Семенов: На Олимпиаде сборная России стала одной семьей, плечом к плечу сражались до последней секунды
Нападающий «Авангарда» и сборной России Кирилл Семенов поделился впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Пекине.
Нападающий «Авангарда» и сборной России Кирилл Семенов поделился впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Пекине.
Российские хоккеисты завоевали на Играх-2022 серебряные медали.
— Нам немного не хватило — проиграли решающую битву. Хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, тренерам, массажистам, персоналу, а также болельщикам за поддержку! Мы стали одной семьей, полтора месяца провели вместе, бок о бок, плечом к плечу, сражались до последней секунды. Немного не хватило нам взять золото, за которым мы шли. Серебро тоже хорошо, но все-таки мы не добились того, чего хотели.
— Команда действительно была единым целым? Ребята говорили после окончания Олимпиады, что такой команды давно не было — один за всех, все за одного.
— Да, так и есть. Я же подчеркнул изначально: мы собрались, работали вместе, была, можно сказать, мини-предсезонка, сплотились. В Новогорске нельзя было никуда выйти, только по улице погулять, так же, как и в Китае. Поэтому все вместе всегда общались, за одним столом сидели, и это очень здорово. Не так легко сплотиться, но у нас были лидеры, которые уже играли на Олимпиаде, была молодежь, все помогали друг другу. Поэтому было очень здорово, когда работали все вместе, плечом к плечу.
— Силы на плей-офф еще остались?
— На самом деле мы только вчера прилетели, не могли вылететь часов пять, наверное, оттуда летели семь с половиной часов. Плюс пока прошла церемония — пришло много болельщиков, спасибо им огромное. Пока по улице ехали — стояли тоже с плакатами. Россия все равно переживает, и это очень здорово! Все молодцы, те, кто участвовал в других дисциплинах, тоже приехали, несмотря на то что были вымотаны дорогой и соревнованиями. У нас сейчас есть неделя до первой игры, поэтому нужно восстановиться, набраться эмоций — и в бой, за Кубком Гагарина! — цитирует Семенова пресс-служба «Авангарда».