Иностранные спортсмены обрушились с критикой на Этери Тутберидзе. В чем обвиняют известного тренера?

«Томас Бах сидел бы у себя на родине и молчал»

«Кто такая Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой? Что случилось с ее бывшими ученицами?», «Что мы знаем об Этери Тутберидзе?», «Культура насилия над детьми, которая отравляет фигурное катание», — заголовками такого плана пестрит иностранная спортивная пресса уже больше недели. Журналисты обвиняют российского специалиста в бесчеловечном отношении к спортсменам, вспоминают судьбу Юлии Липницкой и Евгении Медведевой, которые уходили от тренера с проблемами со здоровьем, а также психологические трудности Алины Загитовой и дополняют этот ряд историей Валиевой, которая оказалась в центре допинг-скандала.

То, что методы Тутберидзе считают слишком жесткими и ругают во всем мире, не новость, однако никогда прежде подобной риторики не звучало от официальных лиц. После завершения личного женского турнира на Играх в Пекине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выдал странный монолог, в котором удивился реакции Тутберидзе на провал Валиевой в произвольной программе после начала допинговых разбирательств.

«Я увидел, как ее встретили со льда тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это меня просто потрясло, это был какой-то жест разъединения. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке», — добавил он.

Когда Валиева вышла со льда после произвольной программы, Тутберидзе встретила ее словами: «Ну и что ты совсем перестала бороться? Что после акселя отпустила все?»

В России без внимания заявления Баха, конечно, не оставили. В Кремле не согласились с президентом МОК, отметив, что секрет успеха спортсмена часто кроется именно в жесткости тренера. В Госдуме функционера призвали не давать оценок действиям Тутберидзе. «Он не детский психолог, это не его уровень — судить об эмоциях тренера. Тутберидзе совершенно нормально отреагировала на прокат Валиевой в произвольной программе», — заявил депутат Дмитрий Свищев. А вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал реакцию Баха неуместной. «Мы разочарованы тем, что президент комитета выдумывает истории о чувствах наших спортсменов, а потом говорит от имени всей организации», — заявил он.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался жестче. В Instagram он опубликовал скриншот новости о реакции Баха и подписал: «Томас Бах… Да ну вас ***». Через некоторое время сообщение было удалено.

Отреагировала на слова Баха и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. «Слушайте, Томас Бах сидел бы у себя на родине и молчал. Можно я так грубо скажу? Когда Валиеву линчевали несколько дней, он сидел спокойно, на попе ровно и молчал. А тут ему что-то не понравилось, что он увидел через объектив камеры. Дядя, иди… своим путем», — заявила она YouTube-каналу «Редакция».

Тутберидзе жесткий тренер? А у нас есть мягкие тренеры, у которых есть олимпийские чемпионы? Мой тренер Жанна Громова была жесткой. Кричала на меня. А как по-другому? И чехлами дрались. Знаете, как резиновый чехол больно бил? Ничего страшного, жива, здорова, с двумя олимпийскими медалями. А как по-другому-то? Ирина Слуцкая двукратная чемпионка мира по фигурному катанию

Сама Тутберидзе также удивилась комментариям главы МОК. «До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала она под постом тренера Александра Жулина, в котором тот напомнил Баху, что специалист воспитала четырех олимпийских чемпионок и знает, пожалуй, как и что им говорить.

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«Возникает множество вопросов»

Отдельного внимания заслуживает интервью экс-фигуристки Полины Эдмундс. Бывшая спортсменка появилась в одиозном подкасте Дэвида Лиза, в котором штабу Тутберидзе частенько достается. Эдмундс — американка с русскими корнями — сделала сразу несколько громких заявлений.

Во-первых, она согласилась с Бахом: «Мы увидели полное отсутствие защиты Камилы, когда она уходила со льда в тяжелом состоянии. Она — олицетворение обмана и допинга на этой Олимпиаде, но никакой защиты не было. Ее тренеры вообще не оказали поддержки: они ругают ее, когда она находится под гнетом таких серьезных обвинений. Это ужасно: наблюдать за тем, как тренер больше заинтересован в медалях и других фигуристках, которые все-таки окажутся на подиуме, а не в защите спортсменки, которая так много всего выиграла. И, мне кажется, это многое говорит о том, что это на самом деле за тренерский штаб».

Во-вторых, она обвинила россиянок, в том числе учениц Тутберидзе, в использовании странных капель. Она вспомнила финал юниорского Гран-при в Фукуоке в 2013 году, где участвовали Мария Сотскова, Серафима Саханович, Александра Проклова и Евгения Медведева (последняя тренировалась у Тутберидзе). «Когда я была в раздевалке перед тренировкой, их тренеры ушли, а девочки остались завязывать коньки, смеялись и шутили, разговаривая друг с другом. Перед тем как выйти на лед, они достали маленькие бутылки. Эту жидкость они капали себе в рот, смеясь над этим. Я не понимала, что происходит, мы с мамой подумали, что это странно. Мы не думали о том, что это знак, пока на первой же минуте разминки они не начали штамповать каскады 3 — 3 из лутца и тулупа и флипа и тулупа», — рассказала Эдмундс.

В-третьих, американка заявила о нарочито благосклонном отношении судей к русским. Одна из любимых тем Лиза — так называемый «бонус Этери», который помогает ее ученицам побеждать. «Александра Трусова на приземлении с прыжков как будто не полагается на силу ног, думает только об осанке. Когда дело касается российских спортсменок, это не отмечается судьями. Это действительно разочаровывает, ведь на Олимпиаде мы видели множество фигуристок с гораздо лучшей техникой, которые набирают в разы меньше баллов», — заметила экс-фигуристка.

Если вы изучите историю, то увидите, как судейская система обслуживала учеников Этери. Это происходит и сейчас, им позволяют забирать все золотые медали Полина Эдмундс американская экс-фигуристка

В-четвертых, американка указала на то, что Тутберидзе «ломает» юных спортсменок. «Сколько учеников Этери были травмированы, из-за чего покидали спорт в раннем возрасте — это просто смешно. Никто не должен получать такие травмы в подростковом возрасте. Дарья Усачева повредила бедро, ее плачущую унесли со льда на руках на этапе Гран-при в этом сезоне. Алена Косторная, одна из звезд Этери, которая пыталась уйти, но была вынуждена вернуться, сейчас сломала руку. Видимо, из-за тройного акселя. Возникает множество вопросов», — добавила она.

Ни одно из заявлений Эдмундс нельзя считать чем-то большим чем просто ее мнение

«Произошедшее — знак необходимости перемен»

Чуть более неожиданно критика в адрес российского тренера прозвучала из уст немецкой фигуристки, олимпийской чемпионки 2018 года Алены Савченко. Ранее экс-спортсменка выразила поддержку Валиевой после скандала с допинг-пробой и четвертого места в личном турнире Олимпиады в Пекине. Теперь Савченко присоединилась к осуждению Тутберидзе за холодность и вспомнила собственный опыт: в ее юности тренеры исповедовали крайне жесткий подход.

«Тренерам нужно понять, что наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. Возможно, произошедшее стало знаком необходимости перемен. Я думаю, что дети в группе Тутберидзе страдают», — заявила она в интервью Eurosport.de. Савченко подчеркнула, что вина за неудачное выступление лежит не на Валиевой, а на тренерах, и все дело во взаимоотношениях фигуристки и тренерского штаба. Она добавила, что наставники не должны терять профессионализма, когда речь идет о психологии спортсмена.

Я не могу судить работу тренера — просто видела то же самое, что и все. И этого для меня достаточно Алена Савченко немецкая фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании

Савченко ответила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова — мягко, но недвусмысленно. По мнению специалиста, бывшая спортсменка не знает всей ситуации, поэтому не должна комментировать ее. «Она не находится в команде, не знает методы. Так неправильно говорить. Нужно говорить исключительно о тех вещах, к которым ты имеешь непосредственное отношение», — цитирует Тарасову РБК.

Но сколько бы российские эксперты ни отвечали на обвинения иностранцев, никто не прозвучит убедительнее одной из лучших спортсменок группы. Олимпийскую чемпионку Анну Щербакову регулярно провоцируют на разговор о методах тренера, с которым она работает на протяжении всей профессиональной карьеры. В Пекине спортсменка ответила развернуто: «Я тренируюсь в группе Тутберидзе с девяти лет. Если ничего не меняю, значит, меня все устраивает. Наша работа проходит плодотворно, мы вместе добиваемся результатов, это говорит само за себя».