Летние игры в Токио

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Гребля академическая. Мужчины
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23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
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11 июля, источник: Чемпионат.com

Сборная США сенсационно уступила Нигерии, прервав серию из 39 побед в 3 олимпийских циклах

Сборная США по баскетболу проиграла Нигерии со счётом 87:90 в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.

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Источник: AP 2021

Самым результативным в составе победителей стал Гейб Винсент, набравший 21 очко. В составе сборной США, полностью состоящим из игроков НБА, выделились Кевин Дюрант (17 очков), Джейсон Тейтум (15 очков), Дэмьен Лиллард (14 очков) и Бам Адебайо (11 очков).

Американцы в последних трёх олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. На Олимпиаде 2012 года сборная США обыграла Нигерию с разницей в 83 очка, спустя четыре года в рамках подготовки к Играм в Рио-де-Жанейро американцы победили нигерийцев с разницей в 44 балла.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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