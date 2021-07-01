«Безумие»: в Госдуме высказались о запрете купальников синхронисток на ОИ

Ранее синхронистка Светлана Ромашина заявила РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) не согласовал эскиз купальников для выступления на Играх с изображением медведя, так как он ассоциируется с Россией.

«Считаю, что решение о запрете мишки на купальниках — безумие. Они уже просто не знают, до чего докопаться, настоящие провокаторы! Все же понимают, что синхронистки являются лидерами нашей команды в Токио. Потому и пытаются так их задеть. Но я уверен, что наши девчонки всех порвут на Олимпийских играх», — заявил Свищев в интервью «Спорт-Экспрессу».