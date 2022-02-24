МОК осудил Россию за нарушение олимпийского перемирия

«Международный олимпийский комитет решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством. Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств-членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до старта Олимпийских игр, 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр.



Сегодня президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он выразил в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр. На церемонии открытия он призвал политические власти: “Соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс”. На церемонии закрытия он попросил политических лидеров вдохновиться примером солидарности и мира, поданным олимпийскими спортсменами.



После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества в Украине. Создана целевая группа для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам Олимпийского сообщества в Украине, где это возможно», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.