Призеры Олимпиады в Пекине отправились на карантин перед встречей с Путиным
Призеры Олимпийских игр в Пекине отправились на карантин на базу в Новогорске перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «РБК Спорт».
Призеры Олимпийских игр в Пекине отправились на карантин на базу в Новогорске перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «РБК Спорт».
«На встрече будут также фигуристки и фигуристы, несмотря на продолжающийся сезон. В Новогорске им созданы возможности для продолжения подготовки к чемпионату мира, который стартует 21 марта», — рассказал источник в Олимпийском комитете России (ОКР), добавив, что олимпийцы уже находятся на базе.
Также сообщается, что график традиционной встречи главы государства с олимпийцами может быть сдвинут на день, но пока встреча стоит на 4 марта.
Сборная России в Пекине заняла девятое место в медальном зачете: на счету российских спортсменов 32 награды — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.