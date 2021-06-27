Кошелева объявила от отказе ехать на Олимпийские игры и завершении карьеры в сборной России

«На протяжении всей карьеры я чувствовала невероятную поддержку болельщиков и всегда знала, что могу быть с вами честной.

Сегодня также честно я хочу рассказать о важном и трудном решении, которое я приняла. Я не еду на Олимпийские игры и заканчиваю карьеру в сборной России.

Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась.

Но сегодня, слушая себя и свое сердце, я понимаю, что должна остановиться.

Первый раз в жизни я выбираю себя, комфорт и спокойствие. Я прощаюсь с командой, которую безумно люблю и которой отдала душу.

Вы наверняка спросите о причинах такого решения. Сразу проговорю: у меня все в порядке со здоровьем, меня не выгоняли из сборной, я не боюсь конкуренции, не беременна, никого не предавала и не с кем не ругалась. Я просто так чувствую и доверяю себе.

Поверьте, решение далось мне непросто, но так было нужно, — написала Кошелева в Instagram.

32-летняя Кошелева — чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы (2013 и 2015).