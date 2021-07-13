Роджер Федерер не сыграет на Олимпийских играх в Токио

«По ходу травяного сезона, к сожалению, я испытывал проблемы с коленом и смирился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Я невероятно разочарован, представление Швейцарии на играх всегда было для меня честью и важной частью карьеры. Я уже начал реабилитацию и надеюсь вернуться в тур уже этим летом, просто чуть позже. Желаю команде Швейцарии удачи, буду усердно болеть за неё на расстоянии», — написал Федерер.