который, безусловно, пойдет на пользу в дальнейшем. Есть к чему стремиться дальше. Надо быть еще более целеустремленными.

— Вы раньше не играли за сборную на крупных турнирах, у вас не было опыта участия в чемпионатах мира, а сейчас сразу довелось попасть на Олимпийские игры. Каково было ехать туда фактически без практики подобных соревнований?

— В принципе, я и на чемпионат мира прошлый ездил в Ригу, хоть и не играл тогда. Но определенное понимание о сборной было. Так что в целом всё нормально. Ты фокусируешься на своей игре, и не остается времени для каких-то нюансов, деталей, переживаний. На кону каждая игра, каждое очко. Поэтому просто делаешь свое дело.

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«Все знают давнишнюю зарубу между нашими клубами»

— В тренерском штабе сборной России на Олимпиаде работали два специалиста из ЦСКА — главный тренер армейцев Сергей Федоров и тренер вратарей Сергей Наумов. Сильно вам помогло то, что в Пекине были с наставниками, с которыми непрерывно работали предыдущие полгода?

— Безусловно, это дополнительная поддержка. Они знают, как лучше работать со мной. Тот же Наумов здорово разбирается, как готовить меня и других вратарей. Сергей Иванович — это очень хороший специалист и великолепный человек, который может подсказать и помочь в определенные моменты. Поэтому очень здорово, что он оказался в сборной на Олимпиаде. Его заслуга неумолима. Так же как и всех вратарей, которые делали свое дело. Неважно, играли они или нет.

— Каково было жить эти недели в Китае в бытовом плане? Были какие-то проблемы вроде тех, что оказались с едой у некоторых наших спортсменов?

— Это всё уже обговорено, поэтому нечего обсуждать. Да, были определенные сложности, но это рабочие вопросы. Все были в равных условиях.

— У вас в конце сезона истекает контракт с ЦСКА. Планируете продлевать его или поедете в «Филадельфию»?

— Нет, мыслей никаких. Сезон продолжается. Олимпиада закончена — впереди плей-офф КХЛ. Поэтому я сейчас не думаю ни о чем. Как говорится, будет день — будет пища. По мере поступления будем смотреть и взвешивать. Сначала надо сделать результат, а потом думать о дальнейшем.

— Какие ожидания от предстоящего плей-офф КХЛ? Не обидно, что из-за досрочного завершения регулярного чемпионата ЦСКА уже в первом раунде получил такого непростого соперника, как ярославский «Локомотив»?

— Нет, ничего страшного. Это не самый простой соперник. Но тем интересней будет противостояние. Все знают давнишнюю «зарубу» между нашими клубами. Поэтому будет интересно поиграть, побиться, получить эмоции, подзарядиться и выложиться на все сто процентов.

— То, что значительная часть игроков и тренеров ЦСКА была загружена на Олимпиаде, пойдет перед плей-офф в плюс или в минус команде?

— Думаю, тут есть и плюсы, и минусы. Тут надо объективно смотреть. Олимпиада в любом случае нагружает игроков и эмоционально, и физически. Но ничего страшного. Из «Локомотива» на Олимпийских играх тоже были ребята, составлявшие костяки своих сборных. Так что все здесь в равных условиях.

Алексей Фомин

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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