Испанская фигуристка объяснила попадание допинга в ее организм на Играх в Пекине

Испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступающая в парном катании с Марко Цандроном, объяснила попадание допинга в ее организм на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает издание Marca.

Запрещенное вещество, которое обнаружили в допинг-пробе спортсменки, могло попасть в ее организм через крем. Фигуристка использовала его для заживления порезов, которые получила от лезвий коньков.

22 февраля стало известно, что в пробе 20-летней спортсменки от 18 февраля был выявлен запрещенный препарат клостебол, являющийся анаболическим стероидом. В ближайшее время дело будет передано в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда.