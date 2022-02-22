Семенов: На Олимпиаде сборная России стала одной семьей, плечом к плечу сражались до последней секунды

Российские хоккеисты завоевали на Играх-2022 серебряные медали.

— Нам немного не хватило — проиграли решающую битву. Хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, тренерам, массажистам, персоналу, а также болельщикам за поддержку! Мы стали одной семьей, полтора месяца провели вместе, бок о бок, плечом к плечу, сражались до последней секунды. Немного не хватило нам взять золото, за которым мы шли. Серебро тоже хорошо, но все-таки мы не добились того, чего хотели.

Фоторепортаж Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады

— Команда действительно была единым целым? Ребята говорили после окончания Олимпиады, что такой команды давно не было — один за всех, все за одного.

— Да, так и есть. Я же подчеркнул изначально: мы собрались, работали вместе, была, можно сказать, мини-предсезонка, сплотились. В Новогорске нельзя было никуда выйти, только по улице погулять, так же, как и в Китае. Поэтому все вместе всегда общались, за одним столом сидели, и это очень здорово. Не так легко сплотиться, но у нас были лидеры, которые уже играли на Олимпиаде, была молодежь, все помогали друг другу. Поэтому было очень здорово, когда работали все вместе, плечом к плечу.

— Силы на плей-офф еще остались?