Сборная США сенсационно уступила Нигерии, прервав серию из 39 побед в 3 олимпийских циклах

Самым результативным в составе победителей стал Гейб Винсент, набравший 21 очко. В составе сборной США, полностью состоящим из игроков НБА, выделились Кевин Дюрант (17 очков), Джейсон Тейтум (15 очков), Дэмьен Лиллард (14 очков) и Бам Адебайо (11 очков).

Американцы в последних трёх олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. На Олимпиаде 2012 года сборная США обыграла Нигерию с разницей в 83 очка, спустя четыре года в рамках подготовки к Играм в Рио-де-Жанейро американцы победили нигерийцев с разницей в 44 балла.