Грегг Попович: Не думаю, что поражение от Нигерии — это конец света

«В каком-то смысле я рад, что это произошло. Но это ничего не значит, если мы не извлечем уроков. Поражение от Нигерии может стать для нас самым важным событием на этапе подготовки.



Я не думаю, что мы должны вести себя так, будто это конец света. Соперник заслуживает большей похвалы, чем мы. Наша команда должна стараться играть на максимуме возможностей в следующих матчах», — отметил Попович.