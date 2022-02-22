Призеры Олимпиады в Пекине отправились на карантин перед встречей с Путиным

«На встрече будут также фигуристки и фигуристы, несмотря на продолжающийся сезон. В Новогорске им созданы возможности для продолжения подготовки к чемпионату мира, который стартует 21 марта», — рассказал источник в Олимпийском комитете России (ОКР), добавив, что олимпийцы уже находятся на базе.

Также сообщается, что график традиционной встречи главы государства с олимпийцами может быть сдвинут на день, но пока встреча стоит на 4 марта.