Сборная России по гандболу на Олимпиаде-2020 в Токио: какие прогнозы, с кем сыграет наша команда, кто в составе
Защитим золото Рио-2016?
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Защитим золото Рио-2016?
Женская сборная России по гандболу сыграет первый матч на Олимпиаде-2020 в Токио 25 июля против Бразилии.
Россия — действующий олимпийский чемпион. Команда взяла золото на Олимпиаде-2016 в
Команда всего три раза участвовала в Играх — в Пекине-2008, Лондоне-2012 (8-е место) и Рио-2016. Были попытки отбора на Олимпиады в 1996, 2000 и 2004 годах, но не удалось пройти квалификацию.
Большинство успехов команды связаны с главным тренером Евгением Трефиловым, который работал с командой с 2000 по 2019 годы. Сейчас спортсменок тренирует Алексей Алексеев, а Трефилов занимает пост
Женский гандбольный турнир в Токио-2020 пройдет с 25 июля по 8 августа. Всего в соревнованиях примут участие 12 сборных.
Россия попала в группу B, где сыграет с Испанией, Венгрией, Швецией, Францией и Бразилией.
В группе A: Нидерланды, Черногория, Норвегия, Япония, Южная Корея и Ангола.
По четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.
Расписание матчей сборной России:
Сборная России
Сборная России является одним из фаворитов Игр как действующий чемпион и бронзовый призер чемпионата мира-2019.
Также среди фаворитов сборная Норвегии (чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012), Франция (серебряный призер Рио-2016 и чемпион мира мира-2017) и действующий чемпион мира — команда Нидерландов.
Окончательный состав сборной России пока неизвестен, но тренеры команды вызвали на подготовку к Играм 21 гандболистку:
Вратари: Виктория Калинина, Анастасия Лагина, Анна Седойкина.
Левые крайние: Полина Горшкова, Полина Кузнецова, Дарья Самохина.
Правые крайние: Юлия Манагарова, Ольга Фомина.
Линейные: Анастасия Илларионова, Ксения Макеева, Анна Сень.
Правые полусредние: Анна Вяхирева, Ольга Щербак, Антонина Скоробогатченко.
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Полина Ведехина, Елена Михайличенко, Вероника Никитина.
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Валерия Кирдяшева.
В составе сборной 8 олимпийских чемпионок Рио-2016: Виктория Калинина, Анна Седойкина, Полина Кузнецова, Анна Сень, Анна Вяхирева, Владлена Бобровникова, Дарья Дмитриева и Екатерина Ильина.
Команда прилетит в Японию
Эта Олимпиада станет первой для женской сборной России без Евгения Трефилова в роли главного тренера.
Женский гандбольный турнир Токио-2020 пройдет на стадионе Yoyogi National Gymnasium, который расположен в одном из крупнейших парков Токио в районе Сибуя — парке Ееги.
Этот стадион был построен к Олимпиаде-1964 для соревнований по плаванию, прыжкам в воду и баскетболу. Необычный дизайн стадиона вдохновил архитектора Фрея Отто на строительство стадиона в Мюнхене для Игр-1972.
Арена вмещает в себя 13291 зрителя, однако
На этом стадионе проходили по два чемпионата мира по фигурному катанию и волейболу, а также концерты известных исполнителей (например, группы Queen).
Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России.